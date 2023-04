Auf Aufstiegskurs? Sinabelkirchen feiert Sieg gegen Klöch

Details Samstag, 29. April 2023 00:58

Im Spiel von SV Rosenberger Installationen Sinabelkirchen gegen SV JuLuNi Sturm Klöch gab es Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten von SV Sinabelkirchen. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen. Im Hinspiel war SV Klöch gegen SV Rosenberger Installationen Sinabelkirchen in allen Belangen überlegen gewesen und hatte einen 4:0-Sieg eingefahren.

Werner Ostermann's Sinabelkirchner schleichen sich vorne an

Hochklassige Partie

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag SV JuLuNi Sturm Klöch bereits in Front. Marko Slogar markierte in der vierten Minute die Führung. Der Slowene dribbelte zwei Gegenspieler aus und traf ins lange Eck. Die Gäste blieben jetzt noch bis zur 25. Minute spielbestimmend, jedoch dann übernahmen die Heimischen das Kommando.

Nachdem Martin Pfeifer zuvor einige Möglichkeiten ungenützt ließ, war er wenige Momente vor dem Seitenwechsel mit dem 1:1 für SV Sinabelkirchen zur Stelle (43.). Er drückte einen Stanglpass über die Linie. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat.

Auch in der zweiten Spielhälfte drückten die Gastgeber drauf und erwischten einen Blitzstart. Andreas Mild war es, der in der 47. Minute das Spielgerät nach einem Eckball per Kopf im Gehäuse von SV Klöch unterbrachte. Fabio Riedler erhöhte den Vorsprung von SV Rosenberger Installationen Sinabelkirchen nach 56 Minuten auf 3:1. Nachdem Klöch-Goalie Mario Pösendorfer zuvor einen Schuss glänzend parierte, verwertete der Sinabelkirchner den Abpraller.

René Pösendorfer (hier noch im Dress von Lankowitz 2014) verhinderte eine höhere Klöcher Niederlage

Nachdem Pfeifer jetzt noch weitere gute Möglichkeiten ausließ, schlich sich der Bruder Leichtsinn bei den Hausherren ein. Mario Kreso witterte seine Chance und schoss den Ball zum 2:3 für SV JuLuNi Sturm Klöch ein (89.). Schließlich strich SV Sinabelkirchen die Optimalausbeute gegen den Gast ein und mischt jetzt im Titelkampf voll mit.

Sinabelkirchen holte zehn Punkte aus fünf Spielen

Nach diesem Erfolg steht SV Rosenberger Installationen Sinabelkirchen auf dem zweiten Platz der Unterliga Süd. Die Angriffsreihe der Heimmannschaft lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 51 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. SV Sinabelkirchen sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf elf summiert. In der Bilanz kommen noch zwei Unentschieden und sieben Niederlagen dazu. Die letzten Resultate von SV Rosenberger Installationen Sinabelkirchen konnten sich sehen lassen – zehn Punkte aus fünf Partien.

Durch diese Niederlage fällt SV Klöch in der Tabelle auf Platz fünf zurück. Neun Siege, vier Remis und sechs Niederlagen hat SV JuLuNi Sturm Klöch derzeit auf dem Konto.

SV Sinabelkirchen tritt kommenden Freitag, um 19:00 Uhr, bei SVU Immo Company Halbenrain an. Bereits drei Tage vorher reist SV Klöch zur Zweitvertretung von FC Gleisdorf 09.

Statement:

Werner Ostermann, Trainer Sinabelkirchen:

"Das war ein super Spiel von beiden Mannschaften. Der Sieg war aber aufgrund unserer vielen Torchancen verdient."

Unterliga Süd: SV Rosenberger Installationen Sinabelkirchen – SV JuLuNi Sturm Klöch, 3:2 (1:1)

89 Mario Kreso 3:2

56 Fabio Riedler 3:1

47 Andreas Mild 2:1

43 Martin Pfeifer 1:1

4 Marko Slogar 0:1

Aufstellungen:

SV Rosenberger Installationen Sinabelkirchen: David Neuhold - Martin Krizmanic, Oliver Graßmugg, David Mondovics (75. Ertl) - Stefan Feiertag (K), Fabio Riedler (90+2 Juri), Mihai Lucian Ilas (86. Rabl), Christopher Ober (75. Skof), Kresimir Frigan, Andreas Mild (75. Maier) - Martin Pfeifer

SV JuLuNi Sturm Klöch: Rene Pösendorfer - Blaz Pazin, Niko Lesjak, Tadej Weiss - Robert Osterc, Rok Kotnik (78. Engel), Renato Rumbak, Denis Barbic (K), Aljaz Horvat - Marko Slogar, Mario Kreso

by René Dretnik

Fotos: Richard Purgstaller

