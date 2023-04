Spannende Partie: Kleinlercher sichert SV Feldbach das Remis

Details Samstag, 29. April 2023 13:17

USV Deutsch Goritz und SV bestpoint Feldbach verließen den Platz beim Endstand von 2:2. Wer im Aufeinandertreffen die Nase vorn haben würde, war vorab schwer auszumachen. Die Ausgeglichenheit zwischen den beiden Mannschaften zeigte sich letztlich im Endergebnis. Das Hinspiel hatte Deutsch Goritz bei SV Feldbach mit 2:0 für sich entschieden.

Jonas Gutmann traf bei seinem ersten Meisterschaftsspiel

Mit einer dezimierten Elf empfing der SV Deutsch Goritz den SV Feldbach - ein 15jähriger (Mateo Mom) nahm auf der Ersatzbank Platz und ein 17jähriger Spieler (Jonas Gutmann) stand in der Startelf. Das 1:0 in der 19. Minute brachte USV Deutsch Goritz vermeintlich auf die Siegerstraße. Nach einem sauber ausgeführten Konter traf Valentin Fortmüller zur Führung. Daniel Himmler traf nach einem Eckball für Feldbach zum 1:1 Ausgleich (31.). Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat.

Jonas Gutmann brachte den Ball zum 2:1 zugunsten von Deutsch Goritz über die Linie (62.). Auch diesem Treffer war ein schön gespielter Konter vorausgegangen. Beachtlich: Für den Torschützen war dies sein erstes Meisterschafsspiel. Für den späten Ausgleich war Collin Kleinlercher verantwortlich, der in der 80. Minute zur Stelle war. Nach einem hohen Ball und einem Gestocher drückte er den Ball irgendwie über die Linie. Letztlich gingen USV Deutsch Goritz und SV bestpoint Feldbach mit jeweils einem Punkt auseinander.

Feldbach wartet seit fünf Runden auf einen Sieg

Deutsch Goritz führt mit 30 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Neun Siege, drei Remis und sieben Niederlagen haben die Gastgeber derzeit auf dem Konto.

Die Trendkurve von SV Feldbach geht insgesamt nach oben. Nach der ersten Hälfte des Fußballjahres stand man noch auf Rang elf, mittlerweile hat man Platz sieben der Rückrundentabelle inne. Der Teilerfolg brachte eine tabellarische Verbesserung mit sich. Die Gäste liegen nun auf Platz neun. Feldbach verbuchte insgesamt fünf Siege, sieben Remis und acht Niederlagen. Nur einmal ging SV bestpoint Feldbach in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

USV Deutsch Goritz ist am Freitag auf Stippvisite bei Tus St. Peter/O. Für SV Feldbach steht als Nächstes eine Auswärtsaufgabe an. Am Sonntag geht es zur Reserve von Söchau/Fürstenfelder SK.

Stimme zum Spiel:

Michael Rucker, Trainer Deutsch Goritz:

"Aufgrund der zahlreichen Ausfälle bin ich mehr als zufrieden mit der Mannschaft. Wenn sie so weitermachen, ist das in Ordnung."

Unterliga Süd: USV Deutsch Goritz – SV bestpoint Feldbach, 2:2 (1:1)

80 Collin Kleinlercher 2:2

62 Jonas Gutmann 2:1

31 Daniel Himmler 1:1

19 Valentin Fortmueller 1:0

Aufstellungen:

Deutsch Goritz: Oliver-Kevin Neuhold, Valentin Fortmüller, Fabian Hirtl, Marcel Gider (K) (HZ Cukman), Sandi Ceh, Stres Nejc, Jonas Gutmann (80. Leitgeb), Matias Ceh, Julian Fortmüller (85. Mom), Stefan Wagner, Christopher Urbanitsch

SV bestpoint Feldbach: Sasa Dreven - Nemanja Gajic (K), Domagoj Pokupic, Michael Hacker - Stas Dobaj, Marcel Bez (64. K. Kleinlercher), Daniel Himmler, Lan Fegus Makovec (HZ Grain-Hainz), Thomas Wotolen - Erwin Imsirovic, Diego Wendel De Souza Silva (71.C. Kleinlercher)

