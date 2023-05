Spielunterbrechung wegen Schiriausfall - am Ende gewinnt Gleisdorf gegen Hof

Details Montag, 01. Mai 2023 19:33

Nichts zu holen gab es für USV Hof bei der Reserve von Gleisdorf. Der Gastgeber erfreute seine Fans mit einem 3:1. Das Spiel musste für 40 Minuten unterbrochen werden, da sich Schiedsrichter Marco Doleschall verletzte und auf die Schnelle kein Ersatzschiri aufgetrieben werden konnte.

Die Partie musste für 40 Minuten unterbrochen werden, da sich der Unparteiische verletzte und nicht mehr weitermachen konnte.

Gleisdorf führte nach 29 Minuten mit 2:0

Vor 200 Besuchern agierte der FC Gleisdorf 09 II mit viel Spielfreude und Spielwitz. Die Gäste aus Hof, bei denen Spielertrainer René Schicker vom Start weg als Solospitze am Feld stand, hielten aber gut dagegen. Die Heimischen gingen durch Sebastian Skaper in der 20. Minute in Führung. Nach einem Angriff von rechts und einer Flanke versenkte er den Ball zum 1:0 in den Maschen. Unmittelbar danach jubelten die Hofer zu früh - ein vermeintlicher Treffer wurde aberkannt.

Nur neun Minuten nach der Führung trafen die Hausherren erneut: Abermals nach einem Angriff über die rechte Seite - Nazar Gurban trug sich nach einem Stanglpass in die Schützenliste ein (28.) Die Gäste gaben sich aber nicht auf - Kevin Poredos verkürzte für USV Raiffeisen Hof später in der 38. Minute auf 1:2. Zur Pause war FC Gleisdorf 09 II im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung.

Ein neuer Schiedsrichter wurde gesucht

Nach dem Wiederbeginn kam Hof voller Schwung und Elan aus der Kabine und drängte auf den Ausgleich und vergab einige Hochkaräter. In der 57. Minute kam es zu einem Kuriosum: Der Schiedsrichter verletzte sich nach einem Sprint und konnte wegen einer Muskelzerrung nicht mehr weitermachen. Der Hilfsschiedsrichter, den Gleisdorf zur Verfügung stellen wollte, wurde vom Hofer Trainer Schicker abgelehnt. Die Suche nach einem neuen Unparteiischen wurde in die Wege geleitet, die Partie unterbrochen.

Nach 40 Minuten kam dann ein neuer Schiedsrichter zum Einsatz, er konnte nicht früher, da er eine andere Begegnung fertigpfeifen musste. Die Pause tat den Gästen gut, sie konnten diese für eine Erholung nutzten. Sie setzten auch weiterhin alles daran, das Spiel noch zu drehen - Schicker hatte den Ausgleich auf den Beinen - er vergab seine Chance aber kläglich. Die restlichen Möglichkeiten der Auswärtself konnten meistens aber nicht zu Ende gespielt werden, da der Unparteiische die Angriffe der Gäste immer wieder abpfiff.

Kurz vor Schluss, war es Leon Pliso, der nach einem Konter das 3:1 aus Sicht von Gleisdorf II perfekt machte (89.). Schließlich sprang für FC Gleisdorf 09 II gegen USV Hof ein Dreier heraus.

Hof steckt voll im Abstiegskampf

Auf dem 14. Platz der Hinserie nahm man von Gleisdorf II wenig Notiz. Der aktuell zweite Rang der Rückrundentabelle sorgt allerdings für Aufsehen. Nach dem errungenen Dreier hat FC Gleisdorf 09 II Position elf der Unterliga Süd inne.

USV Raiffeisen Hof ist in der Rückrunde noch ohne Sieg. Gerade einmal drei Punkte fuhr der Gast bisher ein. USV Hof bleibt abwehrschwach und damit weiter im unteren Tabellendrittel. Die Stärke von USV Raiffeisen Hof liegt in der Offensive – mit insgesamt 37 erzielten Treffern.

Die Verteidigung bleibt die Achillesferse von USV Hof. Nach der Niederlage gegen Gleisdorf II ist USV Raiffeisen Hof aktuell das defensivschwächste Team der Unterliga Süd. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher fünf Siege ein. USV Hof kam in den letzten fünf Spielen nicht in Fahrt und steckte in dieser Zeit drei Niederlagen ein und entschied kein einziges Match für sich. Dagegen reitet FC Gleisdorf 09 II derzeit auf einer Welle des Erfolges. Vier Siege und ein Remis heißt hier die jüngste Bilanz.

Kommenden Dienstag (19:30 Uhr) bekommt Gleisdorf II Besuch von SV JuLuNi Sturm Klöch. USV Raiffeisen Hof ist am Sonntag (11:00 Uhr) bei Dietersdorfer USV Loipersdorf zu Gast.

Trainer René Schicker spart nicht mit Kritik am Ersatzschiedsrichter und dem Verband

Stimmen zum Spiel:

Jakob Färber, Trainer Gleisdorf II:

"Hof war ein sehr guter Gegner. Der Sieg geht aber auch in der Höhe trotzdem in Ordung."

René Schicker, Trainer Hof:

zur Situation in Hof...

"Derzeit sind wir in der Kiste. Es geht vorne nichts rein und hinten werden wir für jeden Fehler bestraft."

zum Spiel gegen Gleisdorf...

"Dem Ersatzschiedsrichter steckte wahrscheinlich das Spiel von dem er kam in den Knochen. Denn seine Entscheidungen waren jenseits von Gut und Böse. Vielleicht war einfach nur müde, aufgrund des Aufwandes. Fakt ist, er hat unsere Angriffe regelmäßig zurückgepfiffen - bei einem Schiedsrichter auf Unterliganiveau hätten wir zumindestens einen Punkt geholt, wenn nicht sogar gewonnen."

zur Unterliga Süd...

"Die heurige Saison ist ein Wahnsinn. Wie kann es sein, dass sich bei einem ganz vorne gereihten Verein, der Vorstand vor die Mannschaft stellt und mitteilt, dass sie nicht aufsteigen dürfen und das die nächsten Spiele absichtlich verloren werden müssen. Mehr Wettbewerbsverzerrung geht gar nicht! Da muss sich der Verband einmal etwas überlegen und Sanktionen aussprechen!"

Unterliga Süd: FC Gleisdorf 09 II – USV Raiffeisen Hof, 3:1 (2:1)

89 Leon Pliso 3:1

38 Kevin Poredos 2:1

28 Nazar Gurban 2:0

20 Sebastian Skaper 1:0

Aufstellungen:

Gleisdorf 09: Marcel Stumberger - Luca Ioan Cadar, Michael Wiltschnig, Leon Wlattnig, Nazar Gurban (90+2 Spieß) - Michael Loder, Felix Mießl (65. Zettel), Matthias Roitner, Leonit Krasniqi (72. Mauerhofer) - Sebastian Skaper (K) (72. Deutschmann), Leon Pliso (90+2 Huber)

Hof SU: Johannes Graf - Lukas Puntigam (K) (HZ Milak), Rok Ribic, Ales Kalamar, Kevin Poredos - Nevzat Karabulut, Endrit Dvorani (68. Ljatifi), Matej Vok, Raphael Posch (86. Frankl) - Mitja Semen, Rene Schicker

by René Dretnik

Fotos: SU Hof und Richard Purgstaller

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei