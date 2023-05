4 x Pavec: St. Peter/O. deklassiert Deutsch Goritz

Details Samstag, 06. Mai 2023 12:45

St. Peter/O. erteilte Deutsch Goritz eine Lehrstunde: 6:1 hieß es am Ende für Tus St. Peter/O. St. Peter/O. ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen USV Deutsch Goritz einen klaren Erfolg. Im Hinspiel schienen die Tore beider Mannschaften beim 0:0 wie vernagelt gewesen, doch beim Rückspiel hatte vorallem ein Spieler sein Visier richtig eingestellt - Mario Pavec traf viermal.

Patrick Zirngast wurde in Minute 21 vom Platz gestellt

Einen Schock erleideten die Gäste, die in den ersten 45 Minuten die klar bessere Mannschaft waren, in Minute 21 - Patrick Zirngast musste wegen einer Torchancenverhinderung vom Platz. Daraus resultierenden Strafstoß verwertete Mario Pavec - dieses war der erste Streich - weitere sollten an diesem Spieltag noch folgen.

Jetzt erst recht, dachte sich Djordje Vujicic, der kurz nach dem Nackenschlag den Ausgleich parat hatte (26.). Ein schöner Konter führte zu diesem Treffer. Deutsch Goritz agierte weiter aggressiv und kam auch noch zu guten Chancen, hätten 2:1 in Führung gehen müssen. Auch wurde den Gästen ein klarer Elfmeter vorenthalten. Weitere nennenswerte Szenen blieben bis zum Seitenwechsel aus, sodass das Zwischenergebnis auch zu Beginn des zweiten Durchgangs Bestand hatte.

Die Kabinenpredigt von Coach Hack zeigte Wirkung

Nach einer motivierenden Ansprache von Coach Thomas Hack in der Halbzeit - böse Zungen behaupten, dass die Wände in der Heimkabine heute noch zittern - kamen die Gastgeber völlig verändert in den zweiten Spielabschnitt und kamen auch sofort zum Erfolg. Der Tus St. Peter/O. ging durch den zweiten Treffer von Pavec in Führung (48.).

Für den nächsten Erfolgsmoment des Gastgebers sorgte Sebastian Riedl (50.) - der den Ball im Sitzen aus der Drehung im Tor unterbrachte - ehe Luka Lamac das 4:1 markierte (62.). Sein scharfer Schuss ging durch die Hände des Gästekeepers Oliver-Kevin Neuhold. Pavec gelang ein Doppelpack (71./80.), mit dem er das Ergebnis auf 6:1 hochschraubte.

Auch der Schiedsrichter brachte die Gäste zum Verzweifeln - kurz vor Schluss verweigerte der Unparteische dem USV Deutsch Goritz einen Wechsel - er war der Meinung, dass Coach Michael Rucker schon dreimal getauscht hatte. Die beiden Trainer konnten den Schiedsrichter aber von seinem Irrtum überzeugen und der Wechsel vollzogen werden.

Am Ende kam St. Peter/O. gegen USV Deutsch Goritz zu einem verdienten Sieg. Dies war aber vorallem dem Auftritt in Hälfte zwei geschuldet, denn nach der Vorstellung im ersten Spielabschnitt hätten sich die Heimischen den Sieg nicht verdient gehabt.

So läuft es bei den Teams

Bei Tus St. Peter/O. präsentierte sich die Abwehr angesichts 42 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (54). Trotz des Sieges bleibt St. Peter/O. auf Platz vier. Tus St. Peter/O. sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf zwölf summiert. In der Bilanz kommen noch ein Unentschieden und acht Niederlagen dazu.

Deutsch Goritz führt mit 30 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Neun Siege, drei Remis und acht Niederlagen hat USV Deutsch Goritz derzeit auf dem Konto. Aus den vergangenen fünf Partien verbuchte Deutsch Goritz nur vier Zähler.

St. Peter/O. stellt sich am Samstag (19:00 Uhr) bei TUS St. Stefan im Rosental vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt USV Deutsch Goritz die Zweitvertretung von Söchau/Fürstenfelder SK.

Stimmen zum Spiel:

Thomas Hack, Trainer St. Peter/Ottersbach:

"Aufgrund der Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit war der Sieg auch in der Höhe verdient."

Michael Rucker, Trainer Deutsch Goritz:

"Wir haben in der ersten Hälfte mit einem Mann weniger sehr gute Moral gezeigt. Im zweiten Durchgang haben wir sofort nach dem Wiederankick die beiden Tore bekommen. Danach haben wir nicht mehr ins Spiel gefunden. Trotzdem darf uns die Niederlage in dieser Höhe nicht passieren."

Unterliga Süd: Tus St. Peter/O. – USV Deutsch Goritz, 6:1 (1:1)

80 Mario Pavec 6:1

71 Mario Pavec 5:1

62 Luka Lamac 4:1

50 Sebastian Riedl 3:1

48 Mario Pavec 2:1

26 Djordje Vujicic 1:1

22 Mario Pavec 1:0

Aufstellungen:

St. Peter/O.: Alen Grusovnik, Michael Neuhold, Luka Lamac, Amadej Legen, Manuel Prisching (73. Neubauer), Sebastian Riedl (58. Kurzweil), Mario Pavec (88. Konrad), Patrick Krobath (K), Michael Haring (58.Hödl), Daniel Hirnschall, Tilen Klobasa

Deutsch Goritz: Oliver-Kevin Neuhold, Valentin Fortmüller, Fabian Hirtl, Djordje Vujicic, Sandi Ceh (65. Fortmüller, 88. Leitgeb), Stres Nejc, Patrick Zirngast (K), Jonas Gutmann (51. Cukman), Matias Ceh, Stefan Wagner, Christopher Urbanitsch

by René Dretnik

Fotos: Richard Purgstaller

