Schützenfest: Tore am laufenden Band für SV Sinabelkirchen

Details Samstag, 13. Mai 2023 09:18

USV Raiffeisen Hof blieb gegen SV Rosenberger Installationen Sinabelkirchen chancenlos und kassierte eine herbe 2:6-Klatsche. Wem die Favoritenrolle bei diesem Match zusteht, war vorab klar. SV Sinabelkirchen enttäuschte die Erwartungen nicht. Der SV Sinabelkirchen avanciert immer mehr zum Titelaspiranten.

Fünf Treffer fielen binnen 17 Minuten

Drei Tore in vier Minuten - dieses Kunststück vollbrachten die Hausherren im ersten Durchgang. Alle drei Treffer waren ident, wie aus einer Schablone. Nach einem Angriff mit zwei Kontakten über die Seite trafen die Torschützen Martin Pfeifer (20.), Andreas Mild (23.) und Fabio Riedler (24.) nach einem Querpass. brachte SV Rosenberger Installationen Sinabelkirchen in der 20. Spielminute in Führung.

Mit schnellen Toren von Endrit Dvorani (35.) und Kevin Poredos (36.) schlug USV Raiffeisen Hof innerhalb kurzer Zeit gleich doppelt zu und machte die Partie wieder spannend. Zwei Eigenfehler der Sinabelkirchener Gästedefensive verhalfen den Gästen zu den Treffern. Mit einem Tor Vorsprung für SV Sinabelkirchen ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause.

In der 50. Minute brachte Martin Krizmanic das Netz für SV Rosenberger Installationen Sinabelkirchen zum Zappeln. Er zimmerte einen Freistoß genau ins Kreuzeck. SV Sinabelkirchen baute die Führung aus, indem Pfeifer zwei Treffer nachlegte (56./71.). Letztlich feierte SV Rosenberger Installationen Sinabelkirchen gegen USV Hof nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten 6:2-Heimsieg.

So läuft es bei den Teams

Mit beeindruckenden 62 Treffern stellt SV Sinabelkirchen den besten Angriff der Unterliga Süd. SV Rosenberger Installationen Sinabelkirchen sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf 13 summiert. In der Bilanz kommen noch zwei Unentschieden und sieben Niederlagen dazu. Seit fünf Begegnungen hat SV Sinabelkirchen das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

Die Anfälligkeit der eigenen Defensive ist das Hauptmanko bei USV Raiffeisen Hof. Die mittlerweile 60 Gegentreffer sind der negative Bestwert in der Liga. In der Endphase des Fußballjahres rangierte der Gast im unteren Mittelfeld. Die Stärke von USV Hof liegt in der Offensive – mit insgesamt 41 erzielten Treffern. Nun musste sich USV Raiffeisen Hof schon zwölfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die sechs Siege und vier Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Den Maximalertrag von 15 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen verfehlte USV Raiffeisen Hof deutlich. Insgesamt nur vier Zähler weist USV Hof in diesem Ranking auf.

Am kommenden Donnerstag tritt SV Rosenberger Installationen Sinabelkirchen bei SU Straden an, während USV Hof zwei Tage später Tus Raiffeisen Paldau empfängt.

Stimme zum Spiel:

Sinabelkirchen-Trainer Werner Ostermann:

"Ich war hochzufrieden. Wenn man solche Spiele hat, wo man liefern muss und dann auch liefert, dann zeigt dass, das man einen guten Charakter hat. Und es beweist, dass die Mannschaft reif für mehr ist."

Hof-Trainer René Schicker:

""n der ersten Halbzeit waren wir eigentlich gut im Spiel - haben dann aber für fünf Minuten komplett den Faden verloren und in dieser Zeit drei Gegentore bekommen. Wir sind jedoch in der ersten Halbzeit mit zwei schnellen Treffer wieder ins Spiel zurückgekommen. Für die zweite Halbzeit nahmen wir uns viel vor, hatten aber überhaupt keinen Zugriff mehr aufs Spiel. Dadurch ist die Niederlage auch verdient!"

Unterliga Süd: SV Rosenberger Installationen Sinabelkirchen – USV Raiffeisen Hof, 6:2 (3:2)

71 Martin Pfeifer 6:2

56 Martin Pfeifer 5:2

50 Martin Krizmanic 4:2

36 Kevin Poredos 3:2

35 Endrit Dvorani 3:1

24 Fabio Riedler 3:0

23 Andreas Mild 2:0

20 Martin Pfeifer 1:0

Aufstellungen:

SV Rosenberger Installationen Sinabelkirchen: David Neuhold (89. F. Juri) - Martin Krizmanic, Oliver Graßmugg, David Mondovics (72. Skof) - Stefan Feiertag (K), Fabio Riedler, Mihai Lucian Ilas, Christopher Ober, Manuel Ertl (63. Rabl), Andreas Mild - Martin Pfeifer (89. N. Juri)

Hof SU: Johannes Graf - Lukas Puntigam (K) (HZ Hallwax), Rok Ribic, Ales Kalamar, Kevin Poredos (82. Scherberl), Ivan Bozic - Valdet Ljatifi (59. Karabulut), Endrit Dvorani (59. Frankl), Matej Vok (82. Seidl), Raphael Posch - Mitja Semen

by René Dretnik

Symbolfoto: Richard Purgstaller

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei