Erneuter Patzer von SV Halbenrain - ungefährdeter Heimsieg von Paldau

Montag, 15. Mai 2023

SV Halbenrain steckte gegen Paldau eine deutliche 0:3-Niederlage ein. Im Vorfeld war eine ausgeglichene Partie erwartet worden, doch Tus Raiffeisen Paldau wusste zu überraschen. Im Hinspiel war die Heimmannschaft bei der deutlichen 1:5-Pleite unter die Räder gekommen.

Tus Paldau erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Dionard Shabani traf in der zweiten Minute zur frühen Führung. Für das 2:0 von Paldau zeichnete Vid Kovacec verantwortlich (21.). Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass das Ergebnis noch Bestand hatte, als sich die Teams in die Pause verabschiedeten. Philipp Schipek legte in der 64. Minute zum 3:0 für Tus Raiffeisen Paldau nach. Am Schluss schlug Tus Paldau SVU Immo Company Halbenrain mit 3:0.

Heimmannschaft viel besser im Spiel Tipico Sportwetten, Ticker-Reporter

Durch den Erfolg rückte Paldau auf die sechste Position der Unterliga Süd vor.

Knapp vor Ausgang der Spielzeit rutscht SV Halbenrain auf den vierten Tabellenplatz. Die Gäste ließen im Tableau zuletzt Federn, nachdem man in den vergangenen fünf Spielen keinen Sieg eingefahren hatte.

Neun Siege, sechs Remis und sechs Niederlagen hat Tus Raiffeisen Paldau derzeit auf dem Konto. Elf Siege, vier Remis und sieben Niederlagen hat SVU Immo Company Halbenrain momentan auf dem Konto.

Tus Paldau stellt sich am Mittwoch (19:00 Uhr) bei USV Deutsch Goritz vor, zwei Tage später und zur selben Zeit empfängt SV Halbenrain SV bestpoint Feldbach.

Wir haben gegen den Herbstmeister mit 3:0 gewonnen. Edgar Spath, Trainer Paldau

Unterliga Süd: Tus Raiffeisen Paldau – SVU Immo Company Halbenrain, 3:0 (2:0)

64 Philipp Schipek 3:0

21 Vid Kovacec 2:0

2 Dionard Shabani 1:0

Startaufstellungen:

TUS Raiffeisen Paldau: Mario Neumeister - Michael Tragler, Edin Selimovic - Michael Stangl, Philipp Schipek, Dionard Shabani, Sandro Bartelt (K), Manuel Weinrauch, Marcel Rathkolb, Nino Mernik - Vid Kovacec

SVU Immo Company - RB Halbenrain: Saso Balazic - Jernej Varga, Sebastian Pot, Fabian Vieregg (K), Benjamin Schmerböck, Andreas List - Michael Rodler, Tine Celec, Samir Krasniqi, Emir Karamujic - Massimo List

by ReD

