Acht Punkte aus fünf Spielen: St. Stefan feiert souveränen Sieg über Deutsch Goritz

Details Samstag, 20. Mai 2023 01:11

Deutsch Goritz steckte gegen St. Stefan/R. eine deutliche 0:3-Niederlage ein. Im Vorfeld war eine ausgeglichene Partie erwartet worden, doch TUS St. Stefan im Rosental wusste zu überraschen. Im Hinspiel hatten die beiden Widersacher eine „Nullnummer“ produziert.

TUS St. Stefan/R. ging durch Jakob Elias Pfleger in der 32. Minute in Führung. Zur Pause behielt das Heimteam die Nase knapp vorn. Die Beginnphase des zweiten Spielabschnittes gehörte den Gästen, die Tore schossen aber die Heimischen: In der 70. Minute brachte Klaus Trummer das Netz für St. Stefan/R. zum Zappeln. Nach einem Zuspiel von der rechten Seite traf er ins Tor.

Erste gute Chance in der 2. Halbzeit für St. Stefan… Jakob Pfleger köpft nach einem Freistoß knapp am Tor vorbei. Simon Graßmugg, Ticker-Reporter

Marcel Suppan besorgte in der Schlussphase schließlich den dritten Treffer für TUS St. Stefan im Rosental (78.). Er setzte sich gekonnt gegen die gesamte Deutsch Goritzer Abwehrreihe durch und versenkte den Ball im Netz. Ein starker Auftritt ermöglichte TUS St. Stefan/R. am Freitag einen ungefährdeten Erfolg gegen USV Deutsch Goritz.

Deutsch Goritz ist gebrochen… Marcel Suppan setzt sich perfekt durch und verwandelt wie in seinen Goldzeiten bei TUS Kirchbach Simon Graßmugg, Ticker-Reporter

St. Stefan/R. befindet sich wenige Spieltage vor Ende der Saison in der zweiten Tabellenhälfte. TUS St. Stefan im Rosental befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen acht Punkte. Deutsch Goritz findet sich kurz vor Saisonende in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang acht. Gewinnen hatte bei den Gästen zuletzt Seltenheitswert. Der letzte Dreier liegt bereits vier Spiele zurück. Sieben Siege, acht Remis und acht Niederlagen hat TUS St. Stefan/R. momentan auf dem Konto. Neun Siege, vier Remis und neun Niederlagen hat USV Deutsch Goritz derzeit auf dem Konto.

St. Stefan/R. tritt am Samstag bei der Reserve von FC Gleisdorf 09 an. Am Mittwoch empfängt Deutsch Goritz Tus Raiffeisen Paldau.

Stimmen zum Spiel:

Tobias Fritsch, Trainer St. Stefan:

"Das war ein schwieriges Spiel. Wir haben verdient gewonnen. Wir waren defensiv sehr kompakt, sind aggressiv in die Zweikämpfe gegangen. In der zweiten Halbzeit haben wir unsere Kontermöglichkeiten gut genutzt. Man merkt, dass wir alle an einem Strang ziehen. Es wird von Woche zu Woche besser. Es wird Zeit, dass die neue Saison beginnt."

Unterliga Süd: TUS St. Stefan im Rosental – USV Deutsch Goritz, 3:0 (1:0)

78 Marcel Suppan 3:0

70 Klaus Trummer 2:0

32 Jakob Elias Pfleger 1:0

Aufstellungen:

TUS St. Stefan/R.: Christian Simon - Patrick Hödl (53. J. Nagl), David Harb (K), Andreas Zirkl - Klaus Trummer (79. Hirschmann), Jakob Elias Pfleger (79. S. Nagl), Stefan Puffer, Elias Neubauer (81. Frank), Marcel Suppan, Johannes Sterf, Lorenz Schutte (81. Pein)

Deutsch Goritz: Oliver-Kevin Neuhold, Valentin Fortmüller, Fabian Hirtl, Djordje Vujicic (83. Gutmann), Sandi Ceh, Patrick Zirngast (K), Matias Ceh (77. Cukman), Julian Fortmüller, Stefan Wagner (89. Mom), Julian Puntigam, Christopher Urbanitsch

by René Dretnik

Symbolfoto: Richard Purgstaller

