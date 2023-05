Karamujic verhilft Halbenrain In der Schlussminute zum Remis

Details Samstag, 20. Mai 2023 01:17

2:2 hieß es nach dem Spiel von SVU Immo Company Halbenrain gegen SV bestpoint Feldbach. SV Feldbach erwies sich gegen SV Halbenrain als harte Nuss: Mehr als ein Unentschieden sprang für den Favoriten nicht heraus. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften mit einer 1:1-Punkteteilung begnügen müssen.

Auch zur Halbzeit stand es Unentschieden

Obwohl die Gäste in der Anfangsphase die spielbestimmende Mannschaft waren, kamen die Hausherren zu zwei Topmöglichkeiten - diese blieben aber ungenutzt. Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Erwin Imsirovic sein Team in der 21. Minute. Nach einem Fehlpass der Innenverteidigung drückte er den Ball über die Linie. Geschockt zeigte sich SVU Immo Company Halbenrain nicht. Nur wenig später war Tine Celec mit dem Ausgleich zur Stelle (27.). Er verwertete einen Strafstoß. Weitere Tore gelangen bis zur Halbzeit keinem der Teams und so ging es mit einem unveränderten Stand in die Kabine.

Der Stadionsprecher spricht optimistisch von einem ausverkauftem Haus Daniel Himmler , Ticker-Reporter

Der Treffer zum 2:1 sicherte Feldbach nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Imsirovic in diesem Spiel (54.). Er traf nach Zuspiel von Stas Dobaj. Die Partie lief jetzt hin und her, keines der Teams versteckte sich und es wurde immer wieder gefährlich in den Boxen der Mannschaften. Emir Karamujic machte dem Gast kurz vor Ultimo noch einen Strich durch die Rechnung, als er den späten Ausgleich sicherstellte. Am Ende stand es zwischen SV Halbenrain und SV bestpoint Feldbach pari.

So stehts um die Teams

Das Remis brachte SVU Immo Company Halbenrain in der Tabelle voran. Die Heimmannschaft liegt nun auf Rang drei. Die Offensive von SV Halbenrain in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch SV Feldbach war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 59-mal schlugen die Angreifer von SVU Immo Company Halbenrain in dieser Spielzeit zu. Elf Siege, fünf Remis und sieben Niederlagen hat SV Halbenrain momentan auf dem Konto. Siege waren zuletzt rar gesät bei SVU Immo Company Halbenrain. Der letzte dreifache Punktgewinn liegt nun schon sechs Spiele zurück.

Das Fußballjahr neigt sich langsam seinem Ende entgegen, und Feldbach rangiert vor den Abstiegsplätzen im unteren Mittelfeld. SV bestpoint Feldbach verbuchte insgesamt fünf Siege, zehn Remis und acht Niederlagen. Zuletzt war bei SV Feldbach der Wurm drin. In den letzten sechs Spielen wurde nicht ein Sieg eingetütet.

Am kommenden Samstag trifft SV Halbenrain auf die Reserve von Söchau/Fürstenfelder SK, Feldbach spielt tags zuvor gegen USV Raiffeisen Hof.

Stimme zum Spiel:

Dominik Spätauf, sportlicher Leiter Halbenrain:

zum Spiel...

"Vom Spielverlauf her war der Punkt gerecht. Aufgrund der Chancenvielfalt wäre mehr drinnen gewesen."

zur Situation...

"Wir mussten im Winter den besten Vorlagengeber und torgefährlichen Spieler abgeben. Unser Top-Torschütze war angeschlagen und nicht bei 100 %. Seit drei Runden ist er leider überhaupt nicht mehr einsatzfähig. Deshalb haben wir uns im Frühjahr schwer getan. Wir haben keinesfalls unsere Mannschaft instruiert, Spiele absichtlich zu verlieren. Das ist Schwachsinn, warum soll man sowas machen. Es geht im Fußball um den Sport und um Punkte. So wie alle anderen auch, wollen wir auch unsere Spiele alle gewinnen!"

Unterliga Süd: SVU Immo Company Halbenrain – SV bestpoint Feldbach, 2:2 (1:1)

91 Emir Karamujic 2:2

54 Erwin Imsirovic 1:2

27 Tine Celec 1:1

21 Erwin Imsirovic 0:1

Aufstellungen:

SVU Immo Company - RB Halbenrain: Saso Balazic - Sebastian Pot (K), Benjamin Schmerböck, Andreas List (82. Macher), Manuel Komatz - Michael Rodler, Tine Celec, Samir Krasniqi, Alexander Komatz - Simon Taschner , BEd, Massimo List (56. Karamujic)

SV bestpoint Feldbach: Sasa Dreven - Denis Kramar, Nemanja Gajic (K), Domagoj Pokupic, Michael Hacker - Stas Dobaj, Marcel Bez (40. C. Kleinlercher), Patrick Flasser (80. Zotter), Thomas Wotolen - Erwin Imsirovic, Diego Wendel De Souza Silva (66. K. Kleinlercher)

by René Dretnik

Symbolfoto: Harald Dostal

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei