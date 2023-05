Kantersieg: Söchau/Fürstenfeld II schießt Tore am laufenden Band

Details Sonntag, 28. Mai 2023 13:47

SV Halbenrain wurde der eigenen Favoritenstellung bei der Zweitvertretung von Söchau/Fürstenfeld nicht gerecht und verlor deutlich mit 0:7. Die Experten wiesen SVU Immo Company Halbenrain vor dem Match gegen Söchau/Fürstenfelder SK II die Favoritenrolle zu, der Spielverlauf belehrte sie letzten Endes jedoch eines Besseren. Das Hinspiel war mit einer herben 1:9-Abreibung aus Sicht von Söchau/Fürstenfeld II zu Ende gegangen.

Die junge Truppe von Christopher Hartinger verlässt die Abstiegsplätze

Zur Halbzeit führte Fürstenfeld nur mit 2:0

Die Zweitvertretung des SK Fürstenfeld ließ von Beginn an keine Zweifel am unbedingten Siegeswillen aufkommen. Die Elf von Coach Christopher Hartinger, die sich ja voll im Abstiegskampf befindet, legte eine tolle Darbietung an den Tag. Leider waren nur 95 Zuseher anwesend, dieses Spiel hätte sich mit Sicherheit mehr verdient gehabt.

Der SV Halbenrain geriet schon in der 38. Minute ins Hintertreffen. Emir Poric traf nach einem Chip-Pass von Florian Jessenitschnig per Kopf. Noch in der ersten Hälfte erhöhte Söchau/Fürstenfelder SK II auf 2:0 (39.). Michael Mock zelebrierte ein Weltklasse-Dribbling, setzte Noah Schiffner und Szene und der Youngstar der Fürstenfelder drückte den Ball über die Linie. Mit der Führung für die Gastgeber ging es in die Kabine.

Mit dem 3:0 von Niklas Fasch-Tauschmann - er traf per Kopf nach einem Eckball - war das Spiel eigentlich schon entschieden (49.). Der vierte Streich von Söchau/Fürstenfelder SK II war Jochen Hafner vorbehalten (66.). Er verwertete einen Foulelfer.

Wunderbar! Noah setzt sich durch, steckt auf Letschy durch, der wird gelegt und Launga verwandelt den Elfer eiskalt! Jan Felix Ritter, Ticker-Reporter

Die Heimischen bauten den Vorsprung in der 72. Minute durch Schiffner aus. Mit seinem zweiten Tagestreffer erhöhte er den Vorsprung auf 5:0. Nikolaus Pummer gelang ein Doppelpack (76./92.), mit dem er das Ergebnis auf 7:0 hochschraubte. Am Ende kam Söchau/Fürstenfelder SK II gegen SVU Immo Company Halbenrain zu einem verdienten Sieg.

Mit drei Punkten im Gepäck verließ Söchau/Fürstenfelder SK II die Abstiegsplätze und nimmt jetzt den zwölften Tabellenplatz ein. Söchau/Fürstenfeld II bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sechs Siege, fünf Unentschieden und 13 Pleiten. Nach vier sieglosen Spielen ist Söchau/Fürstenfelder SK II wieder in der Erfolgsspur.

Bei SV Halbenrain präsentierte sich die Abwehr angesichts 49 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (59). Kurz vor Saisonende steht der Gast mit 38 Punkten auf Platz vier. SVU Immo Company Halbenrain musste ohne einen einzigen Dreier in den letzten sieben Spielen eine Talfahrt im Tableau hinnehmen.

Am nächsten Samstag reist Söchau/Fürstenfeld II zu USV Raiffeisen Hof, zeitgleich empfängt SV Halbenrain SV JuLuNi Sturm Klöch.

Unterliga Süd: Söchau/Fürstenfelder SK II – SVU Immo Company Halbenrain, 7:0 (2:0)

92 Nikolaus Pummer 7:0

76 Nikolaus Pummer 6:0

72 Noah Fabrizio Schiffner 5:0

66 Jochen Hafner 4:0

49 Niklas Fasch-Tauschmann 3:0

39 Noah Fabrizio Schiffner 2:0

38 Emir Poric 1:0

Aufstellungen:

Söchau/Fürstenfelder SK II: Simon Sommer - David Fritz, Moritz Franz Jost, Niklas Fasch-Tauschmann, Christoph Lederer (K), Michael Mock, Emir Poric - Federico Wolf - Florian Jessenitschnig, Noah Fabrizio Schiffner, Lukas Kummer

Ersatzspieler: Oliver Jaindl, Jonas Leitgeb, Julian Seidnitzer, Bakk. Jochen Hafner , BEd, Dzemil Nuhanovic, Nikolaus Pummer

SVU Immo Company - RB Halbenrain: Saso Balazic - Jernej Varga, Sebastian Pot, Fabian Vieregg (K), Benjamin Schmerböck, Manuel Komatz - Michael Rodler, Tine Celec, Samir Krasniqi, Emir Karamujic, Alexander Komatz

Ersatzspieler: Alexander Schöttl, Manuel Macher, Massimo List, Andreas List

by ReD

Foto: Richard Purgstaller

