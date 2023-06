St. Peter/O. lässt die Titelträume von Sinabelkirchen platzen!

Details Samstag, 03. Juni 2023 22:04

Mit St. Peter/O. und SV Sinabelkirchen trafen sich am Samstag zwei Topteams. Für den Gast schien Tus St. Peter/O. aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 1:4-Niederlage stand. Auf dem Papier hatte die Zuschauer ein ausgeglichenes Match erwartet. Auf dem Platz erwies sich St. Peter/O. als das überlegene Team und verbuchte drei Zähler. Die Niederlage .

Thomas Hack nimmt seinem Kollegen Werner Ostermann die Titelchance

Vier Top-Chancen in der ersten Halbzeit

Das Spitzenspiel der Runde wurde seinem Anspruch gerecht. Beide Mannschaften waren voll auf den Sieg fokussiert und setzten einige Akzente in der Offensive. Ein wenig überraschend hatten die Gäste diesmal nicht als Taktik das Pressing gewählt, folglich dauerte es ein wenig, bis sich die Hausherren auf das Spiel einstellen konnten. Chancen gab es auch, zwei Hunderter vergaben die Auswärtigen und auch die Heimischen konnten bei zwei tollen Möglichkeiten den Ball nicht über die Linie bringen. So ging es mit einem torlosen Unentschieden in die Kabinen, aufgrund des Spielverlaufs wäre ein 2:2 wohl das gerechtere Ergebnis gewesen.

In der zweiten Hälfte wirkte die Elf von Werner Ostermann ein wenig verunsichert und nervös und wurde dafür eiskalt bestraft. Mario Pavec war wieder einmal on fire und eröffnete seinen Torreigen in der 51. Spielminute. Sinabelkirchen machte jetzt auf und Luka Lamac nutzte eine Kontermöglichkeit in vollem Umfang aus. Er schnappte sich am eigenen Zwanziger die Kugel, dribbelte sich durchs Mittelfeld, überspielte die Verteidigung inklusive des Torwarts und schloss diesen Bilderbuchkonter mit dem 2:0 ab (62.). Ein sehenswertes Tor des Slowenen.

Mario Pavec traf dreimal

Die Gäste bäumten sich trotzdem nocheinmal auf und kamen in der 71. Minute zum Erfolg. Nach einer Flanke von rechts stand Fabio Riedler mutterseelenallein am Sechszehner und versenkte die Kugel volley via Bogenschuss im Netz. Nach dem 2:1 Anschlusstreffer setzte die Gästeelf noch einmal alles auf eine Karte - Coach Ostermann löste die Vierkette auf und stellte auf Dreierformation um - und agierten jetzt zeitweise mit vier Stürmern.

In Minute 84 fiel dann die Vorentscheidung, ein langer Ball gelangte zu Pavec, der Stürmer ließ mit zwei Haken die gesamte Defensivabteilung aussteigen und beförderte den Ball, unter Zuhilfenahme der Innenstange im Tor. Das 4:1 durch Pavec (87.) diente lediglich der Ergebniskorrektur, die Partie war da schon entschieden. Am Ende stand der Gastgeber als Sieger da und behielt die drei Punkte verdient zu Hause.

Tus St. Peter/O. sprang mit diesem Erfolg auf den dritten Platz.

Kurz vor Saisonende belegt SV Rosenberger Installationen Sinabelkirchen mit 44 Punkten den zweiten Tabellenplatz.

Nächster Prüfstein für Tus St. Peter/O. ist Tus Raiffeisen Paldau auf gegnerischer Anlage (Sonntag, 17:00). SV Rosenberger Installationen Sinabelkirchen misst sich zur selben Zeit mit TUS St. Stefan im Rosental.

Stimmen zum Spiel:

Thomas Hack, Trainer St. Peter/O.:

"Es tut mir leid, dass mein Kollege Werner Ostermann mit seiner Truppe nicht aufgestiegen ist. Trotzdem müssen wir auf uns schauen, wir haben gewonnen, das ist wichtig!"

Werner Ostermann, Trainer Sinabelkirchen:

"Wir hatten die ersten beiden Großchancen in dieser Partie. Diese haben wir leider nicht genutzt. Der Sieg für St. Peter geht absolut in Ordnung. Obwohl wir leider nicht aufgestiegen sind, darf man nicht vergessen, dass wir als zweiter Aufsteiger eine tolle Saison gespielt. Immerhin schließen wir unter den Top-3 ab. Das muss uns erst einmal einer nachmachen!"

Unterliga Süd: Tus St. Peter/O. – SV Rosenberger Installationen Sinabelkirchen, 4:1 (0:0)

87 Mario Pavec 4:1

84 Mario Pavec 3:1

71 Fabio Riedler 2:1

62 Luka Lamac 2:0

51 Mario Pavec 1:0

Aufstellungen:

St. Peter/O.: Alen Grusovnik, Michael Neuhold, Luka Lamac, Amadej Legen, Manuel Prisching, Sebastian Riedl, Markus Hödl, Mario Pavec, Patrick Krobath (K), Daniel Hirnschall, Tilen Klobasa

Ersatzspieler: Christoph Oliver Heritsch, Mitja Mauko, Michael Haring, Martin Neubauer, Lorenz Konrad

SV Rosenberger Installationen Sinabelkirchen: David Neuhold - Martin Krizmanic, Oliver Graßmugg, David Mondovics - Stefan Feiertag (K), Fabio Riedler, Mihai Lucian Ilas, Christopher Ober, Manuel Ertl, Andreas Mild - Martin Pfeifer

Ersatzspieler: Fabio Juri, Angelo Skof, Georg Maier, Nino Juri, Georg Rabl

by René Dretnik

Foto: Richard Purgstaller

