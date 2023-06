Vizemeistertitel eingeheimst: Sinabelkirchen feiert zum Saison-Ausklang Kantersieg über St. Stefan/R.

Details Mittwoch, 07. Juni 2023 21:34

Am Mittwochabend zog Sinabelkirchen sein Heimspiel der 26. und sogleich letzten Runde der Unterliga Süd vor und feierte in diesem Zuge gegen den TUS St. Stefan im Rosental einen souveränen 5:1-Kantersieg, welcher mit der Dingfestmachung des Vizemeistertitels einhergeht.

Pfeifer-Festspiele nehmen kein Ende

Brillant ausgespielt hatte einmal mehr Topscorer Martin Pfeifer, der die gesamte gegnerische Belegschaft der Liga heuer die gesamte Saison über wahrlich in Angst und Schrecken versetzt hatte. Schon in Minute neun besorgte er das 1:0, in Minute 29 mit einem herrlich anzusehenden Traumtor dann Streich Nummer zwei - 2:0. In Minute 35 touchierte ein Freistoß-Kracher die Querlatte des Gäste-Tores, ehe Andreas Mild (42.) noch vor dem Seitenwechsel auf 3:0 stellte. Damit war Hälfte eins aber noch nicht geschlagen - Marcel Suppan traf zum Anschlusstreffer der Gäste (44.). Halbzeitstand: 3:1.

Heimsieg nur noch Formsache

Nach dem Seitenwechsel versuchten die Gäste, den Schwung vom Anschlusstreffer aufrecht zu erhalten und sich ergebnistechnisch an den Gegner heranzupirschen, doch machte dieser seiner Vormachtstellung weiter Luft und schraubte das Ergebnis durch - na klar, wen sonst - Martin Pfeifer (66.) auf 4:1 in die Höhe. Der Schlusspunkt wiederum setzte Georg Maier in der 78. Minute, der für seinen ausgelassenen Jubel im Nachgang auch mit der gelben Karte bedacht wurde - am Ausgang änderte dies natürlich nichts mehr. Mit diesem 5:1 ist Sinabelkirchen der zweite Rang im Endklassement nicht mehr zu nehmen.

SV Rosenberger Installationen Sinabelkirchen: David Neuhold - Martin Krizmanic, Oliver Graßmugg, David Mondovics, Georg Rabl - Stefan Feiertag (K), Mihai Lucian Ilas, Christopher Ober, Manuel Ertl, Andreas Mild - Martin Pfeifer

TUS St. Stefan/R.: Christian Simon - David Harb (K), Andreas Zirkl - Klaus Trummer, Jakob Elias Pfleger, Stefan Puffer, Elias Neubauer, Simon Nagl, Marcel Suppan, Johannes Sterf , BSc, Lorenz Schutte -

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei