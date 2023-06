Söchau/Fürstenfeld II dreht das Spiel und schafft den Klassenerhalt

Details Sonntag, 11. Juni 2023 21:19

Die Zweitvertretung von Söchau/Fürstenfelder SK und SU Straden lieferten sich zum Ende der Saison ein spannendes Spiel, das 3:2 endete. Freud und Leid lagen knapp beeinander - zuerst sah es so aus, dass die Heimischen den Gang in die Gebietsliga antreten müssten, am Ende kam es anders - die Hartinger-Elf drehte die Partie und schaffte den Klassenerhalt aus eigener Kraft.

250 Zuseher peitschen ihr Team zum Erfolg

Die 250 Besucher im Söchauer Kräuterdorfstadion sahen einen sehr druckvoll agierenden Gastgeber, der einige Chancen vorfand, diese aber allesamt vergab. In Minute 10 wurde eine Möglichkeit von Noah Schiffner auf der Linie geklärt, 15 Minuten später scheiterte Schiffner abermals und in der 30. Minute haute er einen Ball an die Stange. Nach 30 Minuten hätte es locker 3:0 für die Hausherren stehen können.

Stangenkracher SCHIFFNER!!!! Was für ein Pech Markus Pammer, Ticker-Reporter

Mit der ersten Möglichkeit der Gäste durch Tobias Mencigar in Minute 34 wachte Straden auf. In Minute 43 wurde Straden-Coach Klaus Fuchs mit der Ampelkarte vom Platz gestellt - er war mit einer Schiedsrichterentscheidung ganz und gar nicht einverstanden. Die Auswärtigen kamen aber dennoch zum Erfolg: Kurz vor dem Pfiff zur Halbzeit machte Tadej Lukman das 1:0 zugunsten der Gäste (40.). Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte lediglich SU Straden, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm. Ein bitterer Rückstand für Söchau/Fürstenfeld II - zu diesem Zeitpunkt waren die Hausherren abgestiegen.

Im zweiten Durchgang setzte die Fürstenfelder Zweierpartie alles auf eine Karte und besann sich noch einmal der Wichtigkeit dieses Spiels. Unmittelbar nach dem Wiederanpfiff erzielte Söchau/Fürstenfeld in Person von Lukas Kummer den Ausgleich (46.). Jochen Hafner ließ sich in der 57. Minute nicht zweimal bitten und verwertete einen Strafstoß zum 2:1 für die Gastgeber. SU Straden geriet deutlicher in Rückstand, als Söchau/Fürstenfelder SK II auf 3:1 erhöhte (67.).

Topchance durch Kopfball André Kaiser! Markus Pammer, Ticker-Reporter

Kurz vor Ultimo war noch Tobias Mencigar zur Stelle und zeichnete für das zweite Tor von SU Straden verantwortlich (84.). Er traf vom Elfmeterpunkt zum 3:2 . Manch einer sehnte bereits den Schlusspfiff herbei, als Alexander Juri von SU Straden noch mit der Gelb-Roten Karte vom Platz musste (89.). Am Ende behielt Söchau/Fürstenfeld II gegen SU Straden die Oberhand.

Söchau/Fürstenfeld bleibt in der Unterliga - Straden schließt die Saison auf Platz acht ab

Mit dem Sieg kletterte Söchau/Fürstenfelder SK II auf Platz 13 und erreichte damit am letzten Spieltag das erklärte Saisonziel, den Klassenerhalt. Von diesem Angriff hatten alle Mannschaften der Liga in dieser Spielzeit am wenigsten zu befürchten: Söchau/Fürstenfeld II schoss lediglich 39 Tore. Die Saisonbilanz von Söchau/Fürstenfelder SK II kommt dürftig daher, wie sieben Siege, fünf Remis und 14 Niederlagen nachhaltig belegen.

SU Straden läuft am Ende der Saison auf Platz acht im unteren Mittelfeld ein. Die Offensive von SU Straden lieferte in dieser Spielzeit regelmäßig eine überzeugende Vorstellung ab, während es in der Defensive das eine oder andere Mal knirschte. Mit einem Torverhältnis von 57:55 schließt SU Straden das Fußballjahr ab. Zum Saisonabschluss kommt SU Straden auf elf Siege, drei Unentschieden und zwölf Niederlagen. Die Form der letzten fünf Spiele ließ zu wünschen übrig, sodass SU Straden in dieser Zeit nur einmal gewann.

Unterliga Süd: Söchau/Fürstenfelder SK II – SU Straden, 3:2 (0:1)

84 Tobias Mencigar 3:2

67 Noah Fabrizio Schiffner 3:1

57 Jochen Hafner 2:1

46 Lukas Kummer 1:1

40 Tadej Lukman 0:1

Startformationen:

Söchau/Fürstenfelder SK II: Michael Grassmugg - David Fritz, Niklas Fasch-Tauschmann, Christoph Lederer (K), Emir Poric - Andre Kaiser, Jan Felix Ritter - Florian Jessenitschnig, Noah Fabrizio Schiffner, Bakk. Jochen Hafner , BEd, Lukas Kummer

Ersatzspieler: Kevin Hergovits, Jonas Leitgeb, Moritz Franz Jost, Julian Seidnitzer, Nikolaus Pummer, Michael Mock

SU Bund Straden: DI Christoph Maier, Philipp Winkler, Alexander Juri, Michael Reicht, Tadej Lukman, Semir Softic, Markus Ranftl, Gabriel Tuscher, Marco Paulitsch, Gernot Ranftl (K), Tobias Mencigar

Ersatzspieler: Thomas Fleischhacker, Blaz Sisko, Thomas Reicht, Tobias Hirtl, Leon Winkler, Elyas Artjom Afaunov

