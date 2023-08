Slogar-Doppelpack bringt glücklichen Klöcher Sieg bei USV Hof

Details Freitag, 11. August 2023 21:29

Ein offenen Schlagabtausch lieferten USV Raiffeisen Hof und SV ALAS Sturm Klöch zum Saisonauftakt. Die Partie fand am Ende mit Klöch einen glücklichen 2:3 Sieger.

Der Ex-Köflacher Josip Stignjedec traf kurz vor dem Halbzeitpfiff für Klöch.

Der SV Sturm Klöch startete behäbig in die Partie und geriet schon in der vierten Minute in Rückstand, als Michael Frankl einen Abwehrfehler eiskalt ausnutzte und das schnelle 1:0 für USV Hof erzielte. In der 14. Minute brachte Marko Slogar - quasi aus dem Nichts - den Ball im Netz von USV Raiffeisen Hof unter. Sein Distanzschluss landete von der Latte am Rücken des Hofer Schlussmannes und im Anschluß im Tor. Ehe der Referee die Akteure zur Pause bat, erzielte SV ALAS Sturm Klöch das 2:1 (44.). Nach einem Tormannfehler sprintete Josip Stignjedec nach und versenkte die Kugel im Kasten. Der Gast führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung.

Hof hat aufopferungsvoll gekämpft, wir haben das Glück erzwungen. Reinhard Wohlkinger, Klöch-Obmann

Wer glaubte, USV Hof sei geschockt, irrte. Raphael Posch machte unmittelbar nach dem Rückschlag den Ausgleich perfekt (48.). Auch hier sah die Defensive der Auswärtsmannschaft nicht besonders gut aus. Die Hausherren wurden jetzt stärker und kämpften aufopferungsvoll. Zum Sieg reichte es aber nicht - in Minute 77 ging SV Sturm Klöch durch den zweiten Treffer von Slogar in Führung. Am Ende hieß es für SV ALAS Sturm Klöch: drei Punkte auf des Gegners Platz durch einen Auswärtserfolg bei USV Raiffeisen Hof. Alles in allem ein glücklicher Auswärtsdreier für den Titelaspiranten.

Vor heimischem Publikum trifft USV Hof am nächsten Samstag auf die Zweitvertretung von FC Gleisdorf 09, während SV Sturm Klöch am selben Tag FC Südostshopping Autohaus Peternel Bad Radkersburg - zum großen Derby - in Empfang nimmt.

Stimme zum Spiel:

Reinhard Wohlkinger, Obmann Klöch:

"Das war ein glücklicher Sieg in der Fremde. Mund abputzen und weitermachen."

Unterliga Süd: USV Raiffeisen Hof – SV ALAS Sturm Klöch, 2:3 (1:2)

70 Marko Slogar 2:3

48 Raphael Posch 2:2

44 Josip Stignjedec 1:2

14 Marko Slogar 1:1

4 Michael Frankl 1:0

Startformationen:

Hof SU: Johannes Graf, Fabian Halvax (K), Alen Klobasa, Zak Pucko, Jan Husar, Rok Ribic, Ales Kalamar, Kevin Poredos, Matej Vok, Michael Frankl, Raphael Posch

Ersatzspieler: Elias Müller, Lukas Puntigam, Nico Seidl, Endrit Dvorani, Sebastian Graf, Tobias Scherberl

SV ALAS Sturm Klöch: Rene Pösendorfer - Luka Gorup, Mario Cetina, Aljaz Horvat - Niko Lesjak, Damir Bogovic, Tomislav Havojic, Josip Stignjedec, Denis Barbic (K) - Robert Osterc, Marko Slogar

Ersatzspieler: Tobias Steger, Tobias Moritz Hödl, Lukas Engel, Bruno Maximilian Klimbacher, Sebastian Wohlkinger

by René Dretnik

Foto: Richard Purgstaller

