Gelungener Auftakt: Deutsch Goritz gewinnt zuhause gegen SV Sinabelkirchen

USV Deutsch Goritz kam am ersten Spieltag zu einem 2:1-Sieg gegen SV Rosenberger Installationen Sinabelkirchen. Die Gäste haderten mit der Chancenverwertung, produzierten eine Vielzahl an Möglichkeiten, brachten diese aber nicht im Tor unter.

Deutsch Goritz führte nach sieben Minuten

Anders als die Gäste waren die Hausherren sofort hellwach in gingen bereits nach sieben Minuten in Führung. Sandi Ceh verwertete einen Elfmeter und sorgte für das 1:0 seiner Mannschaft. Die Gäste gaben sich aber nicht auf - ganz im Gegenteil - sie drängten auf den schnellen Ausgleich. Nach zwei vergebenen Chancen der Auswärtigen brachte Fabio Riedler das Leder in der 36. Minute zum 1:1 ins Netz. Somit hatte zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand.

Auch im zweiten Durchgang sahen die 300 Besucher ein ähnliches Bild - die Partie lief hin und her, wobei die Auswärtigen die besseren Möglichkeiten produzierten. In der 60. Minute ließ Fabian Hirtl die stimmgewaltigen Deutsch Goritzer Fans erneut jubeln und drückte den Ball zum 2:1 zugunsten von USV Deutsch Goritz über die Linie (59.).

Spannende Endphase

In der Schlussphase wurde es noch einmal richtig heiss - bei zwei Aktionen konnten die Heimischen nur mehr auf der Linie retten - Torhüter Nino Irgolic war bereits geschlagen. Alles in allem war der Gastgeber in den 90 Minuten im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als SV Rosenberger Installationen Sinabelkirchen und fuhr somit einen 2:1-Sieg ein.

Am kommenden Freitag trifft Deutsch Goritz auf Tus St. Peter/O, SV Sinabelkirchen spielt am selben Tag gegen SVU Immo Company Halbenrain.

Stimmen zum Spiel:

Michael Rucker, Trainer Deutsch Goritz:

"Wir haben den Vizemeister des Vorjahres geschlagen. Besser kann man nicht die Saison starten. Die kämpferische Leistung meiner Jungs war hervorragend, die Burschen haben sich den Sieg erarbeitet und auch verdient."

Werner Ostermann, Trainer Sinabelkirchen:

"Das war eine typische Auftaktpartie, die leider nicht gut uns für uns ausgegangen ist. Wenn man diese Chancen nicht nutzt, dann passieren solche Ergebnisse."

Unterliga Süd: USV Deutsch Goritz – SV Rosenberger Installationen Sinabelkirchen, 2:1 (1:1)

59 Fabian Hirtl 2:1

36 Fabio Riedler 1:1

7 Sandi Ceh 1:0

Aufstellungen:

Deutsch Goritz: Nino Irgolic - Daniel Milak, Fabian Hirtl, Sandi Ceh, Patrick Zirngast (K) - Valentin Fortmüller, Stefan Wagner, Stres Nejc, Dejan Radakovic, Julian Puntigam - Djordje Vujicic

Ersatzspieler: Christoph Haas, Sebastian Wolf, Christoph Fink, Alexander Stefan Cukman, Jonas Gutmann, Gernot Duritsch

SV Rosenberger Installationen Sinabelkirchen: David Neuhold - Stefan Feiertag (K), Oliver Graßmugg, Christopher Ober, Dominik Müller - Fabio Riedler, Mihai Lucian Ilas, Branimir Ramljak, Matthias Samuel Pfeifer, Andreas Mild - Martin Pfeifer

Ersatzspieler: Fabio Juri, Martin Krizmanic, Georg Maier, Nino Juri, Georg Rabl

by René Dretnik

Foto: Richard Purgstaller

