Fulminante zweite Hälfte: Feldbach fährt mit Deutsch Goritz Schlitten

In einem einseitigen Fußballspiel trafen die Mannschaften SV bestpoint Feldbach und USV Deutsch Goritz aufeinander, wobei SV bestpoint Feldbach einen klaren 6:1-Sieg erringen konnte.

Michael Zissers Jungs geben nach der bitteren Niederlage in der letzten Runde die richtige Antwort

Ausgeglichene erste Hälfte

Die erste Halbzeit begann ausgeglichen, aber SV bestpoint Feldbach übernahm schnell die Kontrolle über das Spiel. In der 36. Minute erzielte Daniel Himmler das erste Tor des Spiels und brachte sein Team mit 1:0 in Führung. Nur zwei Minuten später, in der 38. Minute, erhöhte Heiko Rieger auf 2:0 für Feldbach. Doch USV Deutsch Goritz kämpfte weiter und erzielte in der 39. Minute durch Christoph Fink das 2:1, was die Hoffnungen auf eine mögliche Aufholjagd aufkeimen ließ.

In der zweiten Halbzeit setzte SV bestpoint Feldbach seinen Angriff fort und konnte die Führung weiter ausbauen. In der 64. Minute erhöhte Erwin Imsirovic auf 3:1, gefolgt von einem Treffer von Gerald Nutz in der 69. Minute zum 4:1. Die Dominanz von Feldbach war offensichtlich. In der 88. Minute erzielte Heiko Rieger das 5:1 für SV bestpoint Feldbach und baute die Führung weiter aus. Das Spiel schien entschieden zu sein, aber Feldbach hatte noch nicht genug: In der Nachspielzeit, genauer gesagt in der 94. Minute, setzte Erwin Imsirovic den Schlusspunkt und erzielte das 6:1 für Feldbach.

Das Spiel endete schließlich mit einem klaren Sieg für SV bestpoint Feldbach, das die überlegene Mannschaft an diesem Tag war. Dieses Spiel wird sicherlich in die Geschichtsbücher eingehen und zeigt die Stärke und Entschlossenheit von SV bestpoint Feldbach in dieser Partie.

Fazit in der ersten Hälfte ein knappes Spiel, aber in der zweiten Hälfte hat sich die Klasse der Feldbacher durchgesetzt Karma, Ticker-Reporter

In dieser Saison sammelte SV bestpoint Feldbach bisher drei Siege und kassierte eine Niederlage. Zwei Siege, ein Remis und eine Niederlage tragen zur Momentaufnahme von Deutsch Goritz bei. Mit diesem Sieg zog SV Feldbach am Gast vorbei auf Platz drei. USV Deutsch Goritz fiel auf die fünfte Tabellenposition.

Feldbach tritt am kommenden Freitag bei SVU Immo Company Halbenrain an, Deutsch Goritz empfängt am selben Tag TUS St. Stefan im Rosental.

Stimme zum Spiel:

Christian Ranftl, sportlicher Leiter Feldbach:

"Nach einem ausgeglichenen Spielbeginn gewannen wir langsam die Überhand und dokumentierten das auch mit Torerfolgen. Als wir dann im Spielfluss waren, fielen die Tore am Stück. Die Mannschaft zeigte eine tolle Reaktion nach dem Straden-Spiel. Deutsch Goritz war von Minute 25 bis 35 spielbestimmend, hatte viele Spielanteile, konnte diese aber nur zum Anschlußtreffer ummünzen. Wir haben dieser Sturm und Drangphase standgehalten , auf unserem großen Platz auch die körperliche Übelregenheit gezeigt und und schlussendlich verdient gewonnen."

Unterliga Süd: SV bestpoint Feldbach – USV Deutsch Goritz, 6:1 (2:1)

94 Erwin Imsirovic 6:1

88 Heiko Rieger 5:1

69 Gerald Nutz 4:1

64 Erwin Imsirovic 3:1

39 Christoph Fink 2:1

38 Heiko Rieger 2:0

36 Daniel Himmler 1:0

Aufstellungen:

SV bestpoint Feldbach: Simon Sommer - Kevin Kleinlercher, Daniel Himmler, Michael Berger, Raphael Mayr - Gerald Nutz, Luka Hari, Szabolcs Andrejek, Heiko Rieger - Erwin Imsirovic (K), Martin Harrer



Ersatzspieler: Laurin Jaunegg, Marcel Bez, Tomislav Kemfelja, Collin Kleinlercher, Niklas Rohrbacher, Nico Baranja



Trainer: Michael Zisser

Deutsch Goritz: Nino Irgolic - Daniel Maitz, Fabian Hirtl, Sandi Ceh, Patrick Zirngast (K) - Stefan Wagner, Stres Nejc, Dejan Radakovic, Julian Puntigam - Djordje Vujicic, Christoph Fink



Ersatzspieler: Christoph Haas, Marcel Bauer, Valentin Fortmüller, Jonas Gutmann-Perner, Sebastian Wolf, Mateo Mom



Trainer: Michael Rucker

by René Dretnik

Foto: Richard Purgstaller

