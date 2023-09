Klare Angelegenheit: Slogar erledigt SV Sinabelkirchen fast im Alleingang

Details Samstag, 02. September 2023 00:17

Für SV Rosenberger Installationen Sinabelkirchen gab es in der Partie gegen SV ALAS Sturm Klöch, an deren Ende eine 0:4-Niederlage stand, nichts zu holen.

Klöch-Keeper René Pösendorfer hielt seinen Kasten rein

Slogar traf dreimal

Die erste Chance in dieser torreichen Partie hatten die Gäste aus Sinabelkirchen. Ein Schuss verfehlte nur knapp sein Ziel. Jetzt wachten die Heimischen auf, fanden besser ins Spiel und wurden auch offensiv gefährlicher. In Minute 16 knallte Marko Slogar einen Kopfball an die Latte - Glück für Sinabelkirchen. In Minute 34 machte es Slogar besser: Nach schönem Zuspiel von Niko Lesjak zimmerte er die Kugel aus 20 Metern unhaltbar zum 1:0 ins Netz. Zur Pause behielt die Heimmannschaft die Nase knapp vorn.

Spielerisch lässt diese Begegnung zu wünschen übrig. Wolfgang Scheucher, Ticker-Reporter

In der Anfangsphase des zweiten Durchgangs hielten sich beide Teams zurück, blieben spielerische einiges schuldig. In Minute 62 war es wieder Slogar , der mit einem herrlichen Freistoß auf 2:0 erhöhte. Bitter für die Gäste: Nach diesem Schuss verletzte sich Torhüter David Neuhold - er wurde zwar am Feld behandelt, konnte aber nicht mehr weiterspielen - für ihn kam Fabio Juri.

Sinabelkirchen-Goalie Neuhold verletzte sich schwer

Nach seinem zweiten Tor (59.) markierte Slogar wenig später seinen dritten Treffer (65.). Nach Pass von Aljaz Horvat drückte er vom Fünfer den Ball über die Linie. Robert Osterc besorgte in der Schlussphase schließlich den vierten Treffer für SV Sturm Klöch (72.). Letztlich kam SV ALAS Sturm Klöch gegen SV Sinabelkirchen zu einem verdienten 4:0-Sieg.

Tor, Toor, Tooor für SV ALAS Sturm Klöch zum 4:0 Wahnsinn eine Traum Freistoß von Stignjedec hebt den Ball in den Fünfer und Osterc volley ins Tor! Ein Traum Tor!!! Wolfgang Scheucher, Ticker-Reporter

Für SV Sturm Klöch ging es nach dem Erfolg in der Tabelle weder nach oben noch nach unten. SV ALAS Sturm Klöch weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von drei Erfolgen, einer Punkteteilung und keiner einzigen Niederlage vor.

Wann findet SV Rosenberger Installationen Sinabelkirchen die Lösung für die Abwehrmisere? Im Spiel gegen SV Sturm Klöch setzte es eine neuerliche Pleite, womit man im Klassement weiter abrutschte.

Am kommenden Samstag tritt SV ALAS Sturm Klöch bei der Zweitvertretung von Söchau/Fürstenfelder SK an, während SV Rosenberger Installationen Sinabelkirchen einen Tag zuvor Tus St. Peter/O. empfängt.

Fazit: Ein verdienter Sieg der Klöcher die vor allem in Halbzeit zwei groß aufgespielt haben! Die Tore waren sehenswert! Noch mal alles gute dem Torwart der Gäste nach seiner Verletzung! Bis zum nächsten mal hier aus Klöch! Wolfgang Scheucher, Ticker-Reporter

Unterliga Süd: SV ALAS Sturm Klöch – SV Rosenberger Installationen Sinabelkirchen, 4:0 (1:0)

72 Robert Osterc 4:0

65 Marko Slogar 3:0

59 Marko Slogar 2:0

34 Marko Slogar 1:0

Aufstellungen:

SV ALAS Sturm Klöch: Rene Pösendorfer - Rok Kotnik, Luka Gorup, Aljaz Horvat - Niko Lesjak, Damir Bogovic´, Tomislav Havojic, Josip Stignjedec - Robert Osterc (K), Marko Slogar, Lukas Engel



Ersatzspieler: Tobias Steger, Tobias Moritz Hödl, Bruno Maximilian Klimbacher, Sebastian Wohlkinger



Trainer: BSc Luka Pintaric

SV Rosenberger Installationen Sinabelkirchen: David Neuhold - Martin Krizmanic, Stefan Feiertag (K), Oliver Graßmugg, Dominik Müller - Fabio Riedler, Mihai Lucian Ilas, David Mondovics, Matthias Samuel Pfeifer, Andreas Mild - Martin Pfeifer



Ersatzspieler: Fabio Juri, Christopher Ober, Manuel Ertl, Georg Maier, Georg Rabl



Trainer: Werner Ostermann

by René Dretnik

Foto: Richard Purgstaller

