Hack nach nächster Pleite gegen Bad Radkersburg: "Aufgegeben wird nur ein Brief"

St. Peter/O. und FC Bad Radkersburg boten den Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 2:3. St. Peter/Ottersbach haderte mit der Chancenverwertung und brachte einige Sitzer nicht im Tor unter. Der Aufsteiger Bad Radkersburg hält nun bei drei Siegen aus vier Spielen.

Der Bad-Radkersburg-Express rollt auch in der Unterliga weiter

Nach einer Minute klingelte es bereits im Kasten

Der erste Angriff der Gäste führten zu einem Treffer - der FC Bad Radkersburg ging in der ersten Minute in Front. Robin Mass war es, der vor 104 Zuschauern zur Stelle war. Die Hausherren steckten aber nicht auf und kamen zu einigen Möglichkeiten. In der 10. Minute klatschte ein Schuss von Tilen Klobasa nur an die Querlatte. Die letzten beiden Minuten vor dem Pausenpfiff hatten es in sich: Zuerst glich Mario Pavec (46.) zum 1:1 aus. Den daraus resultierenden Ankick nutzte Jernej Trstenjak dafür, ihn direkt zu verwandeln (47.). So ging es mit dem 2:1 Pausenvorsprung aus Sicht der Gäste in die Kabinen.

Der Ex-Mettersdorfer Trstenjak verwandelte einen Anstoß direkt

Der zweite Tagestreffer zum 1:3 (53.) durch Mass war der Knackpunkt und brachte den FC Autohaus Peternel Bad Radkersburg auf die Siegerstraße (53.). Obwohl die Hausherren jetzt noch einmal drauf drückten und regelrechten Einbahnstraßenfußball fabrizierten reichte es nur mehr zum Anschlusstreffer. Sebastian Riedl verkürzte für St. Peter/O. später in der 61. Minute auf 2:3. Als der Schiedsrichter die Begegnung beim Stand von 3:2 letztlich abpfiff, hatte FC Bad Radkersburg die drei Zähler unter Dach und Fach. Der Serienaufsteiger muss aber im nächsten Spiel auf Tjaz Polajzer verzichten, der sich in der 94. Minute die Gelb-Rote Karte abholte.

Tus St. Peter/O. bleibt abwehrschwach und damit weiter im unteren Tabellendrittel. Einen klassischen Fehlstart legte die Heimmannschaft hin. Vier Niederlagen in Serie stehen für die Mannschaft zu Buche. Trotz des Sieges bleibt Radkersburg auf Platz vier. In dieser Saison sammelte FC Südostshopping Autohaus Peternel Bad Radkersburg bisher drei Siege und kassierte erst eine Niederlage.

St. Peter/O. tritt kommenden Freitag, um 19:00 Uhr, bei SV Rosenberger Installationen Sinabelkirchen an. Einen Tag später empfängt FC Bad Radkersburg Tus Raiffeisen Paldau.

Stimmen zum Spiel:

Thomas Hack, Trainer St. Peter:

"Mir fehlen die Worte. Aufgrund des Spielverlaufs wären drei Punkte, zumindestens ein Unentschieden drinnen gewesen. Wir halten uns nach der alten Weisheit von Thomas Muster 'Aufgegeben wird nur ein Brief'"

Matthias Sommer, Obmann Bad Radkersburg:

"Das war ein sehr gutes Spiel von beiden Mannschaften. Es waren auf beiden Seiten genügend Torchancen vorhanden. Wir sind sehr glücklich, dass wir drei Punkte aus St. Peter mitnehmen konnten. Der Saisonstart ist geglückt - wir haben neun Punkte aus vier Spielen geholt. Gratulation an die Mannschaft!"

Unterliga Süd: Tus St. Peter/O. – FC Südostshopping Autohaus Peternel Bad Radkersburg, 2:3 (1:2)

61 Sebastian Riedl 2:3

53 Robin Mass 1:3

47 Jernej Trstenjak 1:2

46 Mario Pavec 1:1

1 Robin Mass 0:1

St. Peter/O.: Alen Grusovnik, Michael Neuhold, Johannes Glauninger (K), Amadej Legen, Stas Dobaj, Christoph Oliver Heritsch, Sebastian Riedl, Markus Hödl, Mario Pavec, Patrick Krobath, Tilen Klobasa



Ersatzspieler: Michael Heibl, Luka Lamac, Mitja Mauko, Michael Haring, Daniel Hirnschall, Alexander Wolfgang Fuchs



Trainer: Thomas Hack

FC Südostshopping Autohaus Peternel Bad Radkersburg: Matjaz Kuzma - Anej Meznaric, Jernej Trstenjak, Tjaz Polajzer, Tine Tramte, Philipp Kniewallner, Elias Zenz - Dejan Benkic, Andrej Dugolin (K), Robin Mass, Alen Katan -



Ersatzspieler: Matej Horvat, Fabio Weiß, Maximilian Frühwirth, Markus Resnik, Florian Atschko, Jonas Karl Unger



Trainer: Rok Marinic

