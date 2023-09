Deutsch Goritz dreht die Partie - Doppelpack von Novi reicht TUS St. Stefan/R. nicht

Details Samstag, 09. September 2023 10:28

Die Differenz von einem Treffer brachte USV Deutsch Goritz gegen TUS St. Stefan im Rosental den Dreier. Das Match endete mit 3:2. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus.

Der Schiedsrichter stand im Fokus

Obwohl die erste Halbzeit von den Chancen her ausgeglichen war, brachte Emil Novi Deutsch Goritz per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 30. und 41. Minute (Elfmeter) vollstreckte. Mit der Führung für TUS St. Stefan/R. ging es in die Halbzeitpause - eine "gmahde Wiesn", dachten sich wohl einige unter den 200 Besuchern.

Doch im zweiten Durchgang wendete sich das Blatt. In der 52. Minute beförderte Pechvogel Kilian Seebacher den Ball ins eigene Tor und brachte damit USV Deutsch Goritz den 1:2-Anschluss. Die komfortable Halbzeitführung von St. Stefan/R. hielt nicht bis zum Abpfiff, denn Christoph Fink schoss den Ausgleich in der 57. Spielminute.

Qualität des Schiedsrichters ist nicht gut Stieglbier, Ticker-Reporter

Seebacher erwies dem Gast einen Bärendienst, als er in der 74. Minute mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen wurde. TUS St. Stefan im Rosental kam nicht mehr ins Spiel zurück, Dejan Radakovic brachte Deutsch Goritz sogar in Führung (81.). TUS St. Stefan/R. ließ nach dem Wiederanpfiff stark nach und bot USV Deutsch Goritz nicht mehr Paroli, sodass das Polster der ersten Halbzeit nicht einmal für ein Unentschieden reichte.

Deutsch Goritz hat erst einmal verloren

Die drei Zähler katapultierten Deutsch Goritz in der Tabelle auf Platz drei. Die Saison des Gastgebers verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat USV Deutsch Goritz nun schon drei Siege und ein Remis auf dem Konto, während es erst eine Niederlage setzte.

Bei St. Stefan/R. präsentierte sich die Abwehr angesichts 15 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (16). TUS St. Stefan im Rosental holte auswärts bisher nur drei Zähler. Durch diese Niederlage fällt TUS St. Stefan/R. in der Tabelle auf Platz neun zurück. Die Situation bei TUS St. Stefan im Rosental bleibt angespannt. Gegen Deutsch Goritz kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

Nächster Prüfstein für USV Deutsch Goritz ist auf gegnerischer Anlage USV Raiffeisen Hof (Sonntag, 15:00 Uhr). Tags zuvor misst sich TUS St. Stefan/R. mit SVU Immo Company Halbenrain (19:00 Uhr).

Stimmen zum Spiel:

Michael Rucker, Trainer Deutsch Goritz:

"Wir haben uns endlich für den Fleiß belohnt und wir haben aufgrund der zweiten Hälfte das Spiel verdient gewonnen. Gratuliere an die gesamte Mannschaft für die tolle Moral."

Tobias Fritsch, Trainer St. Stefan im Rosental:

"Die erste Halbzeit war ok. Im zweiten Durchgang haben wir keinen Zugriff mehr gehabt. Aufgrund der zweiten Hälfte hat Deutsch Goritz verdient gewonnen, so ehrlich muss man sein!"

Unterliga Süd: USV Deutsch Goritz – TUS St. Stefan im Rosental, 3:2 (0:2)

81 Dejan Radakovic 3:2

57 Christoph Fink 2:2

52 Eigentor durch Kilian Seebacher 1:2

41 Emil Novi 0:2

30 Emil Novi 0:1

Aufstellungen:

Deutsch Goritz: Nino Irgolic - Daniel Maitz, Fabian Hirtl, Sandi Ceh, Patrick Zirngast (K) - Stefan Wagner, Stres Nejc, Dejan Radakovic, Julian Puntigam - Djordje Vujicic, Christoph Fink



Ersatzspieler: Christoph Haas, Marcel Bauer, Sebastian Wolf, Valentin Fortmüller, Jonas Gutmann-Perner, Mateo Mom



Trainer: Michael Rucker

TUS St. Stefan/R.: Christian Simon - David Harb (K), Andreas Zirkl, Daniel Stefan Pischinger - Klaus Trummer, Stefan Puffer, Elias Neubauer, Simon Nagl, Kilian Seebacher - Emil Novi, Lorenz Schutte



Ersatzspieler: Matthias Oliver Saria, Elias Wurzinger, Daniel Hirschmann, Moritz Pein, Philipp Scherr, Johannes Abraham Nagl



Trainer: Tobias Fritsch

by René Dretnik

Symbolfoto: Florian Kober

