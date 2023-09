Doppelpack: Lamac sichert St. Peter/O. den ersten Saisonsieg

Details Samstag, 09. September 2023 11:16

Ein Tor machte den Unterschied – St. Peter/O. siegte mit 2:1 gegen SV Rosenberger Installationen Sinabelkirchen. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen.

Der erste Sieg für die Truppe von Coach Thomas Hack und Co-Trainer Franz Weigl

Hochklassige Partie mit vielen Torchancen

Nach einer heissen Anfangsphase - ein nicht gegebener Elfmeter und ein Stangenschuss von Christopher Heritsch - traf Luka Lamac in der 33. Minute zum 1:0 für die Gäste. In Minute 38 zog der Mittelfeldspieler zum zweiten mal in den Strafraum - und es klingelte erneut im Kasten. Der Schock bei den Hausherren saß tief - es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

In der 56. Minute kam SV Rosenberger Installationen Sinabelkirchen zum Anschlusstreffer, als Georg Rabl vor 176 Zuschauern zur Stelle war. Die beiden Goalgetter Martin Pfeifer (Sinabelkirchen) und Mario Pavec (St. Peter) hatten ihr Visier nicht richtig eingestellt - beide hätten locker vier Tore erzielen können. Mitja Mauko erwies Tus St. Peter/O. in der Nachspielzeit einen Bärendienst, als er mit der Roten Karte vom Platz musste (91.). Obwohl dem Gast nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es SV Sinabelkirchen zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 2:1.

Katastrophale Schiedsrichterleistung Christian Reisacher, Ticker-Reporter

SV Rosenberger Installationen Sinabelkirchen muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Die Defensive des Gastgebers muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 15-mal war dies der Fall. In dieser Saison sammelte SV Sinabelkirchen bisher einen Sieg und kassierte vier Niederlagen. Nach der Niederlage gegen St. Peter/O. bleibt SV Rosenberger Installationen Sinabelkirchen weiterhin glücklos.

Tus St. Peter/O. hat nun den ersten Saisonsieg eingefahren. Vorher hatte man vier Niederlagen kassiert. Nur einmal ging St. Peter/O. in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld. Mit diesem Sieg zog St. Peter/O. an SV Sinabelkirchen vorbei auf Platz elf. SV Rosenberger Installationen Sinabelkirchen fiel auf die zwölfte Tabellenposition.

Während SV Sinabelkirchen am nächsten Samstag (16:00 Uhr) bei Tus Raiffeisen Paldau gastiert, steht für Tus St. Peter/O. einen Tag vorher der Schlagabtausch bei SV ALAS Sturm Klöch auf der Agenda.

Stimmen zum Spiel:

Werner Ostermann, Trainer Sinabelkirchen:

"Die Partie hätte auch 4:6 ausgehen können. St. Peter war gefährlicher, hatweniger Eigenfehler gemacht. Deshalb war der Sieg der Gegner verdient. Uns geht es gleich wie St. Peter. Wir sind mit Sicherheit nicht auf dem Tabellenplatz, wo wir hingehören. Aber wir werden weiter hart arbeiten, dann kommt der Erfolg zurück."

Thomas Hack, Trainer St. Peter/Ottersbach:

"Wir haben das Herz am Platz gelassen. Wir haben uns diesmal endlich für den Aufwand belohnt. Das waren verdiente drei Punkte."

Unterliga Süd: SV Rosenberger Installationen Sinabelkirchen – Tus St. Peter/O, 1:2 (0:2)

56 Georg Rabl 1:2

38 Luka Lamac 0:2

33 Luka Lamac 0:1

Aufstellungen:

SV Rosenberger Installationen Sinabelkirchen: Fabio Juri - Martin Krizmanic, Stefan Feiertag (K), Dominik Müller - Fabio Riedler, Mihai Lucian Ilas, David Mondovics, Branimir Ramljak, Matthias Samuel Pfeifer, Andreas Mild - Martin Pfeifer



Ersatzspieler: Christopher Ober, Manuel Ertl, Georg Maier, Nino Juri, Georg Rabl



Trainer: Werner Ostermann

St. Peter/O.: Michael Heibl, Michael Neuhold, Luka Lamac, Johannes Glauninger (K), Stas Dobaj, Christoph Oliver Heritsch, Sebastian Riedl, Mario Pavec, Patrick Krobath, Daniel Hirnschall, Tilen Klobasa



Ersatzspieler: Alen Grusovnik, Amadej Legen, Markus Hödl, Mitja Mauko, Michael Haring, Alexander Wolfgang Fuchs



Trainer: Thomas Hack

