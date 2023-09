Viel Brisanz, doch keine Tore: Gemeinde-Derby zwischen Leader Straden und USV Hof endet remis

Details Samstag, 09. September 2023 23:28

Am fünften Spieltag in der steirischen Unterliga Süd kam es zum rivalisierten Aufeinandertreffen der SU Straden mit dem USV Hof - Derby und Spitzenspiel zugleich, das Ganze bei herrlichen äußeren Bedingungen und bester Kulisse unter Flutlicht-Atmosphäre. Beide Mannschaften waren ja nahezu herausragend in die neue Spielzeit gestartete, stand die heimische Fuchs-Elf nach vier Runden beim Punktemaximum und damit einhergehend am "Platz der Sonne" im Klassement, während der Gast mit viel Selbstvertrauen und drei Siegen am Stück ins "Apfelstadion" angereist kam... Und die 350 Besucher sahen eine kurzweilige Partie, die von Spannung und Brisanz garniert wurde, allerdings keine Torerfolge bot - 0:0.

Das Gemeinderby in Straden lockte 350 Besucher an

Straden als "dominante Kraft" in Hälfte eins

Kaum hatte Regionalliga-Referee Michael Steindl den ersten Durchgang freigegeben, ließen beide Mannschaften ihrem offensiven Tatendrang freien Lauf, gingen mit offenem Visier an die Sache heran. Hof ließ die erste Einschusschance durch Matej Vok (3.) liegen, Sekunden darauf krachte ein wuchtiger Schussball von Tadej Lukmann aufseiten der Hausherren an die Querlatte (4.). Straden, mit dem "12. Mann" als "Backup" im Rücken, übernahm fortan das Kommando, klopfte zumeist aber nur halbherzig an - wie beim Versuch von Philipp Winkler von rechter Seite am 16er-Rand (10.).

Es entwickelte sich hernach ein offener Schlagabtausch mit Möglichkeiten auf beiden Seiten, doch verstand es kein Team, die letzte Abwehrlinie entscheidend zu brechen, mangelte es zudem an Präzision im Abschluss. In Minute 23 klopfte Hof durch Michael Frankl neuerlich an - Fleischhacker im Stradener Gehäuse war mühelos zur Stelle. Zum Kehraus von Hälfte eins sollten die Hausherren dann aber nochmals einen "Zahn zulegen", kamen durch Tobias Mengicar und dessen Flachschuss aus Reihe zwei (35.) sowie einen an den Außenpfosten krachenden Freistoß (44.) zu Großchancen auf den ersten Tagestreffer, der bis zu diesem Zeitpunkt verwehrt bleiben sollte - 0:0 zur Pause.

Hof erlangt nach Wiederbeginn die Feld-Majorität

Die Tugenden, welche Straden im ersten Akt auszeichneten, machte sich Hof im zweiten Durchgang zunutze, nahm das Heft über weite Teile in die eigene Hand und kam durch Kevin Poredos (48.) gleich nach Wiederbeginn zu einer Riesenchance, ehe wenig später Jan Husar (55.) aus spitzem Winkel die Einschuss-Gelegenheit beim leeren Tor verpasste, nachdem Keeper Fleischhacker umspielt war. Danach stand die Partie "auf Messers Schneide", ließ "Heimkehrer" Raphael Poscher von der Strafraumgrenze nochmals eine Möglichkeit liegen, setze das Rund über die Querlatte (74.).

Die Schlussphase bot nochmals "Würze" im "Überfluss", hätte der "Lucky Punch" beiderseits gelingen können: Ein Treffer von Hofs Kevin Poredos (85.) verlor aufgrund einer Abseitsstellung an Gültigkeit, gegenüber verpassten einen Winkler-Flachpass dessen Mitspieler am langen Pfosten in der Nachspielzeit (90.+3.) hauchzart. Am Ende eine leistungsgerechte Punkteteilung in einem spannenden Derby.

Straden bleibt ungeschlagen am Tabellenthron mit 13 Zählern auf der Habenseite, während der Gast auf Rang vier vorprescht und bei zehn Punkten hält.

Stimme zum Spiel:

Patrick Scherr, Sektionsleiter Straden:

"In den ersten Minuten hatten wir die Möglichkeit, früh in Führung zu gehen und das Spiel somit vielleicht an uns zu reißen, scheiterten in Person von Tadej Lukman jedoch am Querbalken. Mit Fortdauer der Begegnung kamen jedoch auch die Gäste zu einigen gefährlichen Torchancen, sodass am Ende eine gerechte Punkteteilung aus dem Gemeinde-Derby resultierte."

Aufstellungen:

SU Bund Straden: Thomas Fleischhacker, Philipp Winkler, Alexander Juri, Thomas Reicht, Michael Reicht, Tadej Lukman, Semir Softic, Markus Ranftl (K), Gabriel Tuscher, Marco Paulitsch, Tobias Mencigar

Ersatzspieler: Markus Leber, Tobias Hirtl, Leon Winkler, Valdet Ljatifi, Elyas Artjom Afaunov

Trainer: Klaus Fuchs

Hof SU: Johannes Graf, Fabian Halvax (K), Alen Klobasa, Zak Pucko, Jan Husar, Rok Ribic, Ales Kalamar, Kevin Poredos, Matej Vok, Michael Frankl, Raphael Posch

Ersatzspieler: Damjan Lebar, Lukas Puntigam, Nico Seidl, Mathis Frühwirth, Endrit Dvorani, Sebastian Graf

Trainer: Dominik Kovacic

Bericht und Fotos: Antonio Perner

