Halbenrain überrascht: Doppelschlag von Kraus trifft SV Feldbach hart

SV Feldbach kehrte vom Auswärtsspiel gegen SV Halbenrain mit leeren Händen zurück. Am Ende hieß es 1:3. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich SVU Immo Company Halbenrain die Nase vorn.

Doppelpack von Kristian Kraus

Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte mit wenig Tormöglichkeiten auf beiden Seiten, setzte der Unparteiische Zwonimir Mestrovic mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende. Tine Celec brachte SV Halbenrain in der 61. Spielminute in Führung. Das 1:1 von Feldbach stellte Gerald Nutz sicher (69.). Mit einem schnellen Doppelpack (84./88.) zum 3:1 schockte Kristian Kraus den Gast. Letzten Endes holte SVU Immo Company Halbenrain gegen SV bestpoint Feldbach drei Zähler.

Der Titelfavorit Feldbach strauchelt

SV Halbenrain belegt momentan mit sieben Punkten den achten Tabellenplatz, das Torverhältnis ist mit 13:13 ausgeglichen. Die Gastgeber verbuchten insgesamt zwei Siege, ein Remis und zwei Niederlagen. SVU Immo Company Halbenrain ist seit drei Spielen unbezwungen.

SV Feldbach holte auswärts bisher nur drei Zähler. Feldbach verliert nach dieser Niederlage in der Tabelle an Boden und steht – auch wenn die Aussagekraft zu diesem frühen Saisonzeitpunkt begrenzt ist – nun auf dem sechsten Rang. In dieser Saison sammelte SV bestpoint Feldbach bisher drei Siege und kassierte zwei Niederlagen.

Am kommenden Samstag tritt SV Halbenrain bei TUS St. Stefan im Rosental an, während SV Feldbach einen Tag zuvor FC Südostshopping Autohaus Peternel Bad Radkersburg empfängt.

Stimme zum Spiel:

Dominik Spätauf, sportlicher Leiter Halbenrain:

"Sehr gute Partie heute gegen Feldbach. Das Spiel war sehr schnell und generell für die Unterliga ein sehr sehenswertes Spiel. Etwas glücklicher aber in Summe verdienter Sieg für uns."

Unterliga Süd: SVU Immo Company Halbenrain – SV bestpoint Feldbach, 3:1 (0:0)

88 Kristian Kraus 3:1

84 Kristian Kraus 2:1

69 Gerald Nutz 1:1

61 Tine Celec 1:0

Aufstellungen:

SVU Immo Company - RB Halbenrain: Saso Balazic - Mitja Lovenjak, Jernej Varga, Manuel Macher, Andreas List - Michael Rodler, Tine Celec, Timotej Lorber, Alexander Komatz (K) - Kristian Kraus, Tilen Pungarsek



Ersatzspieler: Simon Taschner , BEd, Sebastian Pot, Fabian Vieregg, Philipp Böheim



Trainer: Elmar Messerer

SV bestpoint Feldbach: Simon Sommer - Kevin Kleinlercher, Daniel Himmler, Michael Berger, Raphael Mayr - Gerald Nutz, Marcel Bez, Szabolcs Andrejek, Heiko Rieger - Erwin Imsirovic (K), Martin Harrer



Ersatzspieler: Laurin Jaunegg, Luka Hari, Tomislav Kemfelja, Collin Kleinlercher, Niklas Rohrbacher, Nico Baranja



Trainer: Michael Zisser

by René Dretnik

Foto: SV Halbenrain

