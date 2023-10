Dank "Lucky Lukman": Straden ringt Deutsch Goritz im Derby-"Spektakel" nieder

Details Freitag, 13. Oktober 2023 23:13

Zum absoluten Topspiel und Derby-Schlager der 10. Runde in der Unterliga Süd pilgerten über 350 Zuschauer ins Apfelstadion Wieden, um dem Verfolger-Duell an der Tabellenspitze zwischen Leader Straden und dem Rangzweiten Deutsch Goritz Zeuge zu werden. In einem packenden, meist ausgeglichenen und tempointensiven Schlagabtausch, welcher mit zahlreichen Zweikämpfen gespickt wurde, gelang Tadej Lukman via Schussball von halbrechter Position an der Strafraumkante das "Goldtor" für den weiter ungeschlagenen Tabellenführer, der den Vorsprung an der Spitze damit auf vier Zähler anwachsen lässt - 1:0.

Umkämpft, rassig, rustikal - gleichwohl mit einem "X" zur Pause

Von Minute eins an nahm das Geschehen am Kunsenrasen-Terrain Fahrt auf, gingen beide Teams mit offenem Visier zu Werke und verzeichneten in kurzer Taktung jeweils erste Halbchancen in einer in Summe ausgeglichenen Anfangsphase.

Der erste Hochkaräter wurde dann vom Gast serviert, der nach ruckartiger Umschaltaktion über die rechte Seite und den diagonalen Ball in Richtung Valentin Fortmüller die Premieren-Großchancen vorfand: Im Eins-gegen-Eins fand der Angreifer allerdings im überragend reagierenden Fleischhacker seinen Meister (20.).

Wenig später auch auf der Gegenseite erstmals "Alarm", krachte ein Lukman-Versuch aus Nahdistanz nach Flachpass von linker Seite an die Querlatte - auch hier mangelte es am nötigen Quäntchen Glück (31.).

Nur Augenblicke später wieder reger Betrieb in der heimischen Box und die nächste Mega-Chance für den Rangzweiten aus Deutsch Goritz: Diesmal Djordje Vujicic vor Fleischerhacker auftauchend, empfing einen herrlichen Chip-Ball hinter die Abwehrkette, hatte im Eins-gegen-Eins aber gleichermaßen das Nachsehen wie sein Mitspieler wenig zuvor (36.).

Eine unterhaltsame erste Spielhälfte mit leichten Vorteilen für den Gast endete torlos.

"Goldtor" aus heimischer Seite dank "Unruheherd" Lukman

Nach dem Seitenwechsel ähnliches Bild - hoher Unterhaltungswert gepaart mit viel Spielfreude in den offensiven Abteilungen, jedoch einem optisch leicht überlegen wirkenden Leader, der sich in Minute 54 auch belohnte: Aktivposten Tadej Lukman mit dem als Hereingabe getarnten Schuss von halbrechts im Strafraum, im Zentrum raschen Freund und Feind vorbei und sogleich landete das Spielgerät wie ausgemessen im langen Eck - 1:0. Und auf den Rängen im Apfelstadion steppte der Bär...

In der Folge entwickelte sich eine hektische, umkämpfte und rustikal geführte Partie, welche der Aufschrift "Derby" alle Ehre macht. Ernstzunehmende Möglichkeiten blieben aber rar gesät, gilt es ein Abseits-Tor von Gabriel Tuscher (73.) gesondert hervorzuheben, während das Gast zum Kehraus eine ganze "Wagenladung" Halbchancen nicht umzumünzen vermochte.

Trotz offensiven Aufbäumens von Deutsch Goritz in der Endphase kein "Happy End" für den Gast, dafür ein "Goldtor" auf heimischer Seite, welches für einen komfortabel erscheinenden Vier-Punkte-Vorsprung am Tabellen-Thron sorgt und Straden weiter auf der "Erfolgswelle" schweben lässt - die Fabel-Serie zu Saisonbeginn, ungeschlagen nach zehn Runden, ist prolongiert.

Fotocredit: SU Bund Straden Facebook

