Offener Schlagabtausch: Feldbach gibt 3:0 aus der Hand gewinnt aber am Ende doch noch mit 4:3.

Details Freitag, 03. November 2023 23:23

Ein mitreissendes Duell boten sich der SV bestpoint Feldbach und die Zweitvertretung von FC Gleisdorf 09. Nachdem die Gastgeber bereits nach 13 Minuten mit 3:0 in Führung lagen, holten die jungen Gleisdorfer den Rückstand auf und kamen auf 3:3 heran. Erwin Imsirovic machte schliesslich mit einem Treffer mit der Ferse den Sieg seiner Feldbacher perfekt.

Der Ex-Bad Gleichenberger Erwin Imsirovic traf das Siegestor mit der Ferse

13 Minuten waren gespielt - und es stand 3:0

Die Hausherren begannen wie die Feuerwehr - bereits nach 13 Minuten stand es 3:0. Das 1:0 war das Verdienst von Szabolcs Andrejek. Er war vor 170 Zuschauern in der siebten Minute zur Stelle. SV Feldbach machte weiter Druck - die Gleisdorfer wussten gar nicht wie ihnen geschah - und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Heiko Rieger (8.). Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Marcel Bez in der 13. Minute. Er setzte seinen Freistoß über die Mauer genau ins Kreuzeck.

Kurz vor dem Halbzeitende hätte Feldbach noch höher in Führung gehen können, jedoch traf Erwin Imsirovic das leere Tor nicht. Die Gäste waren allerdings immer wieder durch Freistöße gefährlich - brachten das Runde aber nicht im Eckigen unter. Bis zur Pause hielt die Defensive von FC Gleisdorf 09 II dicht, sodass sich der Vorsprung von Feldbach nicht weiter vergrößerte.

Die Gäste spielten in der zweiten Hälfte groß auf

Die Anfangsphase des zweiten Durchgangs gehörte den Gästen. Wenige Minuten nach dem Wiederanpfiff verkürzte Gleisdorf II auf 1:3 (48.). Sombat Spiess traf mit einem Weitschuss punktgenau unter Latte. Benjamin Spreitzhofer war es, der in der 50. Minute den Ball im Tor von SV bestpoint Feldbach unterbrachte und seinem Team das 3:2 bescherte.

In Minute 60 wagte der Feldbacher Goalie einen Ausflug aus seinem Gehäuse und servierte dem Gegner die Kugel vor die Beine. Benedikt Huber bedankte sich artig und glich mit einem Schuss aus 40 Metern aufs leere Tor aus. Jetzt wurde es noch richtig heiss - die Gäste hatten das schier Unmögliche vollbracht und einen 0:3 Rückstand egalisiert.

In Minute 74 kam der große Auftritt von Imsirovic. Er versenkte den Ball in der 74. Minute mit der Ferse im Netz von FC Gleisdorf 09 II. Jetzt war der Fisch geputzt. Der Gast steigerte sich nach desolatem Beginn zwar im Laufe der Partie. Unterm Strich erwies sich der Rückstand jedoch als zu groß, als dass Gleisdorf II etwas hätte mitnehmen können.

Gleisdorf hat einen Altersdurchschnitt von 17,2 Jahren

SV Feldbach schraubte das Punktekonto zum Ende der Hinrunde auf 22 Zähler in die Höhe und rangiert nun auf Platz sechs - kann aber vom SV Klöch noch überholt werden. Die Saison des Gastgebers verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat Feldbach nun schon sieben Siege und ein Remis auf dem Konto, während es erst fünf Niederlagen setzte. Dank dieses Dreiers zum Abschluss der Hinrunde wird SV bestpoint Feldbach die Rückserie sicher mit einem guten Gefühl angehen. Allerdings ist der einstige Landesligist von seinem Saisonziel "Aufstieg" meilenweit entfernt.

FC Gleisdorf 09 II muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die junge Truppe von Trainer Markus Deutschmann muss den Kampf um den Klassenverbleib in der Rückrunde vom zwölften Platz angehen. FC Gleisdorf 09 II musste sich nun schon achtmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Gleisdorf II insgesamt auch nur drei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Für FC Gleisdorf 09 II sprangen in den letzten fünf Spielen nur drei Punkte heraus.

Im heutigen Spiel zwischen dem SV Feldbach und Gleisdorf 2 sahen die Zuschauer eine spielerisch dominante Vorstellung der Heimmannschaft in der ersten Halbzeit. Feldbach kontrollierte das Spiel und setzte sich durch ihr starkes Kombinatiobsspiel in Führung.

Leider kamen die Gäste in der zweiten Halbzeit durch individuelle Eigenfehler ins Spiel zurück. Die den Gleisdorfern die Möglichkeit gaben, den Ausgleich zu erzielen. Doch letztendlich setzte sich die dominante und spielerisch stärkere Mannschaft durch. Dies geschah jedoch mit mehr Aufwand und Krampf, als eigentlich notwendig gewesen wäre. Trotzdem konnten wir am Ende als Sieger vom Platz gehen. Man muss Gleisdorf zur sehr beherzten kämpferischen Leistung gratulieren. Die Jungs glauben an sich und hätten sich am Ende fast belohnt

Stimmen zum Spiel:

Markus Rebernigg, Trainer Feldbach:

"Wir waren in Hälfte eins sehr dominant und sind durch unser Kombinationsspiel verdient in Führung gegangen. In der zweiten Hälfte sind die Gäste durch individuelle Eigenfehler zurück ins Spiel gekommen. Letztendlich haben wir uns durchgesetzt - leider mit mehr Aufwand und Krampf, als eigentlich notwendig gewesen wäre. Man muss Gleisdorf zur sehr beherzten und kämpferischen Leistung gratulieren. Die Jungs glaubten an sich und hätten sich am Ende fast belohnt."

Markus Deutschmann, Trainer Gleisdorf II:

"Wir haben die ersten 15 Minuten komplett verschlafen. Wir haben uns dann gefangen, sind zurück gekommen. In der zweiten Spielhälfte haben die Burschen gut gespielt und noch drei Tore gemacht. Beachtlich, wenn man bedenkt, dass mein Team sehr jung ist. Obwohl wir nach dem Ausgleich am Drücker waren, hat es leider hat es am Ende zum Sieg nicht gereicht."

Unterliga Süd: SV bestpoint Feldbach – FC Gleisdorf 09 II, 4:3 (3:0)

74 Erwin Imsirovic 4:3

60 Benedikt Huber 3:3

50 Benjamin Spreitzhofer 3:2

48 Sombat Spiess 3:1

13 Marcel Bez 3:0

8 Heiko Rieger 2:0

7 Szabolcs Andrejek 1:0

Aufstellungen:

SV bestpoint Feldbach: Laurin Jaunegg - Daniel Himmler, Niklas Rohrbacher, Michael Berger, Raphael Mayr - Gerald Nutz, Marcel Bez, Tomislav Kemfelja, Szabolcs Andrejek, Heiko Rieger - Erwin Imsirovic (K)



Ersatzspieler: Simon Sommer, Kevin Kleinlercher, Michael Hacker, Luka Hari, Collin Kleinlercher, Nico Baranja



Trainer: Mag. Markus Rebernegg , BSc

Gleisdorf 09: Georg Gradwohl - Fabian Terihay, Michael Wiltschnig, Diego Deutschmann, Sombat Spieß - Felix Mießl (K), Lukas Zaff, Benedikt Huber, Rafael Erwin Jäger - Benjamin Spreitzhofer, Roland Cakaj



Ersatzspieler: Lars Marcel Unger, Bleart Shala, Nico Filzmoser, Jakob Rosenberger, Christopher Tomaschitz, Florian Zöhrer



Trainer: Markus Deutschmann

by René Dretnik

Foto:

