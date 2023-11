Wichtiger Sieg: St. Peter am Ottersbach gewinnt gegen Wolfsberg

Details Samstag, 04. November 2023 11:37

Nach dem überraschenden Unentschieden in der vergangenen Woche wollte Wolfsberg auch gegen St. Peter/O. überraschen, noch dazu, wo die Wolfsberger gegen die Gegner bereits einmal in dieser Saison gewonnen hatten. St. Peter wurde nämlich von Wolfsberg aus dem Steirer-Cup gekickt Der Wunsch blieb aber der Vater des Gedankens - die Auswärtigen blieben chancenlos und kassierten eine herbe 0:4-Klatsche.

Christoph Oliver Heritsch (vor langer Zeit noch im Lebring-Dress) traf zum 2:0

Auf sehr tiefem Boden und teilweise grenzwertigen Platzverhältnissen drückten die Hausherren dem Spiel von Anfang an ihren Stempel drauf. Für das erste Tor sorgte Mario Pavec. Der Stürmer versenkte einen Weitschuss vom 16er genau im Kreuzeck (24.). Die Gastgeber machten weiter Druck und kamen noch zu weiteren hochkarätigen Chancen. So wie diese: Ein Schuss von Pavec wurde vom gegnerischen Torhüter Stefan Fürbaß abgewehrt und sprang Luka Lamac vor die Füsse, er schoss denn Ball vor dem leeren Tor aber drüber. Auf der Gegenseite traf Maximilian Weber das Gehäuse nicht, so ging es mit einem Tor Vorsprung für St. Peter in die Umkleidekabinen.

Im zweiten Spielabschnitt passte sich das Spiel den Platzverhältnissen an. Wolfsberg gab sich nicht auf, probierte viel um den Ausgleich zu erzielen - es kam aber andes. In der 82. Minute erhöhte Christoph Oliver Heritsch auf 2:0 für St. Peter/O. Nach einem Zuspiel von Pavec drückte der vorgerückte zentrale Mittelfeldspieler den Ball über die Linie. Jetzt war der Bann der Wolfsberger endgültig gebrochen. Für das 3:0 von Tus St. Peter/O. sorgte Lamac - nach einem Gestocher fiel ihm ein hoher Ball vor die Füße und er war in Minute 85 zur Stelle. Amadej Legen legte in der 87. Minute zum 4:0 für St. Peter/O. nach. Nach einem Schuss von Pavec, der nur kurz abgewehrt werden konnte, legte er die Kugel ins leere Tor. Letztlich feierte Tus St. Peter/O. gegen SVU Steirerfleisch Wolfsberg nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Startschwierigkeiten überwunden - St. Peter geht als Fünfter oder Sechster in die Winterpause

St. Peter/O. geht mit nun 22 Zählern auf Platz fünf in die Winterpause. Mit dem Sieg knüpfte St. Peter/O. an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert Tus St. Peter/O. sieben Siege und ein Remis für sich, während es nur fünf Niederlagen setzte. Tus St. Peter/O. befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zehn Punkte.

In der Rückrunde muss SVU Wolfsberg das Feld von hinten aufrollen, sofern der Klassenerhalt erreicht werden soll. Vollstreckerqualitäten demonstrierte das Schlusslicht bislang noch nicht. Der Angriff des Gasts ist mit zwölf Treffern der erfolgloseste der Unterliga Süd. Wolfsberg musste sich nun schon elfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da SVU Steirerfleisch Wolfsberg insgesamt auch nur einen Sieg und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. SVU Wolfsberg entschied kein einziges der letzten acht Spiele für sich.

Die Defensivleistung von Wolfsberg lässt weiter zu wünschen übrig. Auch bei der klaren Niederlage gegen St. Peter/O. offenbarte SVU Steirerfleisch Wolfsberg eklatante Mängel und stellt somit weiter die schlechteste Abwehr der Liga.

Stimme zum Spiel:

Thomas Hack, Trainer St. Peter:

"Nach der Niederlagenserie zu Beginn der Meisterschaft haben wir uns stark zurückgekämpft und mit 22 Punkten doch noch eine passable Herbstmeisterschaft gespielt. Es ist toll in St. Peter zu arbeiten. Der Verein ist sehr familiär und sehr gut organisiert. Die Mannschaft ist intakt und stimmt mich positiv für das Frühjahr. Großes Lob gebührt auch meinem Trainerteam Franz Weigl und Mario Cukman, sie leisten hervorragende Arbeit. Ich möchte auf diesem Wege auch unserem Lukas Kranich gratulieren, er hat gestern die ÖFB-Ausbildung zum Videoanalysten erfolgreich abgeschlossen."

Unterliga Süd: Tus St. Peter/O. – SVU Steirerfleisch Wolfsberg, 4:0 (1:0)

87 Amadej Legen 4:0

85 Luka Lamac 3:0

82 Christoph Oliver Heritsch 2:0

24 Mario Pavec 1:0

Aufstellungen:

St. Peter/O.: Michael Heibl, Michael Neuhold, Luka Lamac, Johannes Glauninger (K), Amadej Legen, Christoph Oliver Heritsch, Sebastian Riedl, Mario Pavec, Patrick Krobath, Daniel Hirnschall, Alexander Wolfgang Fuchs



Ersatzspieler: Alen Grusovnik, Markus Hödl, Mitja Mauko, Michael Haring



Trainer: Thomas Hack

SVU Steirerfleisch Wolfsberg: Stefan Fürbaß - BEd Christoph Fedl, Raphael Pfeiler (K), Luca Winter , MEd BEd - Bernhard Fauland, Lukas Freiding, Matias Ceh, Andre Absenger, Aljaz Grasic - Michael Marbler, Maximilian Weber



Ersatzspieler: Alexander Kaufmann, Kevin Jauk, Patrick Zirngast, Marcel Krispl, Rudolf Raidl, Christian Skoff



Trainer:

by René Dretnik

Foto: RIPU Sportfotos

