0:2 aufgeholt: TUS St. Stefan/R. erzwingt das Remis gegen USV Hof

Details Samstag, 04. November 2023 19:08

Trotz 2:0 Führung ist der USV Raiffeisen Hof gegen den TUS dinitech St. Stefan im Rosental nicht über ein Unentschieden hinausgekommen. Aufgrund der Favoritenrolle der Gastgeber dürfen sich die Gäste dennoch über den Punktgewinn freuen.

Emil Novi (hier noch im Kalsdorf-Dress) mit dem Doppelpack

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Jan Husar sein Team in der siebten Minute. Nach einem langen Diagonalpass stellte er die Führung für die Gäste sicher. Nach einem Angriff von Hof wollte Torhüter Matthias Oliver Saria den Ball wegschießen - Michael Frankl sprintete in den Querpass und erhöhte in der 32. Minute auf 2:0. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Ein völlig verdienter Vorsprung, denn die Hausherren waren im ersten Durchgang quasi nicht vorhanden.

In der zweiten Halbzeit änderte sich das Blatt. Emil Novi schnappte sich nach einem Schnittball zwischen der Abwehrkette die Kugel und verkürzte auf 2:1. Der 2:2 Ausgleich war dann schon ein wenig kurios. Novi trat zum Elfmeter an - dieser wurde vom Hofer Torhüter Johannes Graf gehalten. Der Elfmeter musste wiederholt werden - der Linienrichter zeigte an, dass sich der Torhüterdoppelt zu früh bewegt hatte - beim zweiten Versuch machte es Novi besser und glich damit für TUS St. Stefan/R. aus (82.). USV Hof wähnte den Sieg bereits in trockenen Tüchern, als St. Stefan/R. die Kehrtwende gelang und er den Rückstand folglich noch egalisierte.

Hof hat seit fünf Spielen nicht mehr gewonnen

Bei TUS St. Stefan im Rosental präsentierte sich die Abwehr angesichts 27 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (38). Die Heimmannschaft geht mit nun 21 Zählern auf Platz sieben in die Winterpause. Sechs Siege, drei Remis und vier Niederlagen hat TUS St. Stefan/R. momentan auf dem Konto. Die Elf von Tobias Fritsch ist seit drei Spielen unbezwungen.

Den Kampf um die Klasse geht USV Raiffeisen Hof in der Rückrunde von der elften Position an. Die Gäste verbuchten insgesamt vier Siege, zwei Remis und sieben Niederlagen. Vor fünf Spielen bejubelte USV Hof zuletzt einen Sieg.

Stimme zum Spiel:

Tobias Fritsch, Trainer St. Stefan im Rosental:

"Wir haben erste Halbzeit verschlafen. Zwei dumme, individuelle Fehler wurden bestraft. In der zweiten Halbzeit waren wir dominant und haben uns den Ausgleich mehr als verdient. Wir hatten sogar noch gute Chancen um die Partie zu gewinnen."

Herbert Frauwallner, Obmann Hof:

"Ich war leider nicht dabei, war bei einer privaten Feier eingeladen. Die gesamten Gäste auf der Feier haben das Spiel über den Ligaportal-Liveticker verfolgt. Der Ausgang ist sehr unglücklich. Wir sind mit dem dennoch Punkt sehr zufrieden"

Unterliga Süd: TUS St. Stefan im Rosental – USV Raiffeisen Hof, 2:2 (0:2)

82 Emil Novi 2:2

56 Emil Novi 1:2

32 Michael Frankl 0:2

7 Jan Husar 0:1

TUS St. Stefan/R.: Matthias Oliver Saria - David Harb (K), Johannes Abraham Nagl, Andreas Zirkl - Daniel Hirschmann, Stefan Puffer, Elias Neubauer, Marcel Suppan, Kilian Seebacher - Emil Novi, Lorenz Schutte



Ersatzspieler: Christian Simon, Patrick Hödl, Elias Wurzinger, Moritz Pein, Klaus Trummer, Alexander Pock



Trainer: Tobias Fritsch

Hof SU: Johannes Graf, Alen Klobasa, Zak Pucko, Nico Seidl, Mathis Frühwirth, Jan Husar, Rok Ribic (K), Ales Kalamar, Kevin Poredos, Michael Frankl, Raphael Posch



Ersatzspieler: Damjan Lebar, Lukas Puntigam, Tobias Seidl, Endrit Dvorani, Sebastian Graf, Tobias Scherberl

by René Dretnik

Foto: RIPU Sportfotos

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.