Kuriosum beim Remis zwischen Straden und Sinabelkirchen: Straden-Coach Fuchs liegt mit Fieber im Bett und erhält trotzdem Gelb

SU Straden ist nicht über ein 2:2-Unentschieden gegen SV Sinabelkirchen hinausgekommen. Der Tabellenführer musste ohne den erkrankten Trainer Klaus Fuchs antreten. Kuriosum am Rande: Obwohl er nicht dabei war, trug der Schiedsrichter eine Gelbe Karte für ihn ein. Gespielt wurde aber auch: Am Ende gelang dem SV Rosenberger Installationen Sinabelkirchen ein Achtungserfolg gegen den Tabellenprimus SU Straden.

Martin Pfeifer ist scheinbar wieder in bester Verfassung - er traf zweimal

Tiefer Boden - teilweise widrige Platzverhältnisse

Fast ident mit dem Anpfiff stellte Goalgetter Martin Pfeifer die Führung der Gastgeber sicher. Nach einem Angriff von links und einer scharfen Flanke in die Mitte bewies der Goalgetter seine Qualitäten und traf bereits in der 1. Spielminute zum 1:0. Die Partie war rassig und interessant, die 300 Besucher kamen voll auf ihre Kosten.

Nach einem Ballverlust der Heimischen im Mittelfeld wurde Tadej Lukman in die Tiefe geschickt und brachte den Ball im Netz von SV Sinabelkirchen unter (36.). Kurz vor dem Pausenpfiff zeigte der Unparteiische Can Cetin dem Stradener Coach die gelbe Karte wegen Kritik. Da die Stradener scheinbar vergessen hatten, den erkrankten Coach vom Spielbericht zu nehmen, scheint eben diese gelbe Karte für Klaus Fuchs auf - er sah also gelb, obwohl er mit Fieber daheim im Bett verweilte. Beide Mannschaften verbuchten noch einige Chancen, dennoch hatte zum Seitenwechsel keines der beiden Teams die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand.

Tadej Lukman markierte einen Doppelpack

Im zweiten Durchgang war Straden spielerisch leicht überlegen, Sinabelkirchen versuchte aber alles um dagegen zu halten und ging sogar in Führung. In Minute 73 wurde der Ball nach einem Freistoß von David Mondovics gelangte in die Mitte verlängert und Pfeifer setzte sich in einem Getümmel durch und drückte den Ball über die Linie. Jetzt stand es 2:1 für Sinabelkirchen und es roch nach Überraschung. In Minute 82 erreichte Lukman ein tiefer Pass am 16er, der Stürmer drehte sich schnell um die eigene Achse und zog vom 16er ins Tor ab. Das war der schlussendlich die Entscheidung. Letztlich gingen SV Sinabelkirchen und SU Straden mit jeweils einem Punkt auseinander.

Das Unentschieden wirkte sich auf die Tabellenplatzierung von SV Rosenberger Installationen Sinabelkirchen aus, sodass man nun auf dem neunten Platz steht. In der Defensive drückt der Schuh bei SV Sinabelkirchen, was in den 33 kassierten Treffern zum Ausdruck kommt. Vier Siege, drei Remis und sechs Niederlagen hat SV Rosenberger Installationen Sinabelkirchen momentan auf dem Konto. Zuletzt lief es erfreulich für SV Sinabelkirchen, was acht Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Die Sportunion Straden geht mit nun 30 Zählern auf Platz eins in die Winterpause. Offensiv konnte den Gästen in der Unterliga Süd kaum jemand das Wasser reichen, was die 40 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. SU Straden weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von neun Erfolgen, drei Punkteteilungen und einer Niederlage vor.

Trainer Klaus Fuchs war nicht dabei sah aber trotzdem die gelbe Karte

Stimmen zum Spiel:

Wolfgang Hopfer, Trainer Sinabelkirchen:

"Das war ein sehr rassiges Match mit vielen Torchancen auf beiden Seiten. Die Torhüterleistungen waren sehr gut. Vorallem unser Goalkeeper David Neuhold war unglaublich stark. Wir haben dagegengehalten und schlussendlich einen verdienten Punkt gegen den Tabellenführer geholt."

Unterliga Süd: SV Rosenberger Installationen Sinabelkirchen – SU Straden, 2:2 (1:1)

82 Tadej Lukman 2:2

73 Martin Pfeifer 2:1

36 Tadej Lukman 1:1

1 Martin Pfeifer 1:0

Aufstellungen:

SV Rosenberger Installationen Sinabelkirchen: David Neuhold - Martin Krizmanic, Stefan Feiertag (K), Oliver Graßmugg, Christopher Ober, Dominik Müller - Matthias Samuel Pfeifer, Mihai Lucian Ilas, David Mondovics, Andreas Mild - Martin Pfeifer



Ersatzspieler: Manuel Ertl, Georg Maier, Nino Juri



Trainer: Wolfgang Hopfer

SU Bund Straden: Markus Leber, Philipp Winkler, Alexander Juri, Thomas Reicht, Michael Reicht, Tadej Lukman, Semir Softic, Gabriel Tuscher, Marco Paulitsch, Gernot Ranftl (K), Tobias Mencigar



Ersatzspieler: Thomas Fleischhacker, Toni Luca Berghold, Leon Winkler, Markus Ranftl, Valdet Ljatifi, Elyas Artjom Afaunov



Trainer: Klaus Fuchs

by René Dretnik

Foto: SV Sinabelkirchen

