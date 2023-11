Klarer Sieg: Halbenrain düpiert Klöch und gewinnt mit 4:0

Details Samstag, 04. November 2023 22:46

SV ALAS Sturm Klöch blieb gegen SVU Immo Company Halbenrain chancenlos und kassierte eine herbe 0:4-Klatsche. Mit diesem Spielverlauf und Ergebnis hätte vor der Begegnung wohl niemand gerechnet. Der SV Klöch muss nun wohl die Saisonziele ein wenig runterschrauben, liegt nun schon neun Punkte hinter dem Tabellenprimus.

Tilen Pungarsek mit dem Doppelpack

Das Spiel begann furios, und bereits in der dritten Minute erzielte Tine Celec das Führungstor für SV Halbenrain. Die Gastgeber zeigten von Anfang an ihren Siegeswillen. In der 22. Minute erhöhte Kristian Kraus auf 2:0, und es schien, als würden sie ihre Überlegenheit auf dem Spielfeld weiter ausbauen. Allerdings wurde die Aufgabe für den SV ALAS Sturm Klöch noch schwerer, als Tomislav Havojic in der 24. Minute eine gelbe Karte wegen Unsportlichkeit und kurz darauf wegen Kritik die Gelb-Rote Karte bekam. Dies bedeutete, dass die Gäste bereits in der ersten Halbzeit dezimiert waren und sich die Siegchance somit stark verringerte.

Tilen Pungarsek setzte den Schlusspunkt in diesem ersten Spielabschnitt und bestellte den Gegner einen weiteren Gegentreffer. Der SV Halbenrain dominierte die erste Halbzeit und ging verdient mit einer klaren 3:0-Führung in die Pause. Pungarsek war es auch, der das Ergebnis in der 88. Minute auf 4:0 erhöhte und den Endstand fixierte. Damit feierte SVU Immo Company Halbenrain nach einer überzeugenden Leistung einen verdienten Heimsieg.

Tomislav Havojic (im Fürstenfeld-Dress) sah in der 24. Minute die Ampelkarte

Mit diesem Sieg schraubte der SV Halbenrain sein Punktekonto auf 25 Zähler und belegt nun den zweiten Platz in der Tabelle der Unterliga Süd, könnte aber noch von Deutsch Goritz oder Bad Radkersburg überholt werden. Ihre beeindruckende Torbilanz mit 40 erzielten Treffern unterstreicht ihre offensive Stärke. Die Hinrunde verlief für die Elf von Elmar Messerer äußerst vielversprechend, mit insgesamt acht Siegen und einem Unentschieden bei nur vier Niederlagen. Dieser Sieg zum Abschluss der Hinrunde gibt dem Team ein gutes Gefühl für die bevorstehende Rückserie.

Für den SV ALAS Sturm Klöch war es eine enttäuschende Partie. Sie rutschten mit dieser Niederlage auf den achten Tabellenplatz ab und haben derzeit sechs Siege, drei Unentschieden und vier Niederlagen auf ihrem Konto. Nach drei aufeinanderfolgenden Niederlagen befindet sich das Team weiterhin in einer schwierigen Phase. Gegen den überlegenen SVU Immo Company Halbenrain fanden sie keine Mittel, um das Spiel zu drehen.

Stimme zum Spiel:

Dominik Spätauf, sportlicher Leiter Halbenrain:

"Trotz einiger Ausfälle haben wir gegen Klöch einen hochverdienten Derbysieg eingefahren. Dieser hätte noch höher ausfallen können. Großes Lob an die ganze Mannschaft und zur Leistung im Herbst. Ich bin stolz auf dieses Team."

Unterliga Süd: SVU Immo Company Halbenrain – SV ALAS Sturm Klöch, 4:0 (3:0)

88 Tilen Pungarsek 4:0

46 Tilen Pungarsek 3:0

22 Kristian Kraus 2:0

3 Tine Celec 1:0

SVU Immo Company - RB Halbenrain: Saso Balazic - Mitja Lovenjak, Jernej Varga, Sebastian Pot (K), Fabian Vieregg - Tine Celec, Timotej Lorber, Alexander Komatz - Simon Taschner , BEd, Kristian Kraus, Tilen Pungarsek



Ersatzspieler: Alexander Schöttl, Manuel Macher, Philipp Böheim



Trainer: Elmar Messerer

SV ALAS Sturm Klöch: Tobias Steger - Rok Kotnik, Blaz Pazin, Aljaz Horvat - Damir Bogovic´, Tomislav Havojic, Josip Stignjedec, Denis Barbic (K) - Robert Osterc, Marko Slogar, Lukas Engel



Ersatzspieler: Niko Lesjak, Tobias Moritz Hödl, Sebastian Wohlkinger



Trainer: BSc Luka Pintaric

by René Dretnik

Foto:

