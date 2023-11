Friesinger-Festspiele: Tus Paldau deklassiert Söchau/Fürstenfeld II

Details Sonntag, 05. November 2023 20:38

Tus Paldau erteilte der Reserve von Söchau/Fürstenfeld eine Lehrstunde und gewann mit 6:0. An der Favoritenstellung ließ Paldau keine Zweifel aufkommen und trug gegen Söchau/Fürstenfelder SK II einen Sieg davon.

Der TUS Paldau war von Beginn an das dominantere Team

Manuel Hutter brachte Tus Raiffeisen Paldau in der 17. Minute nach vorn. Jan Friesinger nutzte die Chance für das Heimteam und beförderte in der 20. Minute das Leder zum 2:0 ins Netz. Weitere Tore gelangen bis zur Halbzeit keinem der Teams und so ging es mit einem unveränderten Stand in die Kabine.

Mit dem 3:0 durch für Paldau durch Pascal Hörtl war das Spiel eigentlich schon entschieden (56.). Die Heimischen waren in Geberlaune und bauten die Führung aus, indem Friesinger zwei Treffer nachlegte (63./74.). Der sechste Streich von Tus Paldau war Edin Selimovic vorbehalten (86.). Letztlich feierte Paldau gegen die Zweitvertretung von Fürstenfeld nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Im letzten Hinrundenspiel errang Tus Raiffeisen Paldau drei Zähler und weist als Tabellenneunter nun insgesamt 17 Punkte auf. Tus Paldau verbuchte insgesamt fünf Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen. Durch den klaren Erfolg über Söchau/Fürstenfelder SK II ist Paldau weiter im Aufwind.

Jan Friesinger war on fire - er steuerte drei Treffer bei

Den Kampf um die Klasse geht Söchau/Fürstenfeld II in der Rückrunde von der 13. Position an. Die Hintermannschaft der Gäste steht bislang auf wackeligen Beinen. Bereits 47 Gegentore kassierte Söchau/Fürstenfelder SK II im Laufe der bisherigen Saison. Mit nun schon zehn Niederlagen, aber nur einem Sieg und zwei Unentschieden sind die Aussichten von Söchau/Fürstenfeld II alles andere als positiv. Zuletzt war bei Söchau/Fürstenfelder SK II der Wurm drin. In den letzten sieben Spielen wurde nicht ein Sieg eingetütet.

Kommenden Mittwoch (19:00 Uhr) tritt Tus Raiffeisen Paldau bei der Zweitvertretung von FC Gleisdorf 09 an. Söchau/Fürstenfeld II verabschiedet sich dann erst einmal in die Winterpause und ist das nächste Mal am 15.03.2024 bei SV bestpoint Feldbach wieder gefordert.

Stimme zum Spiel:

Dominik Scherr, Sektionsleiter Paldau:

"Das war ein verdienter Sieg, der nie in Gefahr war. Diesen Schwung wollen wir jetzt nach Gleisdorf mitnehmen."

Unterliga Süd: Tus Raiffeisen Paldau – Söchau/Fürstenfelder SK II, 6:0 (2:0)

86 Edin Selimovic 6:0

74 Jan Friesinger 5:0

63 Jan Friesinger 4:0

56 Pascal Hoertl 3:0

20 Jan Friesinger 2:0

17 Manuel Hutter 1:0

TUS Raiffeisen Paldau: Mario Neumeister - Edin Selimovic, Sebastian Josef Cucek, Sandro Bartelt (K), Ivan Bozic - Pascal Hörtl, Kevin Stangl, David Stefan Grain-Hainz, Jan Friesinger - Ramaz Shakarishvili, Manuel Hutter



Ersatzspieler: Thomas Gutmann, Michael Pendl, Fabian Markus Grasmug, Bernhard Sundl



Trainer: Johannes Posch

Söchau/Fürstenfelder SK II: Michael Grassmugg - David Fritz, Niklas Fasch-Tauschmann, Maximilian Mittendrein, Luis Rene Saurer - Oliver Jaindl, Federico Wolf, Andre Kaiser (K), Jonas Leitgeb - Bakk. Jochen Hafner , BEd, Nikolaus Pummer



Ersatzspieler: Raffael Fritz, Leo Reiter, Calvin Kopf, Hüseyin Kalender, Matteo Krachler, Hasan Kalender



Trainer: Thomas Wilfling

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.