USV Hof gewinnt Torfestival gegen Söchau/Fürstenfeld II dank "Lucky Punch"

USV Raiffeisen Hof und die Zweitvertretung von Söchau/Fürstenfelder SK lieferten sich am Freitagabend im Rahmen der 16. Runde in der steirischen Unterliga Süd ein wahres Torfestival, das nach zweimaliger Führung der Gäste schließlich mit 4:3 endete. Die Ausgangslage sprach leicht für das Heim-Team, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte. Im Hinspiel hatten die Gastgeber einen 3:1-Sieg für sich verbucht.

Jubel beim USV Hof über den fünften Saisonsieg, welcher mit einem Sprung aus dem hinteren Tabellendrittel einhergeht.

Ritt aus der Rasierklinge bis zum Schlusspfiff

Söchau/Fürstenfeld II geriet schon in der zehnten Minute in Rückstand, als Routinier Rok Ribic per Elfmeter das schnelle 1:0 für USV Raiffeisen Hof erzielte. Für das erste Tor von Söchau/Fürstenfelder SK II war Federico Wolf verantwortlich, der in der 29. Minute das 1:1 besorgte. Ehe der Schiedsrichter die Protagonisten zur Pause bat, trafen die Gäste zum 2:1 (42.) - Noah Fabrizio Schiffner sorgte für den zwischenzeitlichen Turnaround der jungen Schar aus Söchau/Fürstenfeld. Zur Pause wusste Söchau/Fürstenfeld II eine hauchdünne Führung auf der Habenseite.

Ales Kalamar ließ sich in der 55. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 2:2 für USV Hof. Doch wieder hatten die Gäste prompt eine passende Antwort parat: Nikolaus Pummer machte in der 58. Minute das 3:2 von Söchau/Fürstenfelder SK II perfekt. USV Raiffeisen Hof zeigte sich unbeeindruckt und drehte in der letzten halben Stunde nochmals auf: Matej Vok (66.) gelang der Ausgleichstreffer und tief in der Nachspielzeit zirkelte Zak Pucko (93.) einen Freistoß zum 4:3-Siegtreffer in die Maschen. Am Schluss gewann USV Hof gegen Söchau/Fürstenfeld II.

Statistisches und Ausblick

USV Raiffeisen Hof machte in der Tabelle einen Schritt nach vorne und steht nun auf dem zehnten Platz. USV Hof bessert seine eher Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt fünf Siege, drei Unentschieden und acht Pleiten. Nach sieben Spielen ohne Sieg bejubelte USV Raiffeisen Hof endlich wieder einmal drei Punkte.

Söchau/Fürstenfelder SK II muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Die Defensive von Söchau/Fürstenfelder SK II muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 52-mal war dies der Fall. Mit nun schon zwölf Niederlagen, aber nur zwei Siegen und zwei Unentschieden sind die Aussichten von Söchau/Fürstenfeld II alles andere als positiv. Für Söchau/Fürstenfelder SK II sprangen in den letzten fünf Spielen nur vier Punkte heraus.

Nächster Prüfstein für USV Raiffeisen Hof ist SVU Steirerfleisch Wolfsberg (Samstag, 19:00 Uhr). Söchau/Fürstenfeld II misst sich am selben Tag mit der Reserve von FC Gleisdorf 09 (15:30 Uhr).

Startelf Hof SU: Damjan Lebar, Alen Klobasa, Zak Pucko, Nico Seidl, Jan Husar, Rok Ribic (K), Ales Kalamar, Kevin Poredos, Matej Vok, Michael Frankl, Raphael Posch



Ersatzspieler: Johannes Graf, Fabian Halvax, Mathis Frühwirth, Sebastian Kuresch, Tobias Seidl, Sebastian Graf



Trainer: Dominik Kovacic Startelf Söchau/Fürstenfelder SK II: Kevin Hergovits - Marc Krammer, Moritz Franz Jost, Maximilian Mittendrein - Oliver Jaindl, Andre Kaiser (K), Jonas Leitgeb, Anes Mujkanovic - Federico Wolf, Nikolaus Pummer, Noah Fabrizio Schiffner



Ersatzspieler: Raffael Fritz, Ali Rouely, Timotej Juric, Matteo Krachler, Jochen Hafner, Luis Rene Saurer



Trainer: Thomas Wilfling

Unterliga Süd: USV Raiffeisen Hof – Söchau/Fürstenfelder SK II, 4:3 (1:2)

93 Zak Pucko 4:3

66 Matej Vok 3:3

58 Nikolaus Pummer 2:3

55 Ales Kalamar 2:2

42 Noah Fabrizio Schiffner 1:2

29 Federico Wolf 1:1

10 Rok Ribic 1:0

Foto: USV Hof/Frauwallner

