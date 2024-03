Makellos im Frühjahr: SV Feldbach gewinnt auch Spitzenspiel gegen SU Straden

Details Freitag, 29. März 2024 21:56

Am Freitagabend stand im Rahmen der 16. Runde in der Unterliga Süd das Topspiel zwischen dem SV bestpoint Feldbach und der SU Bund Straden auf dem Programm. Die Heimischen hatten zwei Siege in zwei Spielen im Frühjahr eingefahren, während der Herbstmeister nach zweierlei Niederlagen die Tabellenspitze räumen musste - und die Trendkurve setzt sich für beide Teams fort: 2:1-Heimsieg! Im Hinspiel hatte SU Straden keinen Zweifel an der eigenen Klasse aufkommen lassen und das Duell mit 4:1 gewonnen.

Dritter Feldbacher Sieg in drittem Frühjahrsmatch

Beide Mannschaften gingen von vorne weg mit offenem Visier an die Sache heran, verbuchten die Hausherren ein leichtes Chancen-Plus. Gerald Nutz stellte die Weichen für SV bestpoint Feldbach auf Sieg, als er in Minute 24 mit dem 1:0 zur Stelle war. Hernach beanspruchten die Rebernegg-Mannen die optische Oberhand, doch die Gäste bekamen unmittelbar vor dem Seitenwechsel einen Elfmeter zugesprochen: Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit (45.) traf Tobias Mencigar zum Ausgleich für SU Straden. Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand.

Die rund 320 Zuschauer sahen nach Wiederbeginn ein Abseitstor des Gastgebers (50.) sowie kurz darauf eine Großchance durch Erwin Imsirovic (53.). Wenig später aber sollte der neuerliche Führungs- und sogleich Siegtreffer gelingen: Lukas Bracun versenkte die Kugel zum 2:1 (60.). Am Schluss schlug der SV Feldbach die SU Straden, die ihres Zeichens noch eine Riesenchance ausließ, mit 2:1.

Statistisches & Ausblick

Mit diesem Sieg zog Feldbach an SU Straden vorbei auf Platz zwei. Der Gast fiel vor den anderen Spielen dieser Runde auf die vierte Tabellenposition. SU Straden verbuchte insgesamt neun Siege, drei Remis und vier Niederlagen. Die Saison von SV bestpoint Feldbach verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von zehn Siegen, einem Remis und nur fünf Niederlagen klar belegt. SU Straden rutschte weiter ab und bleibt auch im fünften Spiel in Folge ohne Dreier. Feldbach scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende fünf Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Nächster Prüfstein für die Gastgeber ist USV Deutsch Goritz (Samstag, 15:00 Uhr). SU Straden misst sich am selben Tag mit TUS St. Stefan im Rosental (19:00 Uhr).

SV bestpoint Feldbach: Daniel Bartosch - Michael Hochleitner, Daniel Himmler, Michael Berger (K), Raphael Mayr - Gerald Nutz, Emir Poric, Szabolcs Andrejek, Heiko Rieger - Erwin Imsirovic, Lukas Bracun



Ersatzspieler: Laurin Jaunegg, Justin Kleinlercher, Marcel Bez, Collin Kleinlercher, Niklas Rohrbacher



Trainer: Mag. Markus Rebernegg , BSc SU Bund Straden: Thomas Fleischhacker, Philipp Winkler, Alexander Juri, Thomas Reicht, Michael Reicht, Tadej Lukman, Semir Softic, Gabriel Tuscher, Marco Paulitsch, Gernot Ranftl (K), Tobias Mencigar



Ersatzspieler: Tim Litrop, Tobias Hirtl, Leon Winkler, Valdet Ljatifi, Elyas Artjom Afaunov



Trainer: Klaus Fuchs

Unterliga Süd: SV bestpoint Feldbach – SU Straden, 2:1 (1:1)

60 Lukas Bracun 2:1

45 Tobias Mencigar 1:1

24 Gerald Nutz 1:0

Foto: Harald Dostal/www.sport-bilder.at

