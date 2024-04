Zwei Tore aberkannt - Klöch gewinnt trotzdem gegen Gleisdorf II

Details Montag, 01. April 2024 10:46

Das Duell zwischen dem FC Gleisdorf 09 II und dem SV Sturm Klöch bot in der ersten Halbzeit eine klare Überlegenheit der Gastgeber, während die Gäste kaum gefährlich vor das Tor kamen. Ab Minute 60 kamen die jungen Gleisdorfer besser ins Spiel. Mehr als ein Ehrentreffer war aber nicht drin - Klöch gewann mit 2:1.

Schönes Freistoßtor von Josip Stignjedec (hier noch im Dress von Köflach)

In der ersten Halbzeit dominierten die Gastgeber das Spielgeschehen deutlich, während die Gäste keine einzige Torchance verbuchen konnten. Ein Freistoß von Josip Stignjedec mit dem linken Fuß brachte den FC Gleisdorf 09 II in der 20. Minute in Rückstand. Kurz vor dem Halbzeitpfiff erhöhte Semin Mrkaljevic den Vorsprung des SV Sturm Klöch auf 2:0 (40.); eine präzise Vorlage von Lukas Engel ermöglichte ihm einen alleinigen Durchbruch zum Tor. Die heimischen Fans jubelten, doch ihr Jubel verhallte, als ein vermeintliches Kopfballtor von Mrkaljevic aberkannt wurde. So ging es mit einer Führung für den Gastgeber in die Halbzeitpause.

Zwei Treffer wurden den Klöchern aberkannt

Auch zu Beginn der zweiten Halbzeit behielten die Hausherren die Kontrolle über das Spielgeschehen. Allerdings haderten sie weiterhin mit der Chancenverwertung: Murat Bajraj schoss über das Tor, während Mrkaljevic daneben zielte. In der 60. Minute wurde den Klöchern erneut ein Treffer aberkannt – ein frustrierender Tag für die Mannschaft von Zeljko Gasevic. In der 58. Minute konterten die Gleisdorfer erfolgreich und Roland Cakaj schloss mustergültig zum 1:2 ab.

Die Schlussphase bestritt SV ALAS Sturm Klöch mit einem Mann weniger, nachdem Damir Bogovic in der 73. Minute die Ampelkarte sah. Obwohl die Partie noch einmal richtig spannend wurde, gelang es dem FC Gleisdorf 09 II nicht, das Spiel zu drehen, und es endete mit 2:1.

So steht es um die Teams

Trotz des Sieges bleibt SV ALAS Sturm Klöch auf dem siebten Platz. Insgesamt hat SV Sturm Klöch acht Siege, drei Remis und fünf Niederlagen verbucht. Gleisdorf II hingegen rutscht in der Tabelle nicht ab und bleibt auf dem zwölften Platz. Ihre Offensive bleibt jedoch wenig effektiv, da sie erst 17 Tore erzielt haben. Mit neun Niederlagen, drei Siegen und vier Unentschieden in der Bilanz kämpft Gleisdorf II weiterhin. Seit sechs Spielen wartet der FC Gleisdorf 09 II auf einen Sieg mit drei Punkten.

Am kommenden Freitag wird SV ALAS Sturm Klöch gegen SV Rosenberger Installationen Sinabelkirchen antreten, während Gleisdorf II tags darauf gegen die Reserve von Söchau/Fürstenfelder SK spielen wird.

Stimme zum Spiel:

Zeljko Gasevic, Trainer Klöch:

"Wir müssen mit dem Ergebnis zufrieden sein. Bei uns sind immer noch drei gute Spieler verletzt. Ab der 6. Runde sind dann alle wieder fit - dann sollen wir gut funktionieren."

Unterliga Süd: SV ALAS Sturm Klöch – FC Gleisdorf 09 II, 2:1 (2:0)

58 Roland Cakaj 2:1

40 Semin Mrkaljevic 2:0

20 Josip Stignjedec 1:0

Aufstellungen:

SV ALAS Sturm Klöch: Rene Pösendorfer - Rok Kotnik, Blaz Pazin, Aljaz Horvat - Alen Katan, Damir Bogovic, Semin Mrkaljevic, Josip Stignjedec, Denis Barbic (K) - Murat Bajraj, Lukas Engel



Ersatzspieler: Tobias Steger, Sadik Aganovic, Damir Dedic, Tobias Moritz Hödl, Bruno Maximilian Klimbacher, Sebastian Wohlkinger



Trainer: Zeljko Gasevic

Gleisdorf 09: Marcel Volinz - Luca Ioan Cadar, Michael Wiltschnig, Diego Deutschmann, Albinos Mavriqi, Nico Maurer - Felix Mießl (K), Christopher Tomaschitz, Benedikt Huber, Rafael Erwin Jäger - Roland Cakaj



Ersatzspieler: Sebastian Schmallegger, Jannik Nico Schlegel, Nico Filzmoser, Jakob Rosenberger, Kahir Eddin Mohamad, Florian Zöhrer

by ReD

Foto: RIPU Sportfotos

