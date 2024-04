Dramatisches Kräftemessen endet mit spätem Triumph für SV Halbenrain gegen Tus Raiffeisen Paldau

Details Samstag, 06. April 2024 10:03

In einem mitreißenden Fußballduell zwischen SV Halbenrain und Tus Raiffeisen Paldau gab es keine Mangel an Toren und Spannung. Von Anfang an lieferten sich die Teams ein packendes Spiel, das bis zur letzten Sekunde offen blieb. Lesen Sie weiter, um die Höhepunkte dieses fesselnden Aufeinandertreffens zu erfahren.

Halbenrain holt ein 1:3 auf und gewinnt am Ende mit 4:3

Offener Schlagabtausch

Vid Kovacec eröffnete das Punktekonto seines Teams bereits in der 15. Minute mit einem Treffer. Nach einem Pass in die Tiefe überspielte den Torhüter und netzte ein. Nur zwei Minuten später erhöhte Sebastian Josef Cucek für Paldau auf 2:0, und die Fans jubelten im Stadion auf. Ein Angriff von Manuel Hutter mit einem anschließenden Stanglpass brachten den Treffer.

Das Tempo blieb hoch, und in der 22. Minute versenkte Tilen Pungarsek den Ball gekonnt im Netz der Gäste, während die Halbenrain-Anhänger begeistert aufjubelten. Neuer Spielstand: 1:2

Manuel Hutter sorgte in der 28. Minute nach einem schnellen Umschaltspiel mit einem Schuss ins lange Eck für das 3:1 von Tus Raiffeisen Paldau und brachte sein Team in eine komfortable Position. Doch die Freude währte nicht lange, als Ivan Bozic in der 35. Minute mit einer Ampelkarte vom Platz verwiesen wurde und Paldau in Unterzahl weiterspielen musste. Dem nicht genug, entschied der Unparteiische auf Strafstoß.

Traumtor von Timotej Lorber brachte den Sieg

Timotej Lorber lupfte den Elfmeter in die Mitte und verkürzte auf 2:3 (36.) und die Spannung im Stadion stieg weiter an. Kurz vor dem Halbzeitpfiff glich Tine Celec aus (46.), somit hatte beim Seitenwechsel keine Mannschaft die Oberhand gewonnen, und der Zwischenstand lautete unentschieden.

Die Minuten vergingen, und das Spiel neigte sich seinem Ende entgegen, als Lorber erneut zuschlug und mit einem Bombenschuss ins Kreuzeck dem Heimteam in der 94. Minute den Sieg brachte. Tus Raiffeisen Paldau schien bereits auf dem Weg zum Sieg zu sein, doch im weiteren Verlauf gerieten sie ins Straucheln und standen am Ende mit leeren Händen da, während SV Halbenrain sich über einen hart erkämpften Sieg freute.

Am kommenden Freitag tritt SV Halbenrain bei SV bestpoint Feldbach an, während Tus Paldau einen Tag später FC Südostshopping Autohaus Peternel Bad Radkersburg empfängt.

Stimmen zum Spiel:

Elmar Messerer, Trainer Halbenrain:

"Paldau hatte einen guten Matchplan, sie haben das gut gemacht . Wir haben uns in der Defensive wie eine Schülermannschaft präsentiert, dank unserer offensiven Stärke sind es schlussendlich doch noch wichtige und verdiente drei Punkte geworden, um den Anschluss an die Spitze nicht zu verlieren! Nächste Woche wartet der Liga Krösus aus Feldbach. Aufgrund des Kaders ist Feldbach natürlich der Favorit, aber wir werden alles versuchen um auch dort zu punkten!"

Dominik Scherr, sportlicher Leiter Paldau:

"Zwei dumme Aktionen haben uns den Ausschluss beschert. Halbenrain hat eine sehr gute Offensive, unsere Jungs haben sich trotz der Unterzahl sehr gut präsentiert."

Unterliga Süd: SVU Immo Company Halbenrain – Tus Raiffeisen Paldau, 4:3 (3:3)

94 Timotej Lorber 4:3

46 Tine Celec 3:3

36 Timotej Lorber 2:3

28 Manuel Hutter 1:3

22 Tilen Pungarsek 1:2

17 Sebastian Josef Cucek 0:2

15 Vid Kovacec 0:1

Aufstellungen:

SVU Immo Company - RB Halbenrain: Saso Balazic - Jernej Varga, Fabian Vieregg (K), Andreas List - Michael Rodler, Johannes Taschner, Tine Celec, Timotej Lorber, Philipp Böheim - Kristian Kraus, Tilen Pungarsek



Ersatzspieler: Alexander Schöttl, Mitja Lovenjak, Simon Taschner, Manuel Macher, Benjamin Schmerböck, Alexander Komatz



Trainer: Elmar Messerer

TUS Raiffeisen Paldau: Mario Neumeister - Lukas Fabian Temmel, Edin Selimovic, Sebastian Josef Cucek, Sandro Bartelt, Ivan Bozic, Bernhard Sundl - Philipp Schipek (K), Jan Friesinger - Vid Kovacec, Manuel Hutter



Ersatzspieler: Thomas Gutmann, Elias Telser, Heiko Luis Hirschmann, Karl-Moritz Zotter, Fabian Markus Grasmug



Trainer: Johannes Posch by René Dretnik Foto: SVU Halbenrain/Facebook

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.