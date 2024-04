Tor-Weber im Fokus: SVU Wolfsberg deklassiert USV Hof

Details Montag, 08. April 2024 19:13

In einem Fußballspiel, das von Anfang bis Ende pure Magie versprühte, war Maximilian Weber der unbestrittene Held auf dem Rasen. Mit seinen beeindruckenden Leistungen und seinen präzisen Torschüssen brachte er nicht nur SVU Steirerfleisch Wolfsberg, sondern auch die Fans zum Jubeln. Beim 7:0 Kantersieg der Wolfsberger gegen SU Hof traf er viermal.

Maximilian Weber startete das Feuerwerk für SVU Steirerfleisch Wolfsberg und versenkte den Ball in der 20. Minute im Netz, womit er den Anfang machte. Kurz vor dem Halbzeitpfiff zauberte Bernhard Fauland das zweite Tor der Hausherren auf den Rasen (42.). Mit dieser Führung im Rücken ging es für SVU Wolfsberg in die Kabinen. Kaum hatte die zweite Hälfte begonnen, da erhöhte Weber auf 3:0 in der 46. Minute und ließ die Hoffnungen der Gegner schwinden. Andraz Fridrih fügte dem Gästeteam mit seinem Treffer in der 66. Minute weiteres Unheil zu und brachte das Ergebnis auf 4:0 für SVU Steirerfleisch Wolfsberg. Weber, in Hochform, netzte erneut ein und schnürte einen Doppelpack mit seinem dritten (74.) und vierten Tor (78.). Den Schlusspunkt setzte Edin Zilic in der 90. Minute und katapultierte das Ergebnis auf 7:0 für die Wolfsberger. Am Ende behauptete SVU Steirerfleisch Wolfsberg gegen USV Hof verdient den Sieg.

Die Abwehr von SVU Wolfsberg zeigt deutliche Lücken, die dringend gestopft werden müssen. Im Durchschnitt kassiert das Team mehr als drei Gegentore pro Spiel. Trotzdem konnte sich das einstige Schlusslicht, Wolfsberg, durch diesen Triumph auf den 13. Platz vorkämpfen. SVU Steirerfleisch Wolfsberg verbesserte seine Bilanz und steht nun bei drei Siegen, einem Unentschieden und 13 Niederlagen.

Die Defensivschwächen von USV Raiffeisen Hof sind nach wie vor ein großes Problem, was dazu führt, dass das Gastteam weiterhin im Tabellenkeller steckt. Bereits neun Niederlagen musste USV Hof in dieser Saison einstecken. Angesichts der mageren Bilanz von nur fünf Siegen und drei Unentschieden sieht die Zukunft düster aus. In den letzten Spielen konnte USV Hof kaum Akzente setzen und ging meistens leer aus.

Als nächste Herausforderung wartet für SVU Wolfsberg das Duell mit der Reserve von FC Gleisdorf 09 (Samstag, 17:00 Uhr). USV Raiffeisen Hof hingegen trifft am gleichen Tag um 18:00 Uhr auf SU Straden.

Unterliga Süd: SVU Steirerfleisch Wolfsberg – USV Raiffeisen Hof, 7:0 (2:0)

90 Edin Zilic 7:0

78 Maximilian Weber 6:0

74 Maximilian Weber 5:0

66 Andraz Fridrih 4:0

46 Maximilian Weber 3:0

42 Bernhard Fauland 2:0

20 Maximilian Weber 1:0

Aufstellungen:

SVU Steirerfleisch Wolfsberg: Zan Rosker - Christoph Fedl (K), Alex Gürtl, Luca Winter - Bernhard Fauland, Denis Cekovski, Edin Zilic, Marko Karnet, Andre Absenger - Maximilian Weber, Andraz Fridrih



Ersatzspieler: Stefan Fürbaß, Lukas Josel, Alexander Kaufmann, Marcel Krispl, Michael Marbler, Christian Skoff



Trainer: Helmut Jauk

Hof SU: Damjan Lebar, Alen Klobasa, Zak Pucko, Nico Seidl, Mathis Frühwirth, Jan Husar, Rok Ribic (K), Ales Kalamar, Kevin Poredos, Sebastian Graf, Michael Frankl



Ersatzspieler: Elias Müller, Alexander Adam, Sebastian Kuresch, Tobias Seidl



Trainer: Dominik Kovacic

by René Dretnik

Foto: SVU Wolfsberg/Facebook

