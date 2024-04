Top-Spiel der Runde: USV Deutsch Goritz besiegt SV bestpoint Feldbach 4:2!

Details Montag, 08. April 2024 19:28

In einem mit Hochspannung erwarteten Duell, das als das Spiel der Spiele in der Unterliga Süd galt, trafen der USV Deutsch Goritz und der SV bestpoint Feldbach aufeinander. Die Frage, die auf aller Lippen brannte: War das die entscheidende Schlacht im Titelkampf?

Feldbach begann stark und ging auch in Führung

Die Gäste aus Feldbach begannen furios und setzten mit drei vielversprechenden Chancen ein klares Zeichen ihrer Absicht. Es war nur eine Frage der Zeit, bis sie das erste Tor erzielten. In der 26. Minute verwandelte Gerald Nutz einen Strafstoß souverän und brachte sein Team mit 0:1 in Führung. Doch die Hausherren ließen sich nicht lange bitten und glichen in der 33. Minute durch Dejan Radakovic aus. Mit einem Unentschieden ging es in die Halbzeitpause, doch das Spiel war längst noch nicht entschieden.

Doppelpack für Anel Hajric

Kaum hatte die zweite Hälfte begonnen, klingelte es erneut im Kasten der Feldbacher. Neuzugang Anel Hajric brachte die Goritzer in der 49. Minute mit 2:1 in Führung. Doch die Feldbacher kämpften unermüdlich weiter und nutzten eine Standardsituation in der 56. Minute, um durch Emir Poric erneut auszugleichen. Die Spannung war förmlich greifbar, als die Hausherren postwendend antworteten. In der 59. Minute netzte erneut Hajric und brachte sein Team erneut in Führung. Ein Sieg schien zum Greifen nah, doch die Gäste zeigten sich noch nicht geschlagen.

Kurz vor Schluss hatten die Feldbacher noch zwei hervorragende Chancen, um das Blatt zu wenden, doch das Glück war nicht auf ihrer Seite. In der Nachspielzeit setzte Valentin Fortmueller mit einem beeindruckenden Weitschuss den Schlusspunkt zum 4:2-Sieg für den USV Deutsch Goritz. War das die entscheidende Wende im Titelkampf?

Der USV Deutsch Goritz steht am Samstag (19:00 Uhr) vor einer neuen Herausforderung, wenn sie sich dem TUS St. Stefan im Rosental stellen. Einen Tag zuvor, zur selben Zeit, empfängt der SV bestpoint Feldbach den SVU Immo Company Halbenrain.

Statement:

Michael Rucker, Trainer Deutsch Goritz:

"Ich kann meiner Mannschaft nur zum wiederholten Male zu dieser unglaublichen kämpferisch Leistung gratulieren. Das Spiel stand in der zweiten Hälfte auf Messers Schneide und Feldbach hatte sehr gute Möglichkeiten um nach dem 3:2 auszugleichen. In so einer Situation brauchst du dann auch das Quäntchen Glück. Dieses haben wir uns aber wiederum hart erarbeitet und ich bin unglaublich stolz auf meine Mannschaft."

Unterliga Süd: USV Deutsch Goritz – SV bestpoint Feldbach, 4:2 (1:1)

95 Valentin Fortmueller 4:2

58 Anel Hajric 3:2

56 Emir Poric 2:2

49 Anel Hajric 2:1

33 Dejan Radakovic 1:1

26 Gerald Nutz 0:1

Aufstellungen:

Deutsch Goritz: Nino Irgolic - Daniel Maitz, Fabian Hirtl, Sandi Ceh - Valentin Fortmüller, Stefan Wagner, Stres Nejc, Dejan Radakovic, Julian Puntigam (K) - Anel Hajric, Christoph Fink



Ersatzspieler: Christoph Haas, Marcel Bauer, Sebastian Wolf, Alexander Stefan Cukman, Jonas Gutmann-Perner, Jan Laffer



Trainer: Michael Rucker

SV bestpoint Feldbach: Daniel Bartosch - Michael Berger (K), Daniel Himmler, Raphael Mayr, Michael Hochleitner - Gerald Nutz, Emir Poric, Ramaz Shakarishvili, Szabolcs Andrejek, Heiko Rieger - Lukas Bracun



Ersatzspieler: Laurin Jaunegg, Kasim Gadschiew, Justin Kleinlercher, Marcel Bez, Erwin Imsirovic, Niklas Rohrbacher



Trainer: Mag. Markus Rebernegg , BSc

by René Dretnik

Foto: USV Deutsch Goritz

