Torspektakel in Halbenrain: Hausherren feiern Heimsieg gegen junge St. Stefaner

Details Samstag, 20. April 2024 10:00

SVU Immo Company Halbenrain erreichte einen deutlichen 4:1-Erfolg gegen TUS St. Stefan im Rosental. Es war ein Spiel voller Leidenschaft, Kampfgeist und spektakulärer Tore, das den Zuschauern noch lange in Erinnerung bleiben wird. Der Gastgeber zeigte dabei eindrucksvoll, warum sie zu den Top-Teams der Unterliga Süd gehören.

Ausgeglichene erste Halbzeit

Der SVU Immo Company Halbenrain eröffnete das Spiel mit einer regelrechten Explosion an Energie und Tatkraft, die die Zuschauer in Staunen versetzte. Kaum hatte der Schiedsrichter den Anpfiff gegeben, da durchbrach Andreas List mit einem präzisen Schuss die Verteidigung von TUS St. Stefan im Rosental und versenkte den Ball in den Maschen des gegnerischen Tores. Es war ein Tor, das nicht nur die Fans auf den Rängen, sondern auch die Spieler auf dem Feld förmlich elektrisierte.

Die frühe Führung gab dem SVU Immo Company Halbenrain einen spürbaren Schub an Selbstvertrauen und Entschlossenheit, der sich durch das gesamte Spiel hindurchziehen sollte. Doch auch die Halbzeitpause konnte den Schwung der Gastgeber nicht bremsen. Gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit zeigte Alexander Komatz, warum er zu den gefährlichsten Angreifern der Liga zählt, als er mit einem kraftvollen Schuss das zweite Tor für sein Team erzielte.

Dominante Hausherren im zweiten Durchgang

Der TUS St. Stefan im Rosental gab sich allerdings noch nicht geschlagen und kämpfte verbissen um den Anschlusstreffer. Dieser ließ nicht lange auf sich warten, als Andreas Zirkl mit einer sehenswerten Einzelleistung den Ball im Tor des SV Halbenrain versenkte und die Hoffnungen seines Teams wieder entfachte.

Doch der SVU Immo Company Halbenrain zeigte sich unbeeindruckt von dem Gegentreffer und setzte weiterhin auf Offensive. Es war Tilen Pungarsek, der mit einer gekonnten Ballannahme und einem präzisen Schuss das dritte Tor für sein Team erzielte, und damit die Hoffnungen von TUS St. Stefan im Rosental endgültig zunichtemachte.

Als wäre das noch nicht genug, setzte Kristian Kraus in der 82. Minute den Schlusspunkt unter eine beeindruckende Vorstellung des SVU Immo Company Halbenrain. Mit einem platzierten Schuss ließ er dem gegnerischen Torhüter keine Chance und besiegelte den verdienten 4:1-Sieg für sein Team.

Es war ein Spiel voller Leidenschaft, Kampfgeist und spektakulärer Tore, das den Zuschauern noch lange in Erinnerung bleiben wird. Der SVU Immo Company Halbenrain zeigte dabei eindrucksvoll, warum sie zu den Top-Teams der Unterliga Süd gehören und mit solchen Auftritten ihre Ambitionen auf den Aufstieg unterstreichen.

Nächster Prüfstein für SV Halbenrain ist USV Raiffeisen Hof (Samstag, 18:00 Uhr). TUS St. Stefan/R. misst sich am selben Tag mit FC Südostshopping Autohaus Peternel Bad Radkersburg (19:00 Uhr).

Stimme zum Spiel:

Elmar Messerer, Trainer Halbenrain:

"Die erste Halbzeit war ziemlich ausgeglichen. Aufgrund der Chancenmehrheit in der zweiten Hälfte war der Sieg verdient!"

Unterliga Süd: SVU Immo Company Halbenrain – TUS St. Stefan im Rosental, 4:1 (1:0)

82 Kristian Kraus 4:1

80 Tilen Pungarsek 3:1

51 Andreas Zirkl 2:1

46 Alexander Komatz 2:0

6 Andreas List 1:0

Aufstellungen:

SVU Immo Company - RB Halbenrain: Saso Balazic - Mitja Lovenjak, Fabian Vieregg (K), Manuel Macher, Andreas List - Johannes Taschner, Timotej Lorber, Alexander Komatz - Simon Taschner, Kristian Kraus, Tilen Pungarsek



Ersatzspieler: Tine Celec, Jernej Varga, Jonas Michael Pilch, Benjamin Schmerböck, Philipp Böheim



Trainer: Elmar Messerer

TUS St. Stefan/R.: Matthias Oliver Saria - Patrick Hödl, Andreas Zirkl, Daniel Stefan Pischinger, Johannes Sterf - Klaus Trummer (K), Elias Neubauer, Simon Nagl, Marcel Suppan, Kilian Seebacher - Lorenz Schutte



Ersatzspieler: Christian Simon, Lukas Leber, Daniel Hirschmann, Moritz Pein, Philipp Scherr, Johannes Abraham Nagl



Trainer: Tobias Fritsch

by René Dretnik

Fotos: SV Halbenrain

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.