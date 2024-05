Tabellenführer gibt sich keine Blöße - USV Deutsch Goritz dominiert gegen Söchau/Fürstenfeld II

Details Samstag, 04. Mai 2024 08:37

Am Freitagabend trafen der USV Deutsch Goritz und Söchau/Fürstenfeld II aufeinander, in einem Spiel, das viel Spannung versprach. Trotz der widrigen Wetterbedingungen, mit anhaltendem Regen, der das Spielfeld in eine schwierige Arena verwandelte, zeigte sich der USV Deutsch Goritz von seiner besten Seite. Die Heimmannschaft dominierte das Spiel von Anfang an und sicherte sich einen beeindruckenden 4:1 Sieg gegen Söchau/Fürstenfeld II.

So jubelt der Tabellenführer nach dem Heimsieg

Ein starker Start und eine dominante erste Halbzeit

Das Spiel begann unter herausfordernden Bedingungen, mit einem tiefen Geläuf, das den Spielern beider Teams zusätzlich zu den sportlichen Herausforderungen auch mit der Natur kämpfen ließ. Trotzdem gelang es dem USV Deutsch Goritz, das Spiel früh an sich zu reißen. In der 26. Minute brach Nejc Stres den Bann und erzielte das erste Tor für die Heimmannschaft, was den Ton für den Rest des Spiels setzte. Trotz einer guten Chance für Söchau/Fürstenfeld II kurz vor der Halbzeitpause, blieb es beim 1:0 für den USV Deutsch Goritz. Die Gastmannschaft kam kurz vor dem Halbzeitpfiff zu einer Chance, konnte aber einen Querpass im 16er nicht verwerten, somit ging es mit der knappen 1:0 Führung, aus Sicht der Heimischen in die Kabinen.

Die zweite Halbzeit: Ein Schaulaufen für den USV Deutsch Goritz

Nach der Pause zeigte sich der USV Deutsch Goritz weiterhin von seiner besten Seite. Anel Hajric erhöhte in der 66. Minute auf 2:0, was die Führung der Heimmannschaft festigte. Stefan Wagner wurde dann zum Star des Abends, als er in der 75. und 83. Minute jeweils das Netz traf und das Spiel praktisch im Alleingang entschied. Mit diesen Toren zum 3:0 und 4:0 zeigte der USV Deutsch Goritz seine Überlegenheit auf dem Platz.

Obwohl das Spiel bereits entschieden schien, gab Söchau/Fürstenfeld II nicht auf. In der 86. Minute erzielte Federico Wolf das Ehrentor für die Gäste, was den Endstand auf 4:1 brachte. Dieser späte Treffer konnte jedoch nicht verhindern, dass der USV Deutsch Goritz einen wohlverdienten Sieg davontrug. Mit dem Schlusspfiff in der 90. Minute endete ein Spiel, das vor allem durch die starke Leistung der Heimmannschaft geprägt war.

Der USV Deutsch Goritz demonstrierte eine beeindruckende Teamleistung und eine effektive Ausnutzung ihrer Chancen. Trotz der schwierigen Bedingungen auf dem Spielfeld zeigten sie, dass sie in der Lage sind, unter Druck zu bestehen und als Sieger vom Platz zu gehen. Für Söchau/Fürstenfeld II war es eine enttäuschende Niederlage, die jedoch wertvolle Lektionen für die kommenden Spiele bieten dürfte.

Stimme zum Spiel:

Michael Rucker, Trainer Deutsch Goritz:

"Ich bin sehr zufrieden mit unserer Leistung. Wir hatten das Spiel von Anfang an unter Kontrolle und blieben geduldig gegen einen sehr disziplinierten Gegner. Schlussendlich ging der Sieg, auch in der Höhe völlig in Ordnung. Wir sind heute wieder, wie schon so oft, als Einheit aufgetreten und jeder stellt sich in den Dienst der Mannschaft. Nur so können wir weiterhin erfolgreich sein."

Unterliga Süd: Deutsch Goritz : Söchau/Fürstenfeld II - 4:1 (1:0)

86 Federico Wolf 4:1

83 Stefan Wagner 4:0

75 Stefan Wagner 3:0

66 Anel Hajric 2:0

26 Stres Nejc 1:0

