Spektakulärer Heimsieg: FC Gleisdorf 09 II sorgt für eine Überraschung und dreht das Spiel gegen FC Bad Radkersburg

In einem nervenaufreibenden Match in der 22. Runde der Unterliga Süd sicherte sich FC Gleisdorf 09 II einen knappen, aber verdienten 3:2-Sieg gegen FC Bad Radkersburg. Ein packendes Spiel, das bis zur letzten Minute spannend blieb, begeisterte die Fans, wobei der entscheidende Treffer in der Schlussphase fiel.

Leon Pliso traf zum 1:0

Früher Führungstreffer und rasche Antwort

Das Spiel begann dynamisch mit einem frühen Tor für die Heimmannschaft. Bereits in der 6. Minute brachte Leon Pliso, der geschickt einen Angriff abschloss, FC Gleisdorf 09 II in Führung. Doch die Antwort von FC Bad Radkersburg ließ nicht lange auf sich warten. Tine Tramte nutzte nur fünf Minuten später, in der 11. Minute, einen Torwartfehler von Marcel Volniz aus und glich zum 1:1 aus. Tramte bewies erneut seine Qualität und brachte sein Team in der 17. Minute sogar mit 2:1 in Führung, was das Spiel auf den Kopf stellte.

Aufholjagd und dramatischer Siegtreffer

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich FC Gleisdorf 09 II entschlossen, das Spiel zu drehen. In der 35. Minute gelang es Rafael Erwin Jäger, mit einem eindrucksvollen Tor den Ausgleich zum 2:2 zu erzielen. Das Momentum schien sich nun zugunsten von FC Gleisdorf 09 II zu verschieben, und das Team drängte auf den Führungstreffer. Trotz einiger Wechsel auf beiden Seiten blieb die Intensität des Spiels hoch. In der 69. Minute war es dann soweit: Burak Gül erzielte mit einem sehenswerten Schuss das 3:2 für FC Gleisdorf 09 II, was die Fans jubeln ließ. Dieser Treffer stellte sich als der Siegtreffer heraus, obwohl FC Bad Radkersburg bis zum Ende nicht aufgab und auf den Ausgleich drängte.

Die letzten Minuten des Spiels waren von hoher Spannung geprägt, und trotz sieben Minuten Nachspielzeit gelang es FC Bad Radkersburg nicht mehr, den Ausgleich zu erzielen. FC Gleisdorf 09 II verteidigte geschickt und sicherte sich so drei wichtige Punkte in der Meisterschaft.

Das Match endete schließlich mit einem 3:2-Sieg für FC Gleisdorf 09 II, welches sich damit in einer starken Position in der Liga behauptet. Dieser Sieg, erzielt durch Kampfgeist und taktische Klugheit, wird den Spielern von FC Gleisdorf 09 II sicherlich zusätzliches Selbstvertrauen für die kommenden Herausforderungen geben.

Stimme zum Spiel:

Markus Deutschmann, Trainer Gleisdorf II:

"Endlich haben wir uns für die harte Arbeit belohnt. Der Sieg war in Summe verdient, die Jungs haben ein richtig gutes Spiel gemacht. Nächste Woche müssen wir beim Derby in Sinabelkirchen nachlegen."

Unterliga Süd: Gleisdorf II : Radkersburg - 3:2 (2:2)

69 Burak Gül 3:2

35 Rafael Erwin Jäger 2:2

17 Tine Tramte 1:2

11 Tine Tramte 1:1

6 Leon Pliso 1:0

by René Dretnik

Foto: RIPU Sportfotos

