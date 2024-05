TUS St. Stefan im Rosental setzt sich gegen Tus St. Peter/O. mit 3:1 durch

Details Sonntag, 12. Mai 2024 13:32

Im spannenden Duell der Unterliga Süd überzeugte TUS St. Stefan im Rosental gegen Tus St. Peter/O. mit einem 3:1 Heimsieg. Nach einer torlosen ersten Halbzeit fand das Team aus St. Stefan im Rosental in der zweiten Hälfte zu seiner Form und sicherte sich wichtige drei Punkte in der 22. Runde.

Explosiver Start in die zweite Halbzeit

Nach einer ersten Halbzeit, die von beiden Teams zerfahren und ohne Tore gestaltet wurde, legte TUS St. Stefan im Rosental direkt nach der Pause los. Lorenz Schutte erzielte in der 46. Minute das 1:0, ein perfekter Start für die Heimmannschaft, die sich dadurch deutlich mehr Selbstvertrauen für den weiteren Spielverlauf holte. Kurz nach der Halbzeitpause, in der 48. Minute, zeigte sich bereits, dass St. Stefan den Schwung mit in die zweite Hälfte genommen hatte.

Fazit zur Pause, ein sehr zerfahrenes Spiel auf beiden Seiten, also es kann 2. Halbzeit nur besser werden Franz Schantl, Ticker-Reporter

Obwohl Tus St. Peter/O. nach dem Rückstand versuchte, den Druck zu erhöhen und in der 57. Minute nur durch einen Lattenschuss am Ausgleich gehindert wurde, konnte St. Stefan weiterhin gefährlich nach vorne spielen. Kilian Seebacher erhöhte in der 65. Minute auf 2:0 für TUS St. Stefan/R., nachdem er eine mehrfache Chance im Anschluss an eine herausragende Einzelleistung nutzen konnte.

Kampfgeist von St. Peter wird nicht belohnt

Trotz des Rückstands gab sich Tus St. Peter/O. nicht auf. David Kurzweil verkürzte in der 70. Minute auf 2:1, indem er einen Elfmeter sicher verwandelte. Dies brachte die Gäste zurück ins Spiel und sie versuchten in der Folgezeit alles, um zumindest einen Punkt aus St. Stefan mitzunehmen. In der 84. Minute waren sie dem Ausgleich sehr nah, doch ein Schuss landete nur an der Stange.

Die entscheidende Antwort kam jedoch von Marcel Suppan, der in der 89. Minute zum 3:1 traf und somit das Spiel zugunsten von TUS St. Stefan im Rosental entschied. Dieses Tor, kurz vor dem Schlusspfiff, sorgte für klare Verhältnisse und ließ die Hoffnungen von Tus St. Peter/O. endgültig schwinden.

In den Schlussminuten des Spiels versuchten die Gäste noch einmal alles, um zumindest den Anschlusstreffer zu erzielen, jedoch stand die Defensive von St. Stefan sicher. Mit dem Schlusspfiff durch den Schiedsrichter wurde der 3:1-Heimsieg besiegelt, was die Freude bei den Spielern und den Fans von TUS St. Stefan/R. groß machte. Ein spannendes Spiel mit vielen Höhepunkten fand damit seinen verdienten Abschluss, wobei St. Stefan die effektiveren und entscheidenderen Momente für sich nutzen konnte.

Stimme zum Spiel:

Tobias Fritsch, Trainer St. Stefan/R.:

"In der ersten Halbzeit war es ein ausgeglichenes Spiel ohne besondere große Ereignisse - abwechselnd hat jede Mannschaft mal ein paar Minuten die Oberhand gehabt! In der zweiten Halbzeit wollten wir das ganze etwas aggressiver gestalten und das ist uns dann auch auf Anhieb super gelungen mit dem 1:0. St. Peter hat dann auf den Ausgleich gedrückt - in dieser Phase hatten wir etwas Glück.

Aber alles in allem waren wir wieder super diszipliniert in der Arbeit gegen den Ball. Nach dem fragwürdigen Elfer gegen uns hatten wir noch einmal Glück - bei einem Stangenschuß der Gegner. Zum Schluss haben wir aus einem super gespielten Konter das Tor gemacht!"

Unterliga Süd: St. Stefan/R. : St. Peter/O. - 3:1 (0:0)

89 Marcel Suppan 3:1

70 David Kurzweil 2:1

65 Kilian Seebacher 2:0

46 Lorenz Schutte 1:0

by ReD

Symbolfoto: Florian Kober

