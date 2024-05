Spektakuläres Unentschieden in einem Torreichen Duell zwischen Halbenrain und Wolfsberg

Details Freitag, 17. Mai 2024 21:21

In einem aufregenden Match der 23. Runde in der Unterliga Süd (STMK) lieferten sich SVU Immo Company Halbenrain und SVU Steirerfleisch Wolfsberg ein packendes 3:3-Unentschieden. Das Spiel, das zahlreiche Wendungen und eine dramatische Schlussphase bot, endete nach einem späten Freistoßtor, das die Fans von ihren Sitzen riss.

Aufregender Start und Halbenrain übernimmt die Führung

Das Spiel begann sofort mit hohem Tempo, als SV Halbenrain bereits in der 2. Minute eine gefährliche Ecke kreierte, die jedoch knapp das Ziel verfehlte. Die Hausherren setzten ihren aggressiven Start fort und wurden in der 15. Minute belohnt, als Tine Celec aus kurzer Distanz zum 1:0 traf. Nur vier Minuten später konnte Halbenrain die Führung ausbauen. Nach einem Eckball fand Timotej Lorber Simon Taschner, der den Ball über die Linie drückte, um auf 2:0 zu stellen.

Die Reaktion von Wolfsberg ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Nach zwei schnellen Wechseln in der 30. Minute zeigten die Gäste eine verbesserte Leistung. Die neu eingewechselten Spieler Adraz Fridrih und Stefan Rohrer machten sich sofort bemerkbar, indem Rohrer nach einer perfekten Flanke von Fridrih in der 33. Minute den Anschlusstreffer erzielte.

Wolfsberg kämpft zurück, Halbenrain sichert spät einen Punkt

Die zweite Halbzeit begann ähnlich intensiv wie die erste. Wolfsberg, gestärkt durch ihre erste Halbzeit Leistung, fand in der 64. Minute durch Edin Zilic den Ausgleich zum 2:2. Die Halbenrainer waren kurz davor, erneut in Rückstand zu geraten, als ein Schuss an die Latte ging, was die Fans erleichtert aufatmen ließ. Doch nur wenige Minuten später, in der 78. Minute, erzielte Andraz Fridrih per Kopf nach einem Eckball das 2:3 für die Gäste.

Als alles darauf hindeutete, dass Wolfsberg das Spiel gewinnen würde, sorgte ein ehemaliger Wolfsberger für eine dramatische Wende. Timotej Lorber, der bereits früher im Spiel als Vorlagengeber glänzte, trat in der 90. Minute zu einem Freistoß an. Mit einem präzisen Schuss in die linke Kreuzecke erzielte er das 3:3 und sicherte Halbenrain einen hart erkämpften Punkt.

Nach einer nervenaufreibenden Nachspielzeit, die fünf Minuten dauerte, pfiff der Schiedsrichter das Spiel ab. Beide Teams zeigten beeindruckende Leistungen, und das 3:3 spiegelte den intensiven Wettbewerb auf dem Platz wider. Die Fans beider Mannschaften konnten stolz auf die kämpferischen Leistungen ihrer Teams sein, die bis zur letzten Minute alles gaben.

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Steve erstellt.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.