FC Bad Radkersburg triumphiert im knappen Duell gegen Söchau/Fürstenfeld II

Im dramatischen Schlagabtausch der 23. Runde in der Unterliga Süd (STMK) sahen die Zuschauer eine wahre Achterbahn der Gefühle. FC Bad Radkersburg und Söchau/Fürstenfeld II lieferten sich ein packendes Match, das erst durch einen späten Doppelschlag entschieden wurde. Der FC Bad Radkersburg setzte sich schließlich mit einem knappen 3:2 durch.

Frühe Führung und prompter Ausgleich

Bereits in der 18. Minute schockte Vito Mörec von Söchau/Fürstenfeld II die Gastgeber mit einem präzisen Schuss, der das frühe 0:1 markierte. Die Antwort von FC Bad Radkersburg ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Andrej Dugolin traf nur wenig später zum 1:1 Ausgleich (25.). Das Spiel war geprägt von intensiven Zweikämpfen und schnellen Ballwechseln, wobei beide Teams bis zur Halbzeit keine weiteren Tore erzielen konnten.

Spannende zweite Halbzeit mit dramatischem Ende

Die zweite Halbzeit begann ruhig, aber die Spannung stieg in der 75. Minute erneut, als Peter Kandlhofer für den vermeintlichen Außenseiter das 1:2 erzielte. Doch die Freude der Gäste war nur von kurzer Dauer. Nur zwei Minuten später glich Edin Avdic für den FC Bad Radkersburg zum 2:2 aus, was die Hoffnungen der Heimfans wiederbelebte. Sekunden später bewies Jernej Trstenjak Nervenstärke und schoss in der 80. Minute das entscheidende 3:2 für den FC Bad Radkersburg. Dieses Tor erwies sich als der Siegtreffer in einem nervenaufreibenden Spiel.

Das Match endete mit einem knappen Sieg für FC Bad Radkersburg, die durch diesen Erfolg wichtige Punkte im Kampf um die Tabellenspitze sammeln konnten. Die Schlussphasen des Spiels zeigten einmal mehr, wie unberechenbar und spannend der Fußball sein kann. Söchau/Fürstenfeld II, trotz der Niederlage, zeigte eine kämpferische Leistung, die bis zum letzten Pfiff andauerte.

Das Spiel, das mit einem spannenden 3:2 endete, unterstrich die Bedeutung jedes einzelnen Moments in einem Fußballmatch. FC Bad Radkersburgs Fähigkeit, unter Druck zu performen und das Spiel zu drehen, sicherte ihnen drei wichtige Punkte im Titelrennen, während Söchau/Fürstenfeld II mit leeren Händen nach Hause fuhr und weiterhin im beinharten Abstigeskampf steckt. Drei Runden vor Schluss gilt es sechs Punkte aufzuholen, eine Herkulesaufgabe!





Stimme zum Spiel

Gerald Gollmann, Sektionsleiter Bad Radkersburg:

"Fürstenfeld hat stark begonnen und ist durch eine schöne Kombination verdient in Führung gegangen! Wichtig war, dass wir noch vor der Pause den Ausgleich erzielt haben! Nach erneuten Führungstreffer von Fürstenfeld in der zweiten Halbzeit ist uns durch unseren unbedingten Willen das Spiel zu gewinnen noch der Sieg gelungen! Wobei das dritte Tor Marke Traumtor war!"





Unterliga Süd: Radkersburg : Söchau/Fürstenfeld II - 3:2 (1:1)

80 Jernej Trstenjak 3:2

77 Edin Avdic 2:2

75 Peter Kandlhofer 1:2

25 Andrej Dugolin 1:1

18 Vito Mörec 0:1

