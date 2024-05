SVU Wolfsberg holt wichtige Punkte im Abstiegskampf gegen FC Bad Radkersburg

Details Samstag, 25. Mai 2024 20:54

In einem packenden Fußballmatch der Unterliga Süd, das Spannung bis zur letzten Sekunde versprach, setzte sich die Heimmannschaft SVU Steirerfleisch Wolfsberg mit 2:1 gegen FC Südostshopping Autohaus Peternel Bad Radkersburg durch. Trotz eines frühen Rückstands kämpften sich die Wolfsberger zurück ins Spiel und sicherten sich in den letzten Momenten drei überaus wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg.

Aufregender Beginn und frühe Führung für Radkersburg

Das Spiel begann mit hohem Tempo, als SVU Wolfsberg bereits in der ersten Minute eine Großchance verzeichnete. Doch es waren die Gäste aus Radkersburg, die früh im Spiel die Führung übernahmen. Bereits in der 2. Minute nutzte Edin Avdic eine präzise Flanke, köpfte zuerst an die Querlatte und von dort aus ins Netz, um sein Team voranzubringen. Die Wolfsberger, obwohl geschockt, versuchten schnell zu antworten, doch mehrere Chancen wurden nicht genutzt, was die Spannung im Stadion steigen ließ.

Wolfsberg kämpft sich zurück

Nach der Halbzeitpause kamen die Gastgeber entschlossen aus der Kabine und es dauerte nicht lange, bis sie den Ausgleich erzielten. In der 47. Minute zeigte Maxi Weber seine Klasse, indem er aus kurzer Distanz, fünf Meter vom Tor, den Ball staubtrocken zum 1:1 im Netz unterbrachte. Die Fans der Heimmannschaft wurden wieder lebendig und trieben ihre Mannschaft voran. Wolfsberg erhöhte den Druck und hatte weitere Chancen, darunter ein spektakulärer Schuss von Edin Zilic in der 57. Minute, der nur die Latte traf. Kurze Zeit später, in der 73. Minute, jubelten die Wolfsberger erneut, aber ein Tor von Denis Cecovski wurde wegen einer Abseitsstellung nicht anerkannt.

Als das Spiel sich dem Ende zuneigte, schien es, als ob die Teams sich mit einem Unentschieden trennen würden. Doch in der 90. Minute zeigte Denis Cekovski, dass Aufgeben keine Option für die Gastgeber ist. Nachdem sein erster Schuss aus nur zwei Metern vom Torhüter gehalten wurde, ließ er sich den Nachschuss nicht nehmen und traf zum 2:1, was das Stadion in Jubelstürme versetzte.

Der dramatische Sieg gibt SVU Wolfsberg wichtige Punkte im Abstiegskampf und zeigt einmal mehr, dass im Fußball alles möglich ist, solange der Kampfgeist lebt.

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Steve erstellt.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.