St. Peter/O. schenkt Söchau/Fürstenfeld II ein halbes Dutzend ein!

Im Duell zwischen dem Tabellen-Sechsten Tus St. Peter/O. und dem bereits abgestiegenen Schlusslicht Söchau/Fürstenfeld II setzte sich die Heimmannschaft souverän mit 6:1 durch. Schon früh gingen die Gastgeber in Führung und ließen den Gästen kaum eine Chance, das Spiel zu kontrollieren. Nach einer dominanten ersten Halbzeit legte St. Peter/O. in der zweiten Hälfte noch einmal kräftig nach und feierte einen klaren Heimsieg.

Der 14. Saisonsieg für die Jungs aus St. Peter/O.





Früher Doppelschlag von St. Peter/O.

Das Spiel begann mit einem schnellen Start der Gastgeber. Bereits in der achten Spielminute konnte Mitja Mauko den Ball nach einer perfekten Vorlage von Riedl im langen Eck unterbringen und erzielte das 1:0 für Tus St. Peter/O.. Nur Sekunden später folgte der nächste Treffer: Stas Dobaj schloss eine schöne Kombination über drei bis vier Spieler ab und erhöhte auf 2:0.

Söchau/Fürstenfeld II zeigte sich jedoch nicht geschockt und hatte in der 21. Minute eine große Chance, als ein Stangenschuss nur knapp das Ziel verfehlte. Die Gäste konnten schließlich durch ein Traum-Freistoßtor ihres Kapitäns Andre Kaiser auf 2:1 verkürzen (35.). Das war auch der Halbzeitstand.





Erneuter Doppelschlag zwingt die Gäste in die Knie

Der Beginn der zweiten Halbzeit war ein Spiegelbild der ersten. Nur sechs Minuten nach Wiederbeginn, also in der 51. Minute, erzielte Sebastian Riedl das 3:1. Nur wenig später stand Tilen Klobasa nach einem Eckball goldrichtig und erhöhte auf 4:1 - die Vorentscheidung (55.).

Die Gastgeber setzten weiterhin auf Offensive und belohnten sich in der 79. Minute erneut: Stas Dobaj erzielte seinen zweiten Treffer des Abends und stellte auf 5:1. Kurz vor Schluss krönte Mitja Mauko seine starke Leistung und traf ebenfalls doppelt, sein Schuss ließ das Netz der Gäste zum sechsten Mal zappeln - 6:1 (87.).

Der Sieg war den Heimischen nicht mehr zu nehmen und so verstrichen die letzten Minuten ohne weitere Torraumszenen.

Am Ende war es ein auch in dieser Höhe verdienter Sieg für Tus St. Peter/O., die mit diesem Erfolg auf den fünften Rang vorrutschten. Söchau/Fürstenfeld II musste dagegen erneut eine herbe Niederlage hinnehmen, hat aber nächsten Samstag (17 Uhr) die Chance, um sich zu Hause gegen Paldau gebührend aus der Unterliga Süd zu verabschieden - St. Peter/O. gastiert zeitgleich in Wolfsberg.



Tus St. Peter/O.: "Wir feiern gegen den Absteiger einen klaren Heimsieg!"





Aufstellungen:

St. Peter/O.: Michael Heibl, Johannes Glauninger (K), Stas Dobaj, Christoph Oliver Heritsch, David Kurzweil, Sebastian Riedl, Mitja Mauko, Patrick Krobath, Michael Haring, Daniel Hirnschall, Tilen Klobasa

Ersatzspieler: Alen Grusovnik, Amadej Legen, Markus Hödl, Mario Pavec, Lorenz Konrad

Trainer: Thomas Hack



Söchau/Fürstenfelder SK II: Simon Sommer - Marc Krammer, Moritz Franz Jost, Maximilian Mittendrein, Luis Rene Saurer - Oliver Jaindl, Andre Kaiser (K), Timotej Juric - Federico Wolf, Leo Reiter, Jochen Hafner Ersatzspieler: Stefan Dettenweitz, Mihret Mrakic, Ali Rouely, Moritz Jonas Hartinger, Anes Mujkanovic

Trainer: Thomas Wilfling

Unterliga Süd: St. Peter/O. : Söchau/Fürstenfeld II - 6:1 (2:1)

87 Mitja Mauko 6:1

79 Stas Dobaj 5:1

55 Tilen Klobasa 4:1

51 Sebastian Riedl 3:1

35 Andre Kaiser 2:1

9 Stas Dobaj 2:0

8 Mitja Mauko 1:0

Foto: Facebook St. Peter

Bericht: JN

Details

