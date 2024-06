Torreigen und Pfeifer-Festspiele in Sinabelkirchen beim Heimerfolg gegen den SVU Wolfsberg

In einem nervenaufreibenden und torreichen Spiel der Unterliga Süd (STMK) setzte sich der SV Sinabelkirchen gegen den SVU Wolfsberg am heutigen Sonntag im Zuge der 25. Runde in der Unterliga Süd mit 4:3 durch. Besonders im Fokus stand Martin Pfeifer, der mit vier Treffern maßgeblich zum Sieg der Heimmannschaft beitrug. Beide Teams lieferten sich von Beginn an ein hart umkämpftes Match, das erst in den letzten Minuten entschieden wurde.

Frühe Führung für Wolfsberg wird noch vor der Pause gedreht

Die Gäste aus Wolfsberg erwischten den besseren Start und gingen in der 12. Minute durch Denis Cekovski in Führung. Cekovski ließ den Verteidiger mit einem Haken stehen und schoss rechts unten ins Tor.

Der SVU Wolfsberg legte in der 28. Minute nach. Nach einem Freistoß zirkelte Edin Zilic den Ball unhaltbar über die Mauer und ins Tor.

Doch Sinabelkirchen kam zurück ins Spiel. In der 35. Minute verkürzte Martin Pfeifer auf 1:2. Mit einem weiteren Treffer in der 41. Minute glich Pfeifer die Partie aus und sorgte für große Erleichterung bei den Anhängern der Heimmannschaft.

In der 45. Minute sorgte ein Handspiel im Strafraum der Wolfsberger für Aufregung. Die Folge war ein Elfmeter für den SV Sinabelkirchen, den Martin Pfeifer sicher verwandelte und somit seinen Hattrick perfekt machte. Mit einem knappen 3:2 für die Heimmannschaft ging es in die Halbzeitpause.

Hausherren behalten die Oberhand in Akt zwei

Die zweite Halbzeit begann ebenso aufregend wie die erste. Beide Teams kämpften um jeden Ball und lieferten sich ein packendes Duell. In der 56. Minute war es wieder Denis Cekovski, der für den SVU Wolfsberg traf. Nach einer beeindruckenden Einzelaktion schoss er den Ball aus einem unmöglichen Winkel ins Tor und glich die Partie erneut aus.

Das Spiel blieb spannend bis zum Schluss. In der 67. Minute war es erneut Martin Pfeifer, der die Hausherren abermals in Front brachte. Allein vor dem Torhüter behielt er die Nerven und schob den Ball durch die Beine des Keepers zum 4:3-Endstand für den SV Sinabelkirchen ein.

Mit diesen vier Treffern hat Martin Pfeifer nicht nur das Spiel entschieden, sondern auch sein 702. Tor in seiner Karriere erzielt – eine beeindruckende Leistung in 637 Spielen.

Das Spiel endete nach 90 Minuten mit einem 4:3-Sieg für den SV Sinabelkirchen. Die Fans beider Mannschaften erlebten ein packendes und hochspannendes Spiel, das bis zur letzten Minute umkämpft war.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Steve (1815 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Steve mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal freigegeben bzw. bearbeitet.