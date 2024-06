Spannendes Duell: Tus Paldau bezwingt FC Gleisdorf 09 II mit 3:2

Im Sonntagsspiel der Unterliga Süd zwischen Tus Paldau und FC Gleisdorf 09 II triumphierte die Heimmannschaft mit einem knappen 3:2-Sieg. Tus Paldau zeigte eine starke erste Halbzeit, in der sie alle drei Tore erzielten und somit die Basis für ihren Erfolg legten. FC Gleisdorf 09 II hingegen kämpfte sich in der zweiten Halbzeit tapfer zurück, konnte aber letztlich den Rückstand nicht mehr vollständig aufholen.

Starker Beginn von Tus Paldau mündet in klarer Pausenführung

Der Anpfiff des Spiels zwischen Tus Paldau und FC Gleisdorf 09 II erfolgte pünktlich. Bereits in der 18. Minute ging die Heimmannschaft in Führung. Vid Kovacec nutzte eine Vorlage von Philipp Schipek und verwandelte sicher zum 1:0. Dieser frühe Treffer setzte den Grundstein für die Dominanz von Tus Paldau in der ersten Halbzeit.

Nur fünf Minuten später baute Tus Paldau die Führung weiter aus. Edin Selimovic fand in der 23. Minute den Weg ins Tor und erhöhte auf 2:0. Die Gastgeber spielten weiterhin druckvoll und ließen den Gästen kaum Raum zur Entfaltung. Das nächste Tor ließ nicht lange auf sich warten: In der 37. Minute war es Kevin Walch, der das dritte Tor für das Heim-Team erzielte und somit den Spielstand auf 3:0 stellte.

Doch FC Gleisdorf 09 II zeigte sich nicht kampflos. Kurz vor der Halbzeitpause, in der 42. Minute, gelang Leon Pliso der Anschlusstreffer zum 3:1. Damit gingen beide Mannschaften in die Halbzeit, und es war klar, dass die Gäste trotz des Rückstands noch Chancen witterten, das Spiel zu drehen.

FC Gleisdorf 09 II kämpft sich zurück, doch Ausgleich bleibt verwehrt

Nach der Halbzeitpause zeigte FC Gleisdorf 09 II eine kämpferische Leistung und setzte Tus Paldau immer mehr unter Druck. Die Gäste hatten mehrere Gelegenheiten, um weiter zu verkürzen, doch der Torwart von Tus Paldau, Mario Neumeister, bewies mehrfach seine Klasse und parierte einige gefährliche Chancen.

In der Schlussphase des Spiels wurde es dann noch einmal richtig spannend. In der 90. Minute gelang Haris Sofic der Treffer zum 3:2, wodurch die Gäste wieder auf ein Tor herankamen. Der Druck auf Tus Paldau wuchs, und die letzten Minuten wurden zur Zitterpartie für die Heimmannschaft. Doch trotz der dreiminütigen Nachspielzeit konnte FC Gleisdorf 09 II den Ausgleich nicht mehr erzielen.

Schließlich endete das Spiel nach 93 Minuten mit einem hart erkämpften 3:2-Sieg für Tus Paldau. Die Gastgeber konnten sich über drei wichtige Punkte freuen, während die Gäste trotz einer starken zweiten Halbzeit mit leeren Händen dastehen.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Ivan (1230 Bonuspunkte)

