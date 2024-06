Titelrennen entschieden! SU Straden gewinnt in Bad Radkersburg und macht Deutsch Goritz zum Aufsteiger!

Unter dem Deckmantel der 25. Runde in der Unterliga Süd (STMK) setzte sich SU Straden am Sonntag mit einem 2:0-Sieg gegen den FC Bad Radkersburg durch. Damit ist das Rennen um den Aufstieg in die Oberliga Süd-Ost frühzeitig entschieden, da der USV Deutsch Goritz trotz einer Niederlage im Parallelspiel beim SVU Halbenrain nicht mehr einzuholen ist.

Ein nervöser Beginn und ein frühes Tor für SU Straden

Das Spiel begann mit dem Anpfiff um 17:00 Uhr, und schon in den ersten Minuten wurde klar, dass beide Teams gewillt waren, das Match für sich zu entscheiden. Die erste aufregende Szene ließ jedoch bis zur 18. Minute auf sich warten. Elyas Artjom Afaunov nutzte eine Unachtsamkeit in der Defensive von FC Bad Radkersburg und schoss den Gast mit 1:0 in Führung. Der frühe Rückstand brachte die Heim-Mannschaft sichtlich aus dem Konzept, während die Gäste weiter Druck machten.

FC Bad Radkersburg machte Straden nicht selten Geschenke in Form von Fehlern im Spielaufbau, die jedoch von den Gästen nicht genutzt werden konnten. In der 39. Minute, zeigte Dejan Benkic erstmals ein Lebenszeichen für FC Bad Radkersburg. Sein Versuch wurde jedoch vom gegnerischen Torhüter vereitelt, wodurch es weiterhin bei der 1:0-Führung für SU Straden blieb.

Entscheidung zugunsten des Gastes in der zweiten Hälfte

Die zweite Halbzeit begann ähnlich wie die erste – mit viel Einsatz und Zweikämpfen im Mittelfeld. FC Bad Radkersburg bemühte sich um den Ausgleich, während SU Straden auf Konterchancen lauerte. Die Bemühungen der Heim-Mannschaft blieben jedoch zumeist erfolglos, und so schlug in der 73. Minute erneut die Stunde der Gäste. Tadej Lukman sorgte mit einem präzisen Schuss für das 2:0 und ließ den Torhüter von FC Bad Radkersburg erneut keine Chance.

In den verbleibenden Minuten versuchte FC Bad Radkersburg zwar weiterhin, zumindest den Anschlusstreffer zu erzielen, doch SU Straden verteidigte konsequent und ließ keine weiteren Chancen zu. Mit dem Abpfiff in der 90. Minute war die Partie schließlich besiegelt, und SU Straden durfte sich über einen verdienten 2:0-Auswärtssieg freuen. Zugleich greift man entscheidend ins Titelrennen ein und macht den USV Deutsch Goritz zum Aufsteiger!

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Andrea Maß (1391 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Andrea Maß mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal freigegeben bzw. bearbeitet.