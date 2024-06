Per Derbyniederlage zum Meistertitel - Deutsch Goritz verliert zwar in Halbenrain, steigt aber trotzdem auf!

Details Montag, 03. Juni 2024 08:05

Der SV Halbenrain hat in einem packenden Derby gegen USV Deutsch Goritz einen knappen, aber verdienten 2:1-Heimsieg errungen. Nachdem die Gäste zur Halbzeit mit 1:0 führten, kämpfte sich die Heimmannschaft zurück und konnte das Spiel in der zweiten Halbzeit drehen. Für die Gäste war es wohl die schönste Derbyniederlage der Vereinsgeschichte.

Deutsch Goritz goes Oberliga!

Deutsch Goritzer Aufstiegsjubel in Halbenrain - die Oberliga wartet auf die Jungs aus dem Süden!





Wagner-Treffer lässt Deutsch Goritz träumen

Das Spiel begann mit viel Enthusiasmus und guter Stimmung im Stadion. Ungefähr 600 Fußballbegeisterte waren erschienen - die Fanclubs beider Seiten sorgten für eine beeindruckende Atmosphäre. Bereits ab der ersten Minute war klar, dass beide Teams gewillt waren, den Sieg zu holen. Halbenrain wollte natürlich Derbysieger werden, jedoch für die Gäste würde ein Sieg den direkten Aufstieg bedeuten.

Es dauerte über eine halbe Stunde, bis sich ein Team in Front schießen konnte - den Gästen aus Deutsch Goritz gelang der ersehnte Führungstreffer. Stefan Wagner erzielte das 0:1 und USV Deutsch Goritz stand mit einem Bein in der Oberliga (32.). Der SV Halbenrain versuchte noch vor der Halbzeit den Ausgleich zu erzielen, doch die Abwehr der Gäste stand sicher und ließ keine weiteren Chancen zu. So ging es mit einem 0:1-Rückstand für den SV Halbenrain in die Pause.





Halbenrain dreht das Spiel - Deutsch Goritz feiert den Meistertitel

Nach der Halbzeitpause kam der SV Halbenrain mit neuem Elan aus der Kabine. Die Heimischen setzten den (zu diesem Zeitpunkt) neuen Meister gehörig unter Druck, die Gäste versuchten "die Null" über die Zeit zu bringen. Der Einsatz sollte sich auszahlen, denn in der 70. Minute fiel der erlösende Ausgleich. Jernej Varga erzielte das 1:1 für den SV Halbenrain und brachte die Heimmannschaft zurück ins Spiel.

Der Druck auf die Gäste aus Deutsch Goritz nahm weiter zu. Kristian Kraus traf in Folge zum 2:1 und ließ die Fans des SV Halbenrain jubeln (77.). Die Heimmannschaft zeigte in dieser Phase des Spiels eine beeindruckende Moral und kämpfte um jeden Ball. Die Führung war verdient und spiegelte den Spielverlauf der zweiten Halbzeit wider.

Deutsch Goritz erwachte von diesem Doppelschlag und versuchte, wieder in die Spur zu finden - doch Treffer sollte keiner mehr gelingen - es blieb beim 2:1.



ABER: Kurz nach Schlusspfiff und der Derbyniederlage war all das egal - der Jubel bei den Gästen riesengroß! Titelkonkurrent Bad Radkersburg verlor nämlich zeitgleich gegen Straden, somit war Deutsch Goritz automatisch Meister!





Wir vom LIGAPORTAL gratulieren Deutsch Goritz zum verdienten Meistertitel!





Etwas in den Hintergrund rückte der Halbenrainer Derbyerfolg - die Umstände sprechen für sich. Die Hausherren gewannen verdient und festigten den starken vierten Tabellenplatz, eine bombastische Saison!





"Pyrotechnik, ist doch kein Verbrechen...." - Deutsch Goritz steht Kopf, Spieler und Fans feierten den Titel





Statements der Vereine:

DEUTSCH GORITZ:

"Wir verlieren das Derby gegen Halbenrain, auch durch eine unglaubliche Schiedsrichterleistung 2:1!



Naja, leider verloren aber trotzdem Meister!"





HALBENRAIN:

"DERBYSIEGER!

Wir schlagen den Meister vor ca. 500 Zuschauern und nehmen Deutsch Goritz in Summe 6 Punkte in der laufenden Saison ab.



Gratulation an unsere Burschen und Gratulation an Deutsch Goritz für den verdienten Meistertitel!



Wir sind auch sehr stolz auf unsere Kampfmannschaft und gratulieren zur besten Saison in der Vereinsgeschichte!"







Fotos: Deutsch Goritz FB

Bericht: JN





Unterliga Süd: SV Halbenrain : Deutsch Goritz - 2:1 (0:1)

78 Kristian Kraus 2:1

70 Jernej Varga 1:1

32 Stefan Wagner 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.