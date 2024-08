Paldaus Neo-Coach Tobias Fritsch: "Wir wollen den Zusehern was Ansehnliches bieten!"

Details Samstag, 10. August 2024 06:50

Der TUS Paldau hat einen neuen Coach. Tobias Fritsch kennt die Liga sehr genau, war schon zuvor einige Jahre in der Unterliga Süd tätig. Zuletzt trainierte er den TUS St. Stefan in Rosental und feierte mit der blutjungen Truppe beachtliche Erfolge. Auch mit den Paldauern hat der ehrgeizige Trainer viel vor. Wir fragten nach...

Interview mit Trainer Tobias Fritsch:

LIGAPORTAL: "Wie bist du mit der abgelaufenen Saison bei deinem Ex-Klub St. Stefan/Rosental zufrieden?"

Tobias Fritsch: "Eigentlich total zufrieden. Was wir da in St.Stefan/R. vorallem in der Rückrunde gezeigt haben war schon richtig gut. Mit einer jungen einheimischen Mannschaft eine Punkteausbeute von 44 Punkten, da muss man sagen, Ziel erreicht"

LIGAPORTAL: "Was waren die Höhepunkte?"

Tobias Fritsch: "⁠Zu sehen wie sich die Mannschaft in St.Stefan in den 1,5 Jahren weiterentwickelt hat und als Highlight und Belohnung die letzten acht Spiele mit sieben Siegen und einem Unentschieden"

LIGAPORTAL: "Wie ist die Vorbereitung für die neue Saison gelaufen?

Tobias Fritsch: "Die Vorbereitung war für mich ein interessantes Kennenlernen meiner neuen Truppe in Paldau. Ich konnte in den ersten Wochen einen kleinen Eindruck gewinnen mit der ein, oder anderen spannenden Überraschung. Ich glaube den Zuschauern wird nicht langweilig mit uns!"

LIGAPORTAL: "Hat es Transfers gegeben?"

Tobias Fritsch: "Der Kader wurde ziemlich umgekrempelt. Aufgrund einiger Abgänge und Spielern, die die Schuhe an den Nagel gehängt haben mussten wir reagieren. Ich glaube das ist uns vor allem in der Offensive und Kaderbreite ganz gut gelungen."

LIGAPORTAL: "Wie schaut es mit dem Nachwuchsbereich aus?"

Tobias Fritsch: "Zum Nachwuchsbereich in Paldau kann ich leider nicht soviel sagen da fehlt mir noch der Einblick. Aber es gibt in unserem KM-Kader den ein oder anderen jungen Spieler, der bis jetzt einen guten Eindruck hinterlassen ha. Allgemein wirken die Spieler motiviert und gierig die Dinge die wir uns vornehmen umzusetzen Das klappt aber natürlich nicht alles auf Anhieb - in der Ruhe liegt die Kraft!"

LIGAPORTAL: "Wie sehen die Ziele für die neue Saison aus?"

Tobias Fritsch: "⁠Wir wollen uns gut etablieren und für jeden Gegner extrem unangenehm zu bespielen sein, schnell nichts mit dem hinteren Teil der Tabelle zu tun haben und unseren Zuschauern was Ansehnliches auf dem Rasen bieten!"

LIGAPORTAL: "Wer sind die Titel-Favoriten für die kommende Saison?"

Tobias Fritsch: "Das mit den Favoriten ist in der UL Süd so eine Sache. Das was ich die letzten Jahre in dieser Liga erlebt habe zeigt mir, das einfach jeder jeden jederzeit zumindest einmal ein Bein stellen kann Am Ende werden die Teams, die konstant performen, zusammenhalten und für einander kämpfen, oben dabei sein!"

LIGAPORTAL: "Was sind Deine Erwartungen in deiner neuen Aufgabe?

Tobias Fritsch: "Alles in allem freu ich mich auf die neue Aufgabe und Saison. Ich glaube das da in Paldau echt Potenzial ist um etwas voranzubringen. Mit etwas Geduld und Ruhe kann da schon was passieren - vielleicht nicht sofort - aber in den nächsten Jahren gut möglich!"

