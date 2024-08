SV Sinabelkirchen feiert Heimsieg gegen Wolfsberg

Der SV Sinabelkirchen konnte in einem packenden Spiel den SVU Wolfsberg mit 3:1 besiegen und sich somit die ersten drei Punkte in der neuen Saison der Unterliga Süd sichern. Trotz eines zwischenzeitlichen Anschlusstreffers von Wolfsberg gelang es den Gastgebern, ihre Führung auszubauen und das Spiel zu dominieren. Besonders in der ersten Halbzeit zeigte Sinabelkirchen eine starke Leistung, die durch späte Offensivaktionen in der zweiten Halbzeit bestätigt wurde.

Frühe Sinabelkirchener Doppelschlag

Zu Beginn der Partie tasteten sich beide Mannschaften zunächst ab, wobei sich das Geschehen hauptsächlich im Mittelfeld abspielte. Doch schon in der 10. Minute konnte Sinabelkirchen die erste Möglichkeit nutzen. Oliver Nyari hielt den Ball an der Grundlinie im Spiel und legte ihn in den Rückraum, wo Martin Pfeifer aus kurzer Distanz eiskalt vollstreckte und das 1:0 erzielte.

Nur eine Minute später legten die Hausherren nach. Christopher Ober fasste sich ein Herz und schoss aus rund 30 Metern Entfernung auf das Tor. Der Ball knallte an den Pfosten und von dort in die linke obere Ecke – ein Traumtor zum 2:0.

Wolfsberg versuchte schnell zu antworten und kam in der 23. Minute zu einer guten Gelegenheit, als Anel Kocijan Denis Cekovski in Szene setzte. Doch Sinabelkirchens Keeper David Lemmel konnte den Schuss aus kurzer Distanz parieren. In der 40. Minute gelang Wolfsberg dann doch der Anschlusstreffer. Anel Kocijan verwandelte einen Freistoß aus 30 Metern perfekt in die rechte Kreuzecke und verkürzte auf 2:1.

Eigentor setzt Schlusspunkt

Nach der Pause ging es ohne große Höhepunkte weiter. Beide Mannschaften standen defensiv stabil, sodass es vorerst zu keinen nennenswerten Abschlüssen kam. Erst in der 70. Minute verzeichneten die Zuschauer wieder spannende Szenen, als Wolfsbergs Maximilian Weber aus der Distanz die rechte Stange traf.

Sinabelkirchen hatte in der 83. Minute die große Chance, die Partie endgültig zu entscheiden. Nach einem Eckball von der rechten Seite kam Stefan Feiertag am zweiten Pfosten zum Abschluss, setzte den Ball jedoch knapp über das Tor. Nur zwei Minuten später gab es auf der anderen Seite erneut Aluminium-Pech für Wolfsberg, als Anel Kocijan mit einem Freistoß die Latte traf.

In den Schlussminuten war es dann erneut Sinabelkirchen, das die Entscheidung suchte. In der 90. Minute fiel schließlich das 3:1 durch ein Eigentor von Andre Absenger, der den Ball unglücklich hinter die eigene Torlinie lenkte, nachdem Oliver Nyari das Leder von der Grundlinie in den Fünfmeterraum gespielt hatte. Direkt im Anschluss ertönte der Schlusspfiff und Sinabelkirchen konnte den verdienten Sieg feiern.

Insgesamt zeigten beide Mannschaften eine engagierte Leistung, wobei der SV Sinabelkirchen durch eine starke erste Halbzeit und eine effektive Offensive den Grundstein für den Sieg legte. Wolfsberg hatte in der zweiten Halbzeit einige Chancen, scheiterte jedoch oft am Aluminium oder am gegnerischen Torhüter.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Jojo (40620 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Jojo mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.