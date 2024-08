FC Bad Radkersburg feiert Last-Minute-Sieg in Nestelbach

Details Samstag, 17. August 2024 19:21

In einer mitreißenden Partie der Unterliga Süd setzte sich der FC Bad Radkersburg knapp mit 3:2 beim USV Nestelbach durch. Das Spiel begann mit einem frühen Führungstreffer der Heimmannschaft, doch die Gäste zeigten eine beeindruckende Aufholjagd und sicherten sich am Ende den Sieg in der Nachspielzeit.

Gäste mit früher Führung

Von Beginn an entwickelte sich das Spiel intensiv. Bereits in der 9. Minute konnte der USV die frühe Führung erzielen. Nach einem langen Abschlag von Keeper Georg Gradwohl war es Patrick Prem, der den Ball in den Lauf von Stefan Seybold spielte. Seybold stand goldrichtig und netzte zur Freude der Heimfans zum 1:0 ein.

In den folgenden Minuten zeigten beide Mannschaften ihren Kampfgeist. Radkersburg erhöhte den Druck und kam in der 15. Minute durch eine scharfe Ecke zur ersten großen Chance, die jedoch von Gradwohl pariert wurde. Der USV Nestelbach verteidigte konsequent, wobei Sebastian Platzer ein wichtiges Tackling gegen Tadej Flisar zeigte. Die Gäste blieben gefährlich, doch es fehlte ihnen zunächst die Durchschlagskraft.

Die Gastgeber konnten ihre Führung bis zur Halbzeitpause verteidigen, auch wenn Radkersburg in der 36. Minute eine Riesenchance durch Edin Avdic hatte, der knapp über das Tor schoss. Trotz einiger guter Gelegenheiten für die Gäste, ging es mit einem 1:0 in die Kabinen.

Nestelbacher Aufholjagd - Entscheidung in der Overtime

Die zweite Halbzeit begann mit einem hohen Tempo. Radkersburg kam entschlossen aus der Kabine und hatte durch Andrej Dugolin in der 50. Minute eine weitere Großchance, die jedoch über das Tor ging. Die Gäste drückten auf den Ausgleich, während Nestelbach auf Konterchancen lauerte.

In der 63. Minute schien das Spiel eine klare Richtung zu nehmen, als Adrian Amtmann für Nestelbach zum 2:0 traf. Nach einem schnellen Spielzug über Florian Weissenbrunner und Moritz Iber musste Amtmann nur noch einschieben. Doch Radkersburg gab nicht auf und erzielte nur acht Minuten später durch Edin Avdic den Anschlusstreffer. Alen Katan spielte den entscheidenden Pass, den Avdic problemlos ins Netz schob.

Die Spannung stieg weiter, und in der 85. Minute gelang Radkersburg der Ausgleich. Nach einer Flanke von Tine Tramte zeigte Avdic erneut seine Klasse und verwandelte per Seitfallzieher zum 2:2. Das Spiel war nun völlig offen, und beide Teams suchten die Entscheidung.

In der Nachspielzeit überschlugen sich die Ereignisse. Wieder war es Edin Avdic, der zum Helden des Tages wurde. Mit einem präzisen Schuss ins linke Eck erzielte er den 3:2-Siegtreffer für den FC Bad Radkersburg. Die Gastgeber versuchten noch einmal alles, konnten aber nicht mehr zurückschlagen. Mit dem Abpfiff endete ein aufregendes Spiel.

