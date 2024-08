Überzeugender Auftaktsieg: SV Halbenrain dominiert gegen Tus Paldau

Details Montag, 19. August 2024 21:58

Der SV Halbenrain hat in der ersten Runde der Unterliga Süd einen klaren 4:0-Sieg gegen den Tus Paldau gefeiert. Bereits in der ersten Halbzeit legten die Gastgeber den Grundstein für ihren Erfolg. Ein frühes Tor von David Pauko brachte die Mannschaft auf die Siegerstraße, und trotz einer Gelb-Roten Karte für die Gäste, gelang es dem Tus Paldau nicht, sich zu erholen.

Neuzugang David Pauko traf bei seinem Debüt für den SVU Halbenrain

Frühe Führung und Platzverweis

Das Spiel begann mit einer ausgeglichenen Anfangsphase, doch es dauerte nicht lange, bis der SV Halbenrain das Heft in die Hand nahm. In der 20. Minute erzielte David Pauko das 1:0 für die Gastgeber, was den Grundstein für einen erfolgreichen Abend legte. Pauko nutzte eine Lücke in der Abwehr des Tus Paldau und traf souverän ins Netz.

Die Situation verschärfte sich für die Gäste in der 34. Minute, als Val Kmetic die Gelb-Rote Karte sah und sein Team damit in Unterzahl brachte. Der SV Halbenrain nutzte die numerische Überlegenheit geschickt aus und setzte Tus Paldau weiter unter Druck. Nur vier Minuten später, in der 38. Minute, war es dann Tine Celec, der das 2:0 für die Gastgeber erzielte. Celec zeigte dabei seine ganze Klasse und erhöhte den Vorsprung mit einem präzisen Abschluss.

Entscheidung vor der Pause

Als ob das noch nicht genug wäre, setzte der SV Halbenrain kurz vor der Halbzeitpause noch einen drauf. In der 45. Minute war es Alexander Thurner-Seebacher, der das 3:0 für sein Team markierte. Thurner-Seebacher nutzte einen Fehler in der Defensive des Tus Paldau eiskalt aus und sorgte für eine beruhigende Führung zur Halbzeit.

In der zweiten Halbzeit versuchte der Tus Paldau, trotz Unterzahl, noch einmal ins Spiel zurückzufinden, doch die Abwehr des SV Halbenrain stand sicher und ließ keine nennenswerten Chancen zu. Stattdessen waren es die Gastgeber, die weiterhin die besseren Chancen hatten und das Spiel kontrollierten.

In der 90. Minute setzte Tine Celec mit seinem zweiten Treffer des Abends den Schlusspunkt. Celec traf zum 4:0-Endstand und besiegelte damit den überzeugenden Auftaktsieg seines Teams. Mit diesem Erfolg startet der SV Halbenrain perfekt in die neue Saison und kann mit viel Selbstvertrauen in die nächsten Spiele gehen.

Das Spiel endete nach 94 Minuten mit einem deutlichen 4:0 für den SV Halbenrain. Die Mannschaft von Trainer Elmar Messerer zeigte eine beeindruckende Leistung und ließ dem Tus Paldau keine Chance.

Unterliga Süd: SV Halbenrain : Paldau - 4:0 (3:0)

90 Tine Celec 4:0

46 Alexander Thurner-Seebacher 3:0

38 Tine Celec 2:0

20 David Pauko 1:0

by René Dretnik

Fotos: SVU Halbenrain

